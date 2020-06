Kiválasztották, melyik három reklám volt a legütősebb a karantén alatt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csodás jelenet a magyar fociból. ","shortLead":"Csodás jelenet a magyar fociból. ","id":"20200627_Igy_mentek_neki_a_debreceni_szurkolok_sajat_jatekosaiknak_a_kieses_utan__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853e565f-af5a-4440-afe0-a920bed39e6b","keywords":null,"link":"/sport/20200627_Igy_mentek_neki_a_debreceni_szurkolok_sajat_jatekosaiknak_a_kieses_utan__video","timestamp":"2020. június. 27. 21:55","title":"Így mentek neki a debreceni szurkolók saját játékosaiknak a kiesés után - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb41f53-7d51-41d8-a351-a569d858860c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatar, valamint hőség miatt adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Zivatar, valamint hőség miatt adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200628_vihar_hoseg_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbb41f53-7d51-41d8-a351-a569d858860c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcef3ba8-6334-4244-b878-c854124d5164","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_vihar_hoseg_idojaras_omsz","timestamp":"2020. június. 28. 08:35","title":"Viharokkal és forrósággal ér véget a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97d07ec-e2b3-4e81-b425-2617c0e42f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És futott egy kört a Margit-szigeten is.","shortLead":"És futott egy kört a Margit-szigeten is.","id":"20200627_Meztelen_ferfi_flangalt_Budan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e97d07ec-e2b3-4e81-b425-2617c0e42f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78916c1-041d-48a4-93db-d055c2478712","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Meztelen_ferfi_flangalt_Budan","timestamp":"2020. június. 27. 20:52","title":"Meztelen férfi flangált Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány nem csillapodik Szerbiában, és Koszovóban is egyre túlterheltebb az egészségügy a vírus terjedése miatt.","shortLead":"A koronavírus-járvány nem csillapodik Szerbiában, és Koszovóban is egyre túlterheltebb az egészségügy a vírus terjedése...","id":"20200629_koronavirus_szerbia_masodik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baf5efa-75a2-4cdb-be26-08a3d448862b","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_koronavirus_szerbia_masodik_hullam","timestamp":"2020. június. 29. 11:45","title":"Több száz új fertőzött Szerbiában, visszajönnek egyes korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d07c0ba-5421-43e6-a05c-706f24c20821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dumitru Comanescu 111 évet élt.","shortLead":"Dumitru Comanescu 111 évet élt.","id":"20200628_Meghalt_a_vilag_legidosebb_ferfija","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d07c0ba-5421-43e6-a05c-706f24c20821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9ef8c4-e48d-46a7-8706-55d85dce0923","keywords":null,"link":"/elet/20200628_Meghalt_a_vilag_legidosebb_ferfija","timestamp":"2020. június. 28. 13:12","title":"Meghalt a világ legidősebb férfija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9708c26e-6ca1-4809-bbf0-7c36a0866914","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A G7 cikke szerint egy Mészáros Lőrinc vagyonát kezelő céggel van közös vállalkozása a TV2-nél és az Indexnél is jelen lévő Vaszily Miklósnak. A cég tévéműsorgyártására készül.","shortLead":"A G7 cikke szerint egy Mészáros Lőrinc vagyonát kezelő céggel van közös vállalkozása a TV2-nél és az Indexnél is jelen...","id":"20200629_meszaros_lorinc_vaszily_miklos_progress_media_hungary_kft_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9708c26e-6ca1-4809-bbf0-7c36a0866914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d3ed52-0d0e-4a7f-8258-d670ac71abd4","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_meszaros_lorinc_vaszily_miklos_progress_media_hungary_kft_index","timestamp":"2020. június. 29. 09:23","title":"Vaszily Miklós Mészáros Lőrinc pénzével indított új médiacéget ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A brit pártok szellemi, ideológiai hátterét adó agytrösztök működésének elemzésével állapítja meg a szerző, hogy a hazai ellenzék részéről nem elég kimondani, hogy \"Orbán, takarodj\", a győzelem esélyéhez pártjainak kell egy közös agytröszt.","shortLead":"A brit pártok szellemi, ideológiai hátterét adó agytrösztök működésének elemzésével állapítja meg a szerző...","id":"20200628_Csizmadia_Ervin_Letrejone_egy_szuperagytroszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94106a6-d34e-4686-b059-4b1c801ab82e","keywords":null,"link":"/360/20200628_Csizmadia_Ervin_Letrejone_egy_szuperagytroszt","timestamp":"2020. június. 29. 07:10","title":"Csizmadia Ervin: Erős agytröszt nélkül 2022-ben sem lesz komoly tényező az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063afb1a-9ebe-4fd5-8247-1bdd27f1d7f4","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A legtöbben beérik azzal, hogy bekezdés, lábjegyzet vagy aposztróf lesznek a popkultúrában. Az új albummal visszatérő Lady Gaga maga kreálta bolygóra invitálja követőit, ahol szinte semmi sem tiltott.","shortLead":"A legtöbben beérik azzal, hogy bekezdés, lábjegyzet vagy aposztróf lesznek a popkultúrában. Az új albummal visszatérő...","id":"202026__lady_gaga__chromatica__szuletett_csillag__szornyecskek_kiralynoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=063afb1a-9ebe-4fd5-8247-1bdd27f1d7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e774292-d2bb-455d-a6e2-e36686dd401d","keywords":null,"link":"/360/202026__lady_gaga__chromatica__szuletett_csillag__szornyecskek_kiralynoje","timestamp":"2020. június. 27. 19:00","title":"A szörnyecskék királynője most egy másik bolygóra repít zenéjével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]