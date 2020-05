Egy sor helyreigazítási dokumentumot tett ki az oldalára Simonka György, többnyire uniós felzárkóztatási projektekkel kapcsolatosan megjelent cikkekben leírtak ellen emelt kifogást. Az előzmény az, hogy a Magyar Narancs internetes oldalán két ízben is beszámolt uniós forrásból nyert pénzből szervezett, három felzárkóztató programmal kapcsolatos ellenőrzések eredményeiről, mindegyiknél szabálytalanságot állapított meg az ellenőrzéseket végző Emberi Erőforrások Minisztériuma. A magyarnarancs.hu birtokába került dokumentumok szerint két, ugyanazon a pályázaton, az EFOP 1.2.9 Nők a családban kiíráson nyert 200-200 millió forint egy meghatározott részének visszafizetését helyezte kilátásba az ellenőrző szervezet, erről szól az egyik cikk. A másik cikkben egy harmadik pályázatról írt a portál: az EFOP 1.5.3 projektben, amelyen közel 500 millió forintot nyertek a közreműködők, a szerződéstől való elállást kezdeményezte az EMMI. Mindhárom esetben még van jogorvoslati lehetőség.

A pályázatoknál Simonka György választókörzetében működő civil szervezetek is közreműködnek, olyanok is, amelyeknek alapítói és vezetői között megtalálhatók a politikus rokonai és maga a képviselő is. Simonka szerint a személyét akarja lejáratni a sajtó, ezért összemossa a szereplőket, a projekteket, és az abban közreműködőket. A kifogásait azon a portálon tette mindenki számára hozzáférhetővé, amelynek ő maga a felelős főszerkesztője, és amelynek 2012-es határon átnyúló uniós projektjeivel az Átlátszó foglalkozott öt évvel ezelőtt. Nézzük, hogy mit kifogásol Simonka György.

Bedőlhet Tótkomlós

A magyarnarancs.hu pénteken foglalkozott a közel 500 millió forintos EFOP pályázattal. A lap által megszerzett dokumentumokban az EMMI azt írja, hogy nem valósultak meg a pályázatban tervezett programok, nem tartották meg az egészségklubot, de facsemetéket sem ültettek. Most Simonka ezzel kapcsolatban a portálján közzétett dokumentumokban azt írja, neki nincs köze a projekthez, és egyelőre nem született határozat a visszafizetésről. A képviselő azt is megjegyzi, hogy a félmilliárdos projektet bonyolító Dél-békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány programjában tervezték ugyan az eseményeket, de azok esetében még nem írták ki a közbeszerzéseket, a meg nem valósult programokkal így el sem számoltak, tehát nem károsítottak meg senkit és semmit. A magyarnarancs.hu oldalán megjelent minisztériumi akták indoklásában az EMMI megjegyzi, hogy a kedvezményezett megírta nekik, hogy a program lebonyolítására a szolgáltatót vonatkozóan még nem folytatták le a beszerzési eljárást, ennek ellenére megállapította a szabálytalanságot.

Az ügy kényelmetlenül érinti a jelenleg ellenzéki vezetésű Tótkomlóst is, hiszen a kisváros kasszája ürülhet ki, ha a jogorvoslati kérelmüknek nem ad helyt a minisztérium. Így alkalmasint pont az ősszel polgármesteri székbe került ellenzéki politikusnak kell majd „bűnhődnie” elődei bakijai miatt. A tótkomlósi polgármester a város oldalán, szombaton videóban mondta el a lakosoknak, hogy mi a teendője az üggyel kapcsolatban. Zsura Zoltán itt leszögezi, hogy továbbra is ellenzékiként feladatának tartja a korrupció elleni fellépést, de mint a városra felesküdött polgármester, egyszerre dolga a stabilitás megőrzése is. Benyújtják a jogorvoslati kérelmet, majd tájékoztatást adnak a további lépésekről is, amennyiben megkapják az EMMI válaszát. A pikáns ezzel a pályázattal kapcsolatban az, hogy pont ezzel összefüggésben folyhatott hamis aláírásgyűjtés is, ami miatt még ellenzékiként a jelenlegi polgármester tett feljelentést. Ez egy külön szála a történetnek, a visszafizetést lebegtető vizsgálatot az EMMI végezte szúrópróbaszerűen.

Van még más is

Simonka György külön-külön írt helyreigazítási kérelmet a projektekről írt cikkekkel kapcsolatosan. A korábban megjelent, a két másik felzárkóztató projektről szóló cikk miatt nem csak helyreigazítást, de ötmillió forintos sérelemdíjat is követel. A május eleji cikk szerint a képviselő választókörzetében két járásban, a mezőkovácsházi és az orosházi járásban pályáztak az EFOP 1.2.9 projektre. A két projekt az ellenőrzést végzők szerint nem egyedileg, nem a kedvezményezettekre szabottan készült. Az orosházi járási projekt megvalósításában a hivatalos kormányzati portálon a projekt összefoglalója szerint Tótkomlós önkormányzata, a helyi szociális központ és a Jövő Építők TDM vesznek részt. A mezőkovácsháziban pedig egy önkormányzatok alapította nonprofit Kft, Kaszaper Közös Önkormányzata és a Dél-Békési Mentőcsoport Alapítvány. A két projektben szereplő civil szervezetekkel kapcsolatosan emlegette a sajtó, hogy közel állnak Simonkához, most ezt is kifogásolja a politikus. A választókörzet képviselője szerint neki a projekthez semmi köze nincs, és tudomása szerint a tótkomlósi projekthez a Mentőcsoportnak sincs köze. Ez utóbbi igaz is, hiszen a DBMCS Alapítvány nem a tótkomlósi, hanem a mezőkovácsházi projektben működik közre.

