[{"available":true,"c_guid":"2ca3a2c0-20a1-44bd-b8e3-473de4c7dcf2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Scheer Sándor és társai ebben az ágazatban most is jelentős szereplők, például ott voltak a Fradi stadionjának építésénél is.","shortLead":"Scheer Sándor és társai ebben az ágazatban most is jelentős szereplők, például ott voltak a Fradi stadionjának...","id":"202023_firetron_tuzkozeli_biztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ca3a2c0-20a1-44bd-b8e3-473de4c7dcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de818c7-6009-4d76-8f83-661716551c13","keywords":null,"link":"/360/202023_firetron_tuzkozeli_biztonsag","timestamp":"2020. június. 04. 15:30","title":"Újabb villanyszereléssel is foglalkozó cégbe szállt be a Market Zrt. alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök este öltöztetik nemzeti színekbe a hidat.","shortLead":"Csütörtök este öltöztetik nemzeti színekbe a hidat.","id":"20200604_lanchid_trianon_kivilagitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37abe1ab-c655-4a08-816e-92ff0900b75b","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_lanchid_trianon_kivilagitas","timestamp":"2020. június. 04. 13:52","title":"Piros-fehér-zöldbe borul a Lánchíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégeső, felhőszakadás és erős szél jöhet.","shortLead":"Jégeső, felhőszakadás és erős szél jöhet.","id":"20200604_masodfoku_figyelmeztetes_zivatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cc0ea0-e557-43e1-b783-5aec964913d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_masodfoku_figyelmeztetes_zivatar","timestamp":"2020. június. 04. 08:10","title":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512ebb75-1a59-4877-b385-d397b5403525","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google bejelentette a Pixel telefonok újabb nagy frissítését. Új, hasznos funkciók érkeztek. Mivel referenciamobilokról van szó, az újítások jelezhetik, mi várhat majd idővel más androidos készülékek használóira is.","shortLead":"A Google bejelentette a Pixel telefonok újabb nagy frissítését. Új, hasznos funkciók érkeztek. Mivel...","id":"20200604_google_pixel_telefonok_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=512ebb75-1a59-4877-b385-d397b5403525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5993561c-8c56-450e-b68d-99bef7f7e80b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_google_pixel_telefonok_frissites","timestamp":"2020. június. 04. 14:03","title":"Hasznos új funkciókat pakolt telefonjaiba a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ec51f5-c3ca-432a-9b32-46bddeed08dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Izgalmas programmal rukkolt elő az Aquincumi Múzeum. ","shortLead":"Izgalmas programmal rukkolt elő az Aquincumi Múzeum. ","id":"20200604_Ezt_Indiana_Jones_is_imadna_eloben_nezhetjuk_ahogy_felnyitnak_egy_1700_eves_sirladat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6ec51f5-c3ca-432a-9b32-46bddeed08dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ce68d-3413-4c07-86d6-385cb2f57f19","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Ezt_Indiana_Jones_is_imadna_eloben_nezhetjuk_ahogy_felnyitnak_egy_1700_eves_sirladat","timestamp":"2020. június. 04. 17:37","title":"Ezt Indiana Jones is imádná: élőben nézhetjük, ahogy felnyitnak egy 1700 éves sírládát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17ea198-6a09-4073-a363-bdfe2198f89a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A koordináció a Fővárosi Kormányhivatal vezetőjének, Sára Botondnak, a tavalyi önkormányzati választáson veszített, volt VIII. kerületi polgármesternek a feladata.\r

","shortLead":"A koordináció a Fővárosi Kormányhivatal vezetőjének, Sára Botondnak, a tavalyi önkormányzati választáson veszített...","id":"20200604_Kiemelt_beruhazas_varosliget_Epiteszeti_Muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17ea198-6a09-4073-a363-bdfe2198f89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7a2bb8-a05f-464d-ab31-9cfd3f19af7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_Kiemelt_beruhazas_varosliget_Epiteszeti_Muzeum","timestamp":"2020. június. 04. 09:56","title":"Kiemelt beruházás lett a városligeti Építészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2018-as rekordévnél 300 millióval kisebb lett az Országos Dohányboltellátó Kft. profitja, de 4,1 milliárd forint osztalékot így is ki tudtak venni a tulajdonosok.","shortLead":"A 2018-as rekordévnél 300 millióval kisebb lett az Országos Dohányboltellátó Kft. profitja, de 4,1 milliárd forint...","id":"20200603_trafik_dohany_dohanyboltellato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fd3a5f-8807-498b-9653-2cf09ce035fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_trafik_dohany_dohanyboltellato","timestamp":"2020. június. 03. 12:13","title":"Négymilliárdosnál is nagyobb profitot hozott a trafikok ellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91a32c8-9158-4190-9934-77f3e2756fc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset még hetekkel George Floyd halála előtt történt.","shortLead":"Az eset még hetekkel George Floyd halála előtt történt.","id":"20200604_Florida_rendor_afroamerikai_terdeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e91a32c8-9158-4190-9934-77f3e2756fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033bde49-6ba1-445c-8e20-4140b198e901","keywords":null,"link":"/vilag/20200604_Florida_rendor_afroamerikai_terdeles","timestamp":"2020. június. 04. 14:38","title":"Floridában is rátérdeltek egy afroamerikai férfi nyakára a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]