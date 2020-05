Két felzárkóztató projektnél talált szabálytalanságokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Simonka György fideszes politikus körzetében. A két szabálytalan pályázat miatt 100-100 millió forintot kell visszafizetnie a két támogatottnak, akik jövő héten még jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be. A hírről beszámoló magyarnarancs.hu információi szerint azonban nem sok esélyük lehet.

A hvg.hu megkereste a tótkomlósi polgármestert, Zsura Zoltán a jogorvoslati kérelem elbírálásig nem nyilatkozik, de azt elismerte, hogy a helyzet abszurd: pont az előző vezetőket és az országgyűlési képviselőjüket bírálták többek között az uniós pályázatok miatt, most pedig ők fizethetik meg az esetleges hibákat. A polgármester azt is hozzátette: pont ez a pályázat volt a legkevésbé aggályos.

A minisztérium szerint gyanúsan egyeznek a pályázatok, de más technikai hibákat is megállapítottak. A szabálytalanságokat két 200-200 millió forintos projektnél fedeztek fel, mindkettőt Simonka György körzetében, és mindkét csapatban van olyan civil szervezet, amelynek az alapítása és a működése is a bűnvádi eljárás alatt álló politikushoz köthető.

Két csavar is van a történetben: az egyik az, hogy a két, a programban is résztvevő önkormányzatnál Kaszaperen és Tótkomlóson is ellenzéki képviselők vezetik a települést, az egyik bejelentés a pályázatokkal kapcsolatban még a választások előtt, a másik pedig nem sokkal utána érkezett. Így valószínűleg a szabálytalanságok még az új vezetők érkezése előtt történhettek, de úgy tudjuk, hogy a bejelentéseket nem ők tették. A másik pedig az, hogy pont egy másik tótkomlósi EFOP-pályázattal kapcsolatban büntető feljelentést is tettek szabálytalanul gyűjtött aláírások miatt még tavaly, abban az ügyben még folyik a vizsgálat. A most szabálytalannak ítélt projektekben pedig olyan civil szervezetek működnek közre, amelyek Simonka György környezetében alakultak meg és működtek, vagy működnek ma is.

Az orosházi járásban Tótkomlós, a helyi szociális központ és a Jövő Építők TDM, a mezőkovácsházi járásban az önkormányzatok alapította Dél-békési Jövőkép Nonprofit kft, a Kaszaperi Közös Önkormányzat és a Dél-Békési Mentőcsoport Közhasznú Alapítvány konzorciuma volt a befutó a 2017-es pályázatokon. A minisztérium szabálytalannak találta, hogy a projektek nem egyedileg, nem a kedvezményezettre szabva készült, illetve azt is, hogy vezetőket szabálytalanul foglalkoztattak.

Arról is a magyarnarancs.hu írt korábban, hogy ebben az EFOP-pályázatban az előbbi kettőn kívül még négy olyan pályázat volt, ahol a projektleírások szinte teljesen megegyeztek, most erről a kettőről tudta meg a lap, hogy az EMMI szabálytalannak találta ezeket. Fel is függesztették a programokat, amelyek egyébként szeptemberben zárultak volna. A fellebbezéseket is elutasította a minisztérium, a határozatban már a visszafizetendő összegeket is leírták. Tótkomlósra esne a legnagyobb összeg, hiszen ott az önkormányzaton kívül a fenntartásában levő szociális intézmény került be a konzorciumba, illetve a Simonkához köthető turisztikai szervezet. A Dél-Békésben összeállt konzorciumi tagokban tucatnyi önkormányzati tag van közvetetten, igaz, az ő anyagi lehetőségeik is szűkösebbek.

Most elég pikáns helyzetben lehetnek azok az ellenzéki polgármesterek, akik sokat bírálták Simonka Györgyöt a szerintük gyanús ügyeiért. Most pedig mégis csak az önkormányzat érdekei szerint éppen azon kell dolgozniuk, hogy ne bukják el a pénzt, amit elődeik szabálytalanságaiért alkalmasint vissza kell fizetniük. A vád alá helyezett Simonka pedig a Dél-Békési Mentőcsoporttal, amely az egyik konzorciumi tag, járja jelenleg is a településeket, és hősként önti a fertőtlenítőszert a védekezés jegyében. Azoknak, akik gyanakodva érdeklődnek, hogy honnan van a szervezetnek pénze a védekezési eszközök tömegére, Simonka rendre azt válaszolja, hogy az alapítók biztosítják erre a forrást.