[{"available":true,"c_guid":"24641a3e-a7ad-45ee-80ae-7bb1f3de3d2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google legújabb fejlesztése a Shared Piano, amellyel valós időben zenélhetünk együtt a tőlünk távol lévő ismerőseinkkel – vagy épp ismeretlenekkel.","shortLead":"A Google legújabb fejlesztése a Shared Piano, amellyel valós időben zenélhetünk együtt a tőlünk távol lévő...","id":"20200624_google_chrome_music_lab_shared_piano_zongora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24641a3e-a7ad-45ee-80ae-7bb1f3de3d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7b89e9-184e-4b4f-a272-ec5055bb5a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_google_chrome_music_lab_shared_piano_zongora","timestamp":"2020. június. 24. 10:03","title":"A Google újdonsága egy zongora, amit weboldalon nyomkodhat, távoli barátaival együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az NB II.-ben már augusztus elején elindulnak a következő bajnokság küzdelmei, az első osztályban két héttel később kezdenek.","shortLead":"Az NB II.-ben már augusztus elején elindulnak a következő bajnokság küzdelmei, az első osztályban két héttel később...","id":"20200623_nb_i_mlsz_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96c4ee3-5033-4228-9a07-858e9658283c","keywords":null,"link":"/sport/20200623_nb_i_mlsz_bajnoksag","timestamp":"2020. június. 23. 18:13","title":"Augusztus közepén indulnak a küzdelmek az NB I.-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa86fdf-cdde-4d72-85f7-d709051278c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így nem a házasságban, hanem már előtte kiderülhetne a számukra, hogy esetleg a férjük korábban erőszaktevő volt.","shortLead":"Így nem a házasságban, hanem már előtte kiderülhetne a számukra, hogy esetleg a férjük korábban erőszaktevő volt.","id":"20200625_Kinai_menyasszonyoknak_keszul_adatbazis_jovendobeliuk_bantalmazo_multjarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfa86fdf-cdde-4d72-85f7-d709051278c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aaeea94-4aed-431b-9f3d-a1eb5e0369a5","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Kinai_menyasszonyoknak_keszul_adatbazis_jovendobeliuk_bantalmazo_multjarol","timestamp":"2020. június. 25. 08:12","title":"Menyasszonyoknak készül adatbázis párjuk bántalmazó múltjáról Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erről beszélt egy interjúban a brit jegybank kormányzója, aki épp akkor került a szervezet élére, amikor beütött az elmúlt évtizedek legdurvább válsága.","shortLead":"Erről beszélt egy interjúban a brit jegybank kormányzója, aki épp akkor került a szervezet élére, amikor beütött...","id":"20200624_Az_allamcsod_szelere_kerult_marciusban_NagyBritannia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d14a6b-8af4-40a2-98e5-09c39fced2da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_Az_allamcsod_szelere_kerult_marciusban_NagyBritannia","timestamp":"2020. június. 24. 12:55","title":"Az államcsőd szélére került márciusban Nagy-Britannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországnak is van már saját Covid-gyorstesztje. 