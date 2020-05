Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nem Csernavölgyi István, hanem más követte el a mulasztást, amelyre hivatkozva április közepén statáriális gyorsasággal menesztette a vezetőt Kásler Miklós. Sőt, a kórház lezárult belső vizsgálata szerint éppen az hibázott, akire a leváltása után átmenetileg rábízta az intézményt az erőforrásminiszter. ","shortLead":"Nem Csernavölgyi István, hanem más követte el a mulasztást, amelyre hivatkozva április közepén statáriális gyorsasággal...","id":"20200512_csernavolgyi_istvan_szekesfehervari_korhaz_levaltas_covid_belso_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58000221-6c39-4254-beed-7b8c56142ff0","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_csernavolgyi_istvan_szekesfehervari_korhaz_levaltas_covid_belso_vizsgalat","timestamp":"2020. május. 12. 17:00","title":"A vizsgálat szerint nem hibázott a leváltott székesfehérvári kórház-főigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Választhatnak a Twitter munkavállalói, hogy otthonról, vagy az irodában akarnak-e dolgozni. Utóbbira még várni kell.","shortLead":"Választhatnak a Twitter munkavállalói, hogy otthonról, vagy az irodában akarnak-e dolgozni. Utóbbira még várni kell.","id":"20200513_twitter_home_office","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1109322-858b-40ef-9caa-dc88859a8b0a","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_twitter_home_office","timestamp":"2020. május. 13. 09:51","title":"A Twitternél a home office akár örökké is tarthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai kormányülésen előkerülhet a fővárosi korlátozások ügye, viszont a főpolgármesterrel még nem vitatták meg a kérdést.","shortLead":"A szerdai kormányülésen előkerülhet a fővárosi korlátozások ügye, viszont a főpolgármesterrel még nem vitatták meg...","id":"20200512_budapest_nyitas_korlatozas_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7477216e-dd69-46b1-b8cb-2127c8e7779b","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_budapest_nyitas_korlatozas_karacsony","timestamp":"2020. május. 12. 16:20","title":"Még nem tárgyalt a főváros a kormánnyal az újranyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"430-ra emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma Magyarországon.","shortLead":"430-ra emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma Magyarországon.","id":"20200513_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6e5422-76b9-41b2-868c-b888faeffb35","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 13. 07:19","title":"Elhunyt 5 idős, krónikus beteg, 3341 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csaknem 10 millió euróval, azaz mintegy 3,3 milliárd forinttal szállította le a Wamsler SE tőkéjét a felcsúti milliárdos. \r

\r

","shortLead":"Csaknem 10 millió euróval, azaz mintegy 3,3 milliárd forinttal szállította le a Wamsler SE tőkéjét a felcsúti...","id":"202020_wamsler_meszaros_tokeje_sem_eleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbaf33d-ce67-49ff-9565-9fa697eac71f","keywords":null,"link":"/360/202020_wamsler_meszaros_tokeje_sem_eleg","timestamp":"2020. május. 14. 14:00","title":"Hiába az állami milliárdok, nem megy jól Mészáros Lőrinc kandallógyára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf70ddc3-ec95-4fda-b790-6d2357f30be1","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Egy héten keresztül futott a hvg360-on a Karanténversek-sorozat hét kiváló költő műveivel. Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián és Závada Péter strófáival még különzárva is kicsit együtt élhettük meg ezt a különleges helyzetet. Aki lemaradt róla, most pótolhatja, ebből a szemelvénygyűjteményből utat talál a művekhez.","shortLead":"Egy héten keresztül futott a hvg360-on a Karanténversek-sorozat hét kiváló költő műveivel. Garaczi László, Kiss Judit...","id":"20200512_Karantenversek_a_hvg360on_Ertekrendunk_slicce_es_ir_szodas_kenyer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf70ddc3-ec95-4fda-b790-6d2357f30be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ccf3b9-9e94-416f-99d3-a2f5308e34fb","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Karantenversek_a_hvg360on_Ertekrendunk_slicce_es_ir_szodas_kenyer","timestamp":"2020. május. 12. 15:10","title":"Karanténversek a hvg360-on – Értékrendünk slicce és ír szódás kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f345947-a2d8-437e-844d-7783ea0cd075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos szerint a gyógyultak száma „impozáns és tetszetős szám”. Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.","shortLead":"A tiszti főorvos szerint a gyógyultak száma „impozáns és tetszetős szám”. Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.","id":"20200514_Muller_Cecilia_a_koronavirusjarvanyrol_Nyugvo_szakaszba_erkeztunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f345947-a2d8-437e-844d-7783ea0cd075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c55e7c-0dc4-44c4-9189-a372b77dfb0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Muller_Cecilia_a_koronavirusjarvanyrol_Nyugvo_szakaszba_erkeztunk","timestamp":"2020. május. 14. 12:15","title":"Müller Cecília a koronavírus-járványról: Nyugvó szakaszba érkeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Óriási az érdeklődés a Kormány által „jóárasított” személyi kölcsönök iránt, ami érthető, hiszen, ha valakinek néhány nap alatt pénzre van szüksége, akkor jelenleg ez jelenti a legkedvezőbb megoldást. A Bankmonitor.hu kiszámolta, hogy milyen havi törlesztőkre számíthat az, aki 1, 3 vagy 5 millió forint gyorskölcsönt venne fel. ","shortLead":"Óriási az érdeklődés a Kormány által „jóárasított” személyi kölcsönök iránt, ami érthető, hiszen, ha valakinek néhány...","id":"20200514_Mennyi_a_havi_torlesztoje_most_egy_1_3_es_5_millio_forintos_szemelyi_kolcsonnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae1e73b-5199-4049-b05c-8ad7791dfbd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Mennyi_a_havi_torlesztoje_most_egy_1_3_es_5_millio_forintos_szemelyi_kolcsonnek","timestamp":"2020. május. 14. 09:42","title":"Mennyi a havi törlesztője most egy 1, 3 és 5 millió forintos személyi kölcsönnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]