[{"available":true,"c_guid":"b7154c9a-fee4-43ef-adaf-cd3f1bff30ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vidéken a korlátozások feloldása óta háromezren vizsgáztak le.","shortLead":"Vidéken a korlátozások feloldása óta háromezren vizsgáztak le.","id":"20200518_kozlekedesi_vizsga_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7154c9a-fee4-43ef-adaf-cd3f1bff30ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c34a8d-0d14-4544-9fc1-1b23050d2bc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_kozlekedesi_vizsga_budapest","timestamp":"2020. május. 18. 10:04","title":"Már lehet közlekedési vizsgát tenni Budapesten is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2888336d-3a3d-4b50-83da-2ebde4463b2f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ötvenötezer alkalmazottja van a Fiat Chrysler Automobiles konszernnek Olaszországban.","shortLead":"Ötvenötezer alkalmazottja van a Fiat Chrysler Automobiles konszernnek Olaszországban.","id":"20200518_Olasz_allami_segely_Fiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2888336d-3a3d-4b50-83da-2ebde4463b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a062a745-6897-4765-931c-fd55d12e5cb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_Olasz_allami_segely_Fiat","timestamp":"2020. május. 18. 10:33","title":"Olasz állami segélyt kaphat, bár hivatalosan most épp holland a Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig 73 saját és 55 kölcsönzött dolgozótól vált meg a kínai tulajdonú cég.","shortLead":"Eddig 73 saját és 55 kölcsönzött dolgozótól vált meg a kínai tulajdonú cég.","id":"20200518_oroszlany_wescast_elbocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f95af56-4587-4747-86de-c57ee431453a","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_oroszlany_wescast_elbocsatas","timestamp":"2020. május. 18. 10:49","title":"Oroszlányban 250 főt küld el a Wescast autóipari vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Az MNB pontosította, módosította állásfoglalását a hitelmoratóriumot követő törlesztőrészlet maximális összegére vonatkozóan. Az új állásfoglalás értelmében a törlesztő csak abban az esetben haladhatja meg a szüneteltetést megelőző fizetési kötelezettséget, ha a moratórium időszaka alatt megemelkedne a kamat. A Bankmonitor életszerű példákon keresztül mutatja be, hogy mit is jelent ez.","shortLead":"Az MNB pontosította, módosította állásfoglalását a hitelmoratóriumot követő törlesztőrészlet maximális összegére...","id":"20200518_Modositott_a_jegybank_az_allasfoglalasan_a_moratoriummal_kapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e91cb-0c6a-45b2-9022-c7fdcf7e4821","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Modositott_a_jegybank_az_allasfoglalasan_a_moratoriummal_kapcsolatban","timestamp":"2020. május. 18. 11:11","title":"A moratórium után fizetett hiteltörlesztő nagysága: ismét módosított állásfoglalásán az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49815942-88e2-4fb5-bfd5-e177e646f908","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A volt Forma-1-es pilóta bizalmat szavazott a remek terepjáróképességű orosz technikának. ","shortLead":"A volt Forma-1-es pilóta bizalmat szavazott a remek terepjáróképességű orosz technikának. ","id":"20200518_ralf_schumacher_vett_egy_lada_nivat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49815942-88e2-4fb5-bfd5-e177e646f908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5558f557-1852-4023-aaf3-d4a79550c1e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_ralf_schumacher_vett_egy_lada_nivat","timestamp":"2020. május. 18. 06:41","title":"Ralf Schumacher vett egy Lada Nivát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a22281-049f-4fb6-ada6-669b3ab00032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon néhány ezer fertőzöttet tartanak nyilván, ám a koronavírus-járvány a társadalom egészét testközelből érinti. A hvg.hu felméréséből kiderül, olvasóink mekkora hányada veszítette el az állását, hányan küzdenek napi szinten szorongással, de arról is megkérdeztük őket, mit gondolnak a veszélyhelyzetben meghozott intézkedésekről. A hvg.hu nagy karanténkérdőívének első értékelése.","shortLead":"Magyarországon néhány ezer fertőzöttet tartanak nyilván, ám a koronavírus-járvány a társadalom egészét testközelből...","id":"20200518_karanten_kerdoiv_ertekeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9a22281-049f-4fb6-ada6-669b3ab00032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e074fee-a8ca-4cd2-b0fc-63b4e45cd9f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_karanten_kerdoiv_ertekeles","timestamp":"2020. május. 18. 06:30","title":"Bezárkóztak, szorongtak, kicsit híztak, kicsit szegényebbek lettek – így élték meg olvasóink a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f251e0c9-95fc-4790-9e4d-4723a609b015","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Életünk jórészt a digitális platformokra kényszerült, most igazán fontos kérdés, tudjuk-e jól használni azokaz. Képesek vagyunk-e tudatosan kezelni online létünket? Mik lesznek a következményei, ha a korábbiakhoz képest nagyobb engedményekre kényszerülünk? Hogyan lehet felkészülni a digitális utóhatásokra, és egyensúlyt teremteni úgy, hogy még jó ideig “kettős” életet élünk?","shortLead":"Életünk jórészt a digitális platformokra kényszerült, most igazán fontos kérdés, tudjuk-e jól használni azokaz. Képesek...","id":"20200518_online_elunk_de_milyen_aron_szondy_mate_eloadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f251e0c9-95fc-4790-9e4d-4723a609b015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e54c2d-51d6-4a14-a01c-d9cfd0569788","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_online_elunk_de_milyen_aron_szondy_mate_eloadas","timestamp":"2020. május. 18. 12:03","title":"Online élünk – de milyen áron? Élő beszélgetés Szondy Mátéval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392a152d-5ea4-464d-a277-124ecf7a262d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Republikánus és demokrata szenátorok szerint árthat a piacnak, ha a Facebook bekebelezi a Giphyt.","shortLead":"Republikánus és demokrata szenátorok szerint árthat a piacnak, ha a Facebook bekebelezi a Giphyt.","id":"20200518_facebook_giphy_felvasarlas_kongresszus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=392a152d-5ea4-464d-a277-124ecf7a262d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d970f479-9a8a-4b5a-a13a-075c460ddfd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_facebook_giphy_felvasarlas_kongresszus","timestamp":"2020. május. 18. 13:03","title":"Megtorpedózhatja az amerikai kongresszus a Facebook nagy GIF-felvásárlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]