[{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi beavatkozások miatt lett rövidebb a Duna folyó hossza az elmúlt két évszázad alatt – állapították meg kutatók.","shortLead":"Az emberi beavatkozások miatt lett rövidebb a Duna folyó hossza az elmúlt két évszázad alatt – állapították meg kutatók.","id":"20200512_duna_rovidebb_keskenyebb_hordalek_uledeklerakodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0435f1c6-1a91-4aeb-8e0a-a398b8115bb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_duna_rovidebb_keskenyebb_hordalek_uledeklerakodas","timestamp":"2020. május. 12. 20:48","title":"134 kilométerrel lett rövidebb a Duna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt tárgyalás, Kaleta Gábor újságírókkal sem találkozott.\r

","shortLead":"Nem volt tárgyalás, Kaleta Gábor újságírókkal sem találkozott.\r

","id":"20200513_Felfuggesztett_bortont_kapott_pedofilugye_miatt_a_volt_perui_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b03e86-7a56-4be2-bf78-366f69b46507","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Felfuggesztett_bortont_kapott_pedofilugye_miatt_a_volt_perui_nagykovet","timestamp":"2020. május. 13. 07:59","title":"Felfüggesztett börtönt kapott pedofilügye miatt a volt perui nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642505d5-0195-45cb-b76b-7796eded5509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miről szól ez a dalt szerinted? – ezzel a kérdéssel kezdeményez irodalmi eszmecserét a lányával a művész.","shortLead":"Miről szól ez a dalt szerinted? – ezzel a kérdéssel kezdeményez irodalmi eszmecserét a lányával a művész.","id":"20200513_Akos_a_sajat_lanyaval_elemeztette_a_sajat_dalszovegeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=642505d5-0195-45cb-b76b-7796eded5509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b46bf59-20f2-4ea3-9053-bd8176c7194c","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Akos_a_sajat_lanyaval_elemeztette_a_sajat_dalszovegeit","timestamp":"2020. május. 13. 07:38","title":"Ákos a saját lányával elemeztette a saját dalszövegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0c59f-1804-4504-b5f4-ece03d73192e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Májusban mutatja be az Európai Unió új uniós költségvetési javaslatát, benne a gazdasági helyreállítást érintő elemekkel. Ehhez kapcsolódóan több szakmai szervezet nyílt levélben kérte a magyar kormányt, hogy a gazdaság helyreállítását célzó olyan intézkedéseket fogadjon el, amelyek elősegítik az Európai Zöld Megállapodás tervezetében megjelölt célokat.","shortLead":"Májusban mutatja be az Európai Unió új uniós költségvetési javaslatát, benne a gazdasági helyreállítást érintő...","id":"20200512_Az_igazsagos_zold_atmenetre_szolitottak_fel_a_magyar_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36a0c59f-1804-4504-b5f4-ece03d73192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d503fe2-e822-43a7-8429-705367211534","keywords":null,"link":"/zhvg/20200512_Az_igazsagos_zold_atmenetre_szolitottak_fel_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2020. május. 12. 17:01","title":"Legyen zöld a gazdaság helyreállítása, kéri a szakma a magyar kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48dbb3a-d367-4fa3-b953-57f527b89dfc","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Egyetlen vállalat jelentkezett arra, hogy üzemeltesse Magyarország kanadai exportfejlesztési központját.","shortLead":"Egyetlen vállalat jelentkezett arra, hogy üzemeltesse Magyarország kanadai exportfejlesztési központját.","id":"20200512_Boros_cege_lett_Magyarorszag_egymilliard_forintos_uj_kanadai_kereskedohaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48dbb3a-d367-4fa3-b953-57f527b89dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8afebf9-1572-4970-860c-422605939eca","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_Boros_cege_lett_Magyarorszag_egymilliard_forintos_uj_kanadai_kereskedohaza","timestamp":"2020. május. 12. 07:15","title":"Boros cégé lett Magyarország egymilliárd forintos, új kanadai kereskedőháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804be683-5972-4a82-afca-e6ab93544c4d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár az okostermosztátok is segíthetik a koronavírus elleni védekezést – adódik egy következtetés több olyan tanulmány eredményeiből, melyekben a kutatók azt vizsgálták, miként befolyásolja az influenzavírust a páratartalom. Ugyanis a levegő nedvességtartalma jelentős hatással lehet a vírus terjedésére. ","shortLead":"Akár az okostermosztátok is segíthetik a koronavírus elleni védekezést – adódik egy következtetés több olyan tanulmány...","id":"202019_virusuzo_okostermosztat_lecsapodnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=804be683-5972-4a82-afca-e6ab93544c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96334804-0a8e-486a-b438-8b90eaecd332","keywords":null,"link":"/360/202019_virusuzo_okostermosztat_lecsapodnak","timestamp":"2020. május. 12. 10:00","title":"Sokat ront a koronavírus esélyein, ha megfelelő otthon a páratartalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tóban már lehet fürödni, a szállodák többsége viszont csak pünkösd után nyitna újra.","shortLead":"A tóban már lehet fürödni, a szállodák többsége viszont csak pünkösd után nyitna újra.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_heviz_to_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6cafaf-bf96-4d70-90e2-4e0e563f5e86","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_koronavirus_jarvany_heviz_to_turizmus","timestamp":"2020. május. 11. 12:37","title":"Több százan fürödtek a hétvégén a hévízi tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester több intézkedést is érvényben tartana, és tovább \"zöldítené\" Budapestet.","shortLead":"A főpolgármester több intézkedést is érvényben tartana, és tovább \"zöldítené\" Budapestet.","id":"20200513_Budapest_Karacsony_Gergely_ujranyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fee5e45-5fab-4249-a58d-8f18cc5c110b","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Budapest_Karacsony_Gergely_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 13. 10:06","title":"Karácsony közzétette, hogyan nyitná újra Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]