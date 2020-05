Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Szlavia Szófia játékosai karanténba kerültek, állítólag nem érintkeztek senkivel.","shortLead":"A Szlavia Szófia játékosai karanténba kerültek, állítólag nem érintkeztek senkivel.","id":"20200514_Elkezdtek_szurni_a_bolgar_focistakat_ket_fertozottet_maris_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1ef6c5-e98f-4f7a-a564-eba575a65166","keywords":null,"link":"/sport/20200514_Elkezdtek_szurni_a_bolgar_focistakat_ket_fertozottet_maris_talaltak","timestamp":"2020. május. 14. 20:17","title":"Elkezdték szűrni a bolgár focistákat, két fertőzöttet máris találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5061ad-db8e-4c2f-863f-9e48e0057929","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A kijárási korlátozások miatt a vásárlási szokások annyira megváltoztak, hogy a statisztika, saját szabályait követve, szinte már virtuális világot mutat.","shortLead":"A kijárási korlátozások miatt a vásárlási szokások annyira megváltoztak, hogy a statisztika, saját szabályait követve...","id":"202020__sokarcu_inflacio__dragulo_elelmiszerek__zuhano_benzinar__ki_mit_vesz_ugy_itel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd5061ad-db8e-4c2f-863f-9e48e0057929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dc4257-63cc-4b04-8764-5e0eaef3cfd4","keywords":null,"link":"/360/202020__sokarcu_inflacio__dragulo_elelmiszerek__zuhano_benzinar__ki_mit_vesz_ugy_itel","timestamp":"2020. május. 14. 13:00","title":"Drágulást észlel? A statisztika most nemigen tudja cáfolni a megérzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bb6e14-536e-4598-88c0-0662bf9f1b25","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egy friss felmérés szerint a fővárosi vállalkozók több mint egyharmada húzta le a rolót a járványhelyzet miatt. A boltosoknak is elfogyott a tartalékuk, itt az idő átgondolni a 65 évnél idősebbek vásárlási idősávját is. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a fővárosi vállalkozók több mint egyharmada húzta le a rolót a járványhelyzet miatt...","id":"20200515_A_gazdasag_szereploi_szerint_itt_az_ido_hogy_Budapesten_is_ujrainduljon_az_elet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86bb6e14-536e-4598-88c0-0662bf9f1b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360aab04-484f-4d39-a9bf-b507ae1734ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_A_gazdasag_szereploi_szerint_itt_az_ido_hogy_Budapesten_is_ujrainduljon_az_elet","timestamp":"2020. május. 15. 18:16","title":"A gazdaság szereplői szerint itt az idő, hogy Budapesten is újrainduljon az élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet szerint alapjogokat sértettek a gyulai férfi ügyében.","shortLead":"Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet szerint alapjogokat sértettek a gyulai férfi ügyében.","id":"20200514_remhirterjesztes_korhaz_agyfelszabaditas_egeszsegugy_ekint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b101948d-b722-418d-8d55-6dee00aa4ce2","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_remhirterjesztes_korhaz_agyfelszabaditas_egeszsegugy_ekint","timestamp":"2020. május. 14. 17:52","title":"EKINT: „A legsötétebb diktatúrák bevett gyakorlataként rendőröket küldenek a véleményüket kifejező polgárokra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfadfc43-ed8d-4c25-9477-2c14b2142d10","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Járvány idején a harcias vezetői hozzáállásból nem feltétlenül következik hatékonyság is. Új-Zéland miniszterelnöke, Jacinda Ardern kedvességre és hatékonyságra építette a koronavírus elleni stratégiáját, és minden jel szerint a szigetországnak nemcsak ellaposítani sikerült a járványgörbét, de meg is szabadult a vírustól. Kérdés, hogy a korlátozások lazításával ez így marad-e.","shortLead":"Járvány idején a harcias vezetői hozzáállásból nem feltétlenül következik hatékonyság is. Új-Zéland miniszterelnöke...","id":"20200514_jacinda_ardern_uj_zeland_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfadfc43-ed8d-4c25-9477-2c14b2142d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb71895-e231-493c-95bf-4078d595120f","keywords":null,"link":"/elet/20200514_jacinda_ardern_uj_zeland_koronavirus","timestamp":"2020. május. 14. 14:30","title":"Egy kormányfő, aki mosolyogva, mackónadrágban harcol a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ec4e8e-75eb-439b-840a-0b0549d1a940","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple időnként meghökkenti áraival az embereket, különösen, ha valamilyen kiegészítőről van szó. Egy ilyen kiegészítőt használtak fel ahhoz, hogy gördeszkát készítsenek. Nem volt olcsó mulatság.","shortLead":"Az Apple időnként meghökkenti áraival az embereket, különösen, ha valamilyen kiegészítőről van szó. Egy ilyen...","id":"20200515_video_apple_mac_pro_kerekek_gordeszka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1ec4e8e-75eb-439b-840a-0b0549d1a940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46569fa-32f4-4f2c-9f57-3a8620aff645","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_video_apple_mac_pro_kerekek_gordeszka","timestamp":"2020. május. 15. 12:13","title":"280 ezer forintos Apple-kerekeken gurul a világ talán legdrágább gördeszkája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cf4d1e-9559-443b-9871-353cb41d3a7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető 2014-es távozásáról eddig nem sok információ volt, most Ördög Nóra árult el részleteket.



","shortLead":"A műsorvezető 2014-es távozásáról eddig nem sok információ volt, most Ördög Nóra árult el részleteket.



","id":"20200515_Kiderult_miert_tavozott_Ordog_Nora_olyan_furcsan_az_RTL_Klubtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78cf4d1e-9559-443b-9871-353cb41d3a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9a073d-e1fe-40dc-8aff-e20980fe529d","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Kiderult_miert_tavozott_Ordog_Nora_olyan_furcsan_az_RTL_Klubtol","timestamp":"2020. május. 15. 09:34","title":"Kiderült, miért távozott Ördög Nóra olyan furcsán az RTL-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Júniusban befejezi a prototípusok preklinikai tesztelését, szeptemberben pedig be is kívánja jegyeztetni a Covid-19-fertőzés elleni vakcináját a novoszibirszki Vektor intézet – jelentette be Rinat Makszjutov, a novoszibirszki állami kutatóközpont vezérigazgatója egy Vlagyimir Putyin elnök részvételével csütörtökön az oroszországi géntechnológiáról tartott videokonferencián.","shortLead":"Júniusban befejezi a prototípusok preklinikai tesztelését, szeptemberben pedig be is kívánja jegyeztetni...","id":"20200514_vektor_oroszorszag_vakcina_koronavirus_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dbf37c-09d6-4d0b-b1e3-717ab0d9c66c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_vektor_oroszorszag_vakcina_koronavirus_vedooltas","timestamp":"2020. május. 14. 22:48","title":"Putyin kiállt, és bemondta egy orosz labor: szeptemberre kész a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]