[{"available":true,"c_guid":"5095edaa-533c-4b87-a4c3-a1d608209108","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű kompakt 48 V-os lágyhibrid rendszert és digitális műszeregységet kapott.","shortLead":"A népszerű kompakt 48 V-os lágyhibrid rendszert és digitális műszeregységet kapott.","id":"20200623_hibrid_lett_a_ford_focus_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5095edaa-533c-4b87-a4c3-a1d608209108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc728dc1-34b0-441b-99f7-7a7d3cb685ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200623_hibrid_lett_a_ford_focus_is","timestamp":"2020. június. 23. 09:21","title":"Hibrid lett a Ford Focus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magányos vacsoraasztal, gázálarc és egy igencsak aktuális kérdés: Frenk új klipes száma 2019-ben született, és tél végén jelent meg ugyan, de mintha megjósolta volna az idei tavaszunkat.","shortLead":"Magányos vacsoraasztal, gázálarc és egy igencsak aktuális kérdés: Frenk új klipes száma 2019-ben született, és tél...","id":"20200623_Frenk_Mi_van_veletek_video_klip_premier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4418ba92-8ce5-4567-9d70-ff10258b5bf5","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Frenk_Mi_van_veletek_video_klip_premier","timestamp":"2020. június. 23. 10:01","title":"Premier: Nem karantén-dal, de nagyon is 2020-ról szól Frenk új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Járványügyi óvintézkedések miatt több száz férőhely szűnik meg átmenetileg, a kollégiumokból kimaradók lakhatási támogatást kaphatnak, és segítik őket magánszállásokat találni.","shortLead":"Járványügyi óvintézkedések miatt több száz férőhely szűnik meg átmenetileg, a kollégiumokból kimaradók lakhatási...","id":"20200623_Jelentosen_csokken_az_ELTE_a_kollegiumi_ferohelyeinek_szama_osszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0801cd78-e591-4193-bfbb-195f4cadf919","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Jelentosen_csokken_az_ELTE_a_kollegiumi_ferohelyeinek_szama_osszel","timestamp":"2020. június. 23. 09:42","title":"Bezárja 400 fős kollégiumát az ELTE ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd849fd2-0faf-46c1-920c-ef85786ae1fe","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Enyhül a járványhelyzet, de sok, a vészhelyzet idején hirtelen hozott intézkedés és felvetett terv velünk marad még pár hónapig a fővárosi közlekedésben: ideiglenes bringasávok, forgalomcsillapítás, sebességkorlátozás. Megpróbáltunk utánajárni, mi marad ebből, és mire számíthatunk később.","shortLead":"Enyhül a járványhelyzet, de sok, a vészhelyzet idején hirtelen hozott intézkedés és felvetett terv velünk marad még pár...","id":"20200624_budapest_kozlekedese_a_jarvanyhelyzet_utan_es_kesobb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd849fd2-0faf-46c1-920c-ef85786ae1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b30d894-28ed-47e5-b3f7-119c8d0f7c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_budapest_kozlekedese_a_jarvanyhelyzet_utan_es_kesobb","timestamp":"2020. június. 24. 12:00","title":"Kapóra jött a koronavírus Karácsonyéknak: teljesen átszabhatják a budapesti közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bérek stagnálhatnak, a nyugdíjak reálértéke csökkenhet idén - írja friss prognózisában a gazdaságkutató.","shortLead":"A bérek stagnálhatnak, a nyugdíjak reálértéke csökkenhet idén - írja friss prognózisában a gazdaságkutató.","id":"20200625_Elvetette_optmista_forgatokonyvet_a_GKI_sulyos_visszaesesre_szamit_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d729159-2b2e-4100-b521-25d4c4cfe1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_Elvetette_optmista_forgatokonyvet_a_GKI_sulyos_visszaesesre_szamit_iden","timestamp":"2020. június. 25. 05:31","title":"Elvetette optimista forgatókönyvét a GKI, súlyos visszaesésre számít idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ec5e4a-94f6-49c4-8c4a-47b1ba64edfa","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Lévai Zsófia fashion tech dizájner ruhái többet mutatnak annál, mint amennyit takarnak. Nem az anyaggal fukarkodott a tervező, inkább rábírta az anyagot, hogy kommunikáljon viselőjéről. Ehhez csak egy csipetnyi technológiára van szükség.","shortLead":"Lévai Zsófia fashion tech dizájner ruhái többet mutatnak annál, mint amennyit takarnak. Nem az anyaggal fukarkodott...","id":"20200624_fashion_tech_design_Levai_Zsofia_wearable_tech_hordhato_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ec5e4a-94f6-49c4-8c4a-47b1ba64edfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f905e5-fcde-4413-8c8d-db6dc5ce0aef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_fashion_tech_design_Levai_Zsofia_wearable_tech_hordhato_technologia","timestamp":"2020. június. 24. 20:00","title":"“Fogsz egy divattervezőt és egy szoftverfejlesztőt, összerakod őket egy szobába, és várod, hogy mi lesz belőle”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820f6092-b3c6-4de0-bdb3-585766a3c55c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff nevű YouTube-csatorna videósa két Samsung Galaxy S20 Ultra segítségével mutatta meg, üzemidőben mekkora különbséget jelentenek a 60 és a 120 Hz-es frissítési rátával dolgozó telefonok. Az összehasonlítás azért érdekes, mert egyre több csúcstelefonba szerelnek gyorsabb képfrissítésű panelt.","shortLead":"A PhoneBuff nevű YouTube-csatorna videósa két Samsung Galaxy S20 Ultra segítségével mutatta meg, üzemidőben mekkora...","id":"20200624_phonebuff_video_samsung_galaxy_s20_ultra_60hz_120hz_kijelzo_akkumulator_uzemido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=820f6092-b3c6-4de0-bdb3-585766a3c55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4276d4db-6868-4a46-a924-afc211b5594a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_phonebuff_video_samsung_galaxy_s20_ultra_60hz_120hz_kijelzo_akkumulator_uzemido","timestamp":"2020. június. 24. 08:03","title":"Videón a különbség: így meríti a mobil akkumulátorát egy 60 Hz-es és egy 120 Hz-es kijelző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro több politikai rendezvényen sem tartotta be a kötelező előírást.","shortLead":"Jair Bolsonaro több politikai rendezvényen sem tartotta be a kötelező előírást.","id":"20200623_Penzbirsag_brazil_elnok_szajmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b041f0c7-350b-4ae9-b92e-b2b16df7a0c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_Penzbirsag_brazil_elnok_szajmaszk","timestamp":"2020. június. 23. 21:49","title":"Pénzbírságot kap a brazil elnök, ha nem visel szájmaszkot nyilvános helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]