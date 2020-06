Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"805bda22-10df-4d63-a924-6025436ae5db","c_author":"HVG","category":"360","description":"Főleg az állami megbízások révén jól megy a Szabadics-cégcsoport szekere.","shortLead":"Főleg az állami megbízások révén jól megy a Szabadics-cégcsoport szekere.","id":"202024_szabadics_kozmu_vagyonatrendezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=805bda22-10df-4d63-a924-6025436ae5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5113f0d0-0617-4862-9c2c-89dccd97c19b","keywords":null,"link":"/360/202024_szabadics_kozmu_vagyonatrendezes","timestamp":"2020. június. 15. 13:30","title":"Átrendezte vagyonát Mészáros Lőrinc gyermekeinek üzletfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A 13 évvel ezelőtt eltűnt Madeleine McCann fotóit olyan sokszor és sok helyen láthatták az emberek, hogy az akkor hároméves brit kislányt szinte családtagnak érezhették. Hogy nőhetett ilyen nagyra ez a történet, amikor évente több ezer gyerek tűnik el, és róluk semmit sem tudunk?","shortLead":"A 13 évvel ezelőtt eltűnt Madeleine McCann fotóit olyan sokszor és sok helyen láthatták az emberek, hogy az akkor...","id":"20200614_Madeleine_McCann_sohasem_csak_egy_eltunt_kislany_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25874419-8ca7-48d6-9ea4-d0e3441446ab","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Madeleine_McCann_sohasem_csak_egy_eltunt_kislany_volt","timestamp":"2020. június. 14. 20:00","title":"Madeleine McCann sohasem csak egy eltűnt kislány volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c144c7-bcda-4118-b47c-14993c5b8b9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vége a bajorok első hibrid sportkocsijának, és jelen állás szerint nem érkezik közvetlen utódja.","shortLead":"Vége a bajorok első hibrid sportkocsijának, és jelen állás szerint nem érkezik közvetlen utódja.","id":"20200615_Legyartottak_az_utolso_BMW_i8ast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63c144c7-bcda-4118-b47c-14993c5b8b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191be0d7-3372-442b-8194-9a206858205f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_Legyartottak_az_utolso_BMW_i8ast","timestamp":"2020. június. 15. 16:53","title":"Legyártották az utolsó BMW i8-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4552a91-189c-40c3-9980-1c5b0fce07d0","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Szerzőnk a kormánypárti képviselőket dicséri. Nem a magyarországiakat.","shortLead":"Szerzőnk a kormánypárti képviselőket dicséri. Nem a magyarországiakat.","id":"20200614_Pedig_lovethetett_is_volna_a_bacsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4552a91-189c-40c3-9980-1c5b0fce07d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7677a211-f401-46cb-97cd-3825cdd4ba42","keywords":null,"link":"/360/20200614_Pedig_lovethetett_is_volna_a_bacsi","timestamp":"2020. június. 14. 12:00","title":"Ónody Gomperz: Pedig lövethetett is volna a bácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e0d702-705c-42e8-9269-bd0d0123ab06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi mást is lehetne csinálni egy Ladából, mint egy pókóriást?","shortLead":"Mi mást is lehetne csinálni egy Ladából, mint egy pókóriást?","id":"20200614_Ladabol_8_labu_pokauto_az_oroszok_sosem_okoznak_csalodast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28e0d702-705c-42e8-9269-bd0d0123ab06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1840de7-76b2-42f1-b371-47ca2c43ee81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Ladabol_8_labu_pokauto_az_oroszok_sosem_okoznak_csalodast","timestamp":"2020. június. 14. 19:10","title":"Ladából 8 lábú pókautó: az oroszok sosem okoznak csalódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1301b184-9a2c-4cc4-906c-f9c8d709ebf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három kacsa köszönheti az életét a brit nőnek.","shortLead":"Három kacsa köszönheti az életét a brit nőnek.","id":"20200614_Vett_egy_doboz_kacsatojast_es_otthon_kikoltotte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1301b184-9a2c-4cc4-906c-f9c8d709ebf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982ad51b-73a6-4cea-9d68-7b4dddb9ff52","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Vett_egy_doboz_kacsatojast_es_otthon_kikoltotte","timestamp":"2020. június. 14. 12:38","title":"Egy brit nő vett egy doboz kacsatojást, és otthon kiköltötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762fc3e6-1f30-44d2-bf23-6ae298be2db4","c_author":"Radnóti Zsuzsa","category":"kultura","description":"A Színház-és Filmművészeti Egyetem elleni bújtatott kormányzati támadásról.","shortLead":"A Színház-és Filmművészeti Egyetem elleni bújtatott kormányzati támadásról.","id":"20200615_Radnoti_Zsuzsa_Szabadsag_felsofokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=762fc3e6-1f30-44d2-bf23-6ae298be2db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a95d375-ab3b-4fda-9d46-393ce7061754","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Radnoti_Zsuzsa_Szabadsag_felsofokon","timestamp":"2020. június. 15. 13:15","title":"Radnóti Zsuzsa: Szabadság felsőfokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jól haladnak a koronavírus elleni védőoltás orosz munkálatai a helyi sajtóban megjelent hírek szerint. Moszkva már augusztusban befejezné a klinikai teszteket.","shortLead":"Jól haladnak a koronavírus elleni védőoltás orosz munkálatai a helyi sajtóban megjelent hírek szerint. Moszkva már...","id":"20200615_oroszorszag_koronavirus_elleni_vakcina_vedooltas_covid_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d664cc-0b48-4aec-877e-175a6ca70fc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_oroszorszag_koronavirus_elleni_vakcina_vedooltas_covid_19","timestamp":"2020. június. 15. 10:33","title":"Oroszország: szeptemberben indulhat a koronavírus elleni vakcina tömeggyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]