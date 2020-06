Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc börtönőr arra panaszkodik, hogy szegregálták őket arról az emeletről, ahova Derek Chauvint elzárták. ","shortLead":"Nyolc börtönőr arra panaszkodik, hogy szegregálták őket arról az emeletről, ahova Derek Chauvint elzárták. ","id":"20200623_Szegregaltak_a_fekete_bortonoroket_amikor_George_Floyd_gyilkosat_bevittek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6283dcc4-7ea1-4a79-a564-a4e0fc2ace0e","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Szegregaltak_a_fekete_bortonoroket_amikor_George_Floyd_gyilkosat_bevittek","timestamp":"2020. június. 23. 11:37","title":"Eltávolították a fekete börtönőröket, amikor bevitték George Floyd gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium azt ígérte, hogy rendkívül támogatóan és méltányosan áll majd az ilyen ügyekhez. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium azt ígérte, hogy rendkívül támogatóan és méltányosan áll majd az ilyen ügyekhez. ","id":"20200623_Julius_kozepeig_kerhetjuk_a_NAVot_hogy_engedjen_az_adonkbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b682ed7-a714-4ca5-a022-961f88795cc1","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Julius_kozepeig_kerhetjuk_a_NAVot_hogy_engedjen_az_adonkbol","timestamp":"2020. június. 23. 11:23","title":"Július közepéig kérhetik a cégek a NAV-ot, hogy engedjen az adójukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87a4013-c9a3-453c-8a27-fc3d50338e83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felmentést kapott Gerényi Gábor a titoktartási kötelezettsége alól, meg is írta, mit javasolt az Index átalakítására, és miért.","shortLead":"Felmentést kapott Gerényi Gábor a titoktartási kötelezettsége alól, meg is írta, mit javasolt az Index átalakítására...","id":"20200625_index_atalakitas_gerenyi_szerkesztoseg_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c87a4013-c9a3-453c-8a27-fc3d50338e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2488b9a9-1a01-48b0-b071-55584ce1bdf0","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_index_atalakitas_gerenyi_szerkesztoseg_media","timestamp":"2020. június. 25. 10:16","title":"Az Index átalakítását javasoló Gerényi Gábor megírta, hogy mi volt a terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06d8cf0-529c-4e78-b099-37521502ccc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Főváros szerint a járvány alatt óriási kereslet alakult ki a védőeszközök iránt, nemzetközi szinten is nehéz volt olyan gazdasági szereplőt találni, aki rövid határidővel és nem irreális áron vállalja a szállítást. ","shortLead":"A Főváros szerint a járvány alatt óriási kereslet alakult ki a védőeszközök iránt, nemzetközi szinten is nehéz volt...","id":"20200623_HirTv_vedofelszereles_karacsony_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a06d8cf0-529c-4e78-b099-37521502ccc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56232730-35fc-466e-847b-6340ab920ec1","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_HirTv_vedofelszereles_karacsony_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 23. 18:50","title":"A HírTv szerint túlárazott védőfelszerelést vett a Főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0889a78c-93c2-4938-b50e-7a048efd8e00","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az olaszországi Sienai Egyetem kutatói szerint a mikroműanyag-szennyezés már az emberi világtól távol eső antarktiszi táplálékláncba is mélyen beszűrődött.","shortLead":"Az olaszországi Sienai Egyetem kutatói szerint a mikroműanyag-szennyezés már az emberi világtól távol eső antarktiszi...","id":"20200624_deli_sark_muanyag_kornyezetszennyezes_mikromuanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0889a78c-93c2-4938-b50e-7a048efd8e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c285ddf-7429-48b8-bd67-0d54a3eef7d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_deli_sark_muanyag_kornyezetszennyezes_mikromuanyag","timestamp":"2020. június. 24. 16:03","title":"Mérföldkő, de a szomorú fajtából: műanyagszemcséket találtak már a Déli-sarkvidék szárazföldjén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az MTA szakembereinek felfedezése segíthet enyhíteni a Parkinson-kórban szenvedők tüneteit is.","shortLead":"Az MTA szakembereinek felfedezése segíthet enyhíteni a Parkinson-kórban szenvedők tüneteit is.","id":"20200624_Magyar_kutatok_tanulmany_demencia_Alzheimerkor_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b49123-7c40-4604-82c7-4c07726d760d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_Magyar_kutatok_tanulmany_demencia_Alzheimerkor_","timestamp":"2020. június. 24. 18:26","title":"Magyar kutatók tanulmánya új irányokat nyithat a demencia és az Alzheimer-kór kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da6c5ac-688d-4c2d-9a03-7ce764b88b68","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2019-ben fekete női matematikusok tiszteletére neveztek át egy utcát az űrkutatási hivatal washingtoni központjánál.","shortLead":"2019-ben fekete női matematikusok tiszteletére neveztek át egy utcát az űrkutatási hivatal washingtoni központjánál.","id":"20200625_Afroamerikai_mernok_NASA_Washington","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3da6c5ac-688d-4c2d-9a03-7ce764b88b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78af630-f229-4209-9e69-a12c8137ff42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_Afroamerikai_mernok_NASA_Washington","timestamp":"2020. június. 25. 11:01","title":"Afroamerikai mérnökről nevezték el a NASA egyik főépületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539aa7f6-be3c-440f-a24f-25a2dbe92c3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg még a Bullitt 460 lóerős teljesítményét is szerénynek találják.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg még a Bullitt 460 lóerős teljesítményét is szerénynek találják.","id":"20200624_csucs_mustang_magyarorszagra_jon_a_760_loeros_ford_shelby_gt500","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539aa7f6-be3c-440f-a24f-25a2dbe92c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6329e8-956f-4a5e-a94f-831b5d4910bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200624_csucs_mustang_magyarorszagra_jon_a_760_loeros_ford_shelby_gt500","timestamp":"2020. június. 24. 11:21","title":"Csúcs Mustang: Magyarországra jön a 760 lóerős Shelby GT500","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]