A DBMCS Alapítványt 2013-ban alapították, az alapítók között volt Simonka György is, amit ő maga is többször hangsúlyozott. Most az orosházi alpolgármester a szervezet elnöke, de tavaly nyárig ezt a posztot Garay Rita, Tótkomlós előző polgármestere töltötte be. Tehát a pályázat beadásakor és annak bonyolításának jelentős időszakában (az idén nyáron kellene zárulnia a kétéves projektnek) Garay egyszerre asszisztált mindkét projekthez, a mezőkovácsháziban mint a közreműködő civil szervezet elnöke, a másikban pedig mint a gesztor település, Tótkomlós polgármestere. Most Simonka mondhatja, hogy neki egyikhez sincs semmi köze, hiszen papíron valóban nem szerepel egyikben sem.

Hozta, vagy vitte a pénzt?

Ugyanakkor a képviselő számtalanszor kampányolt az elmúlt években az úgynevezett Calendula tervvel, amelynek 1-2-3-ik, sőt már elvileg a 4-k üteme is elindult, ezekben rendre azzal hozakodott elő a képviselő, hogy az ő munkájának köszönhetően rengeteg pénz érkezett a térségbe. A Calendula terven tucatnyi munkacsoport dolgozott a képviselő szerint, ám a programokat és azok kidolgozóit többször szerették volna megismerni, többek mellett az orosházi ellenzéki képviselők, de erre soha nem kaptak lehetőséget. Pedig Simonka a kommunikációjában többnyire éppen azt állította, hogy a munkacsoportok programjai tették lehetővé, hogy számos pályázaton nyerhettek a választókörzetének önkormányzatai, szervezetei. Ezek szerint a pénzfelhajtásban volt szerepe a képviselőnek, de a lebonyolítás részleteibe, állítása szerint, nem látott bele.

A megvádolt békési képviselő mostani kirohanásának kettős célja lehet: a projektek, illetve az abban résztvevők mentése. Tavaly nyáron írt a hvg.hu arról, hogy a politikus megyei elnökké választása körül kirobbant Békésben a botrány. Több fideszes próbálta eltávolítani magát a képviselőtől, amit az is mutatott, hogy a régióigazgató javaslata ellenére sem választották végül megyei elnökké Simonkát, de többen próbáltak megválni egykori munkatársaitól is. Orosházán ekkor váltották le a közbeszerzésekkel foglalkozó alpolgármestert, bontottak szerződést a Jövő Építők TDM-mel, és az azóta rendre Simonka ellenében fellépő Galló Ferenctől is megszabadultak, aki 2018 őszéig több esetben a projektmenedzsmenti feladatokat látta el. A projektek a térségben azonban zajlanak tovább, úgy tűnik, hogy a már elkövetett szabálytalanságokat nehéz eltagadni, még akkor is, ha valóban nem születtek meg még azok a határozatok, amelyek a visszafizetési kötelezettségekről rendelkeznek. Simonka magyarnarancs.hu-nak elküldött, és a saját oldalán is közzétett iratokból az tűnik ki, hogy a politikus igyekszik leválasztani magát és a projekteket bonyolító szervezeteket és személyeket.

Simonka magánoldala

Simonka György a magyarnarancs.hu, összesen három cikkével kapcsolatosan kért helyreigazítást, amelynek dokumentumait ő maga hozta nyilvánosságra. Úgy tudjuk, hogy hétfőn délig hivatalosan az előbbi szerkesztőség címére még nem érkeztek meg a helyreigazítási kérelmek, amelyekben ötmillió forint sérelemdíj megfizetését is követel a laptól. Ezeket a dokumentumokat viszont közzétette a www.likefestoon.hu portálon, amelynek impresszuma szerint ez a képviselő oldala, és ő maga a felelős szerkesztője is. 2015-ben erről a hírportálról írta meg az Átlátszó, hogy 2012-ben egy határon átnyúló projektben 24 millió forintot nyert, egyfelől Arad, másfelől pedig egy akkor Pusztaottlakán bejegyzett alapítvány, a Dél- Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány. Ez utóbbi közbeszerzést írt ki, így a program lebonyolítója a Likefest Kft lett. Az Alapítvány elnöke 2012-ben Tóth Renáta, Simonka unokatestvére volt, míg az azóta többször is nevet váltó Likefest Kft tulajdonosai között pedig Simonka felesége és más rokona is ott volt ugyanebben az évben. Az elmúlt nyolc évben mind az alapítvány, mind a szinte kétévente nevet váltó cég rendszeresen nyertek uniós pályázatokat, ez utóbbinak a tulajdonosai között még mindig ott van a képviselő unokahúga, aki szintén vádlott a Simonka és 32 társa ellen januárban elindult büntető eljárásban. A projektet vizsgálta a hatóság, el is marasztalták a résztvevőket, de többszöri fellebbezés után mindösszesen 300 ezer forintot kellett befizetniük. Azóta már a kötelező ötéves fenntartási idő is letelt, az oldal pedig csendesen Simonka György oldalává változott.