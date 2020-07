Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad6a66ff-6efa-489a-89d0-e14fe9a891f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt még nem látják tűpontosan, hogyan lehet majd megrendezni a plakátkiállítást, de a pályamunkákat már várják a szervezők.","shortLead":"Azt még nem látják tűpontosan, hogyan lehet majd megrendezni a plakátkiállítást, de a pályamunkákat már várják...","id":"20200629_arc_plakatkiallitas_2020_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad6a66ff-6efa-489a-89d0-e14fe9a891f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b4d054-5fca-4a74-b1e6-a4aadd1b7ebb","keywords":null,"link":"/elet/20200629_arc_plakatkiallitas_2020_palyazat","timestamp":"2020. június. 29. 16:46","title":"Hova tovább? – Elindult a 20. ARC pályázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f47cb9-765e-4c2d-8467-feb5398f8cef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Műtüdőn keresztül lélegeztetnek két beteget az intézményben, az osztályvezető szerint voltak, akik már felépültek hasonló állapotból.","shortLead":"Műtüdőn keresztül lélegeztetnek két beteget az intézményben, az osztályvezető szerint voltak, akik már felépültek...","id":"20200630_koranyi_koronavirusos_fiatal_mutudo_gepi_lelegeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54f47cb9-765e-4c2d-8467-feb5398f8cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76236843-0965-4686-8bac-bd06ebed8e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_koranyi_koronavirusos_fiatal_mutudo_gepi_lelegeztetes","timestamp":"2020. június. 30. 17:37","title":"Válságos állapotban van két koronavírusos fiatal az Országos Korányi Pulmonógiai Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint a kormány nem tett le arról, hogy emeljék a szociális ágazatban dolgozók bérét. De jutalmat nem kapnak.","shortLead":"A miniszter szerint a kormány nem tett le arról, hogy emeljék a szociális ágazatban dolgozók bérét. De jutalmat nem...","id":"20200629_Kasler_Miklos_megindokolta_miert_nem_jar_a_jutalom_a_szocialis_dolgozoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e33fb71-1af0-443d-87d8-72ae71609647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200629_Kasler_Miklos_megindokolta_miert_nem_jar_a_jutalom_a_szocialis_dolgozoknak","timestamp":"2020. június. 29. 14:27","title":"Kásler Miklós megindokolta, miért nem jár a jutalom a szociális dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A következő nagyjából félévben lehet megállapodás.","shortLead":"A következő nagyjából félévben lehet megállapodás.","id":"20200629_A_nemetek_es_a_franciak_is_szeretnek_ha_lenne_unios_helyreallitasi_alap_a_valsag_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2482795-4e1f-4a1b-9a08-defc725a497a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200629_A_nemetek_es_a_franciak_is_szeretnek_ha_lenne_unios_helyreallitasi_alap_a_valsag_utan","timestamp":"2020. június. 29. 20:40","title":"A németek és a franciák is szeretnék, ha lenne uniós helyreállítási alap a válság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1527b3d-6302-443e-ab5b-55cab0d25594","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem a szív dönt, még csak nem is a fej, hanem a tüszőfolyadék. Erre a cseppet sem romantikus, a tudósok számára is meglepő következtetésre jutottak a Stockholmi Egyetem kutatói, amikor a gyermektelenség, illetve a megtermékenyülés okait vizsgálták. ","shortLead":"Nem a szív dönt, még csak nem is a fej, hanem a tüszőfolyadék. Erre a cseppet sem romantikus, a tudósok számára is...","id":"202026_valogatos_petesejtek_alulrol_jovo_kezdemenyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1527b3d-6302-443e-ab5b-55cab0d25594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b72fd3a-e9db-4448-a6de-ecfa88b7e7bc","keywords":null,"link":"/360/202026_valogatos_petesejtek_alulrol_jovo_kezdemenyezes","timestamp":"2020. június. 30. 12:00","title":"Elképzelhető, hogy a petesejt eddig nem ismert módon válogat a spermiumok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7742e7-b5ac-42ae-96a6-9cacaebadfe2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akkor azt gondolták 110 betegről, hogy tüdőgyulladásuk van, de az olasz hatósgáok most bejelentették, hogy már az új vírussal voltak fertőzöttek.\r

\r

","shortLead":"Akkor azt gondolták 110 betegről, hogy tüdőgyulladásuk van, de az olasz hatósgáok most bejelentették, hogy már az új...","id":"20200630_A_lombardiai_korhazakban_mar_tavaly_novemberben_ott_volt_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd7742e7-b5ac-42ae-96a6-9cacaebadfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b0d195-0781-412a-8e33-375111815646","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_A_lombardiai_korhazakban_mar_tavaly_novemberben_ott_volt_a_koronavirus","timestamp":"2020. június. 30. 20:32","title":"A lombardiai kórházakban már tavaly novemberben ott volt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beca89b4-8e7d-49eb-80cf-a0d4adb54aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy meleg miatt lép a főváros. Légkondicionáló egyelőre nem lesz a metrókocsikban.","shortLead":"A nagy meleg miatt lép a főváros. Légkondicionáló egyelőre nem lesz a metrókocsikban.","id":"20200630_ivokut_3_as_metro_legkondi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beca89b4-8e7d-49eb-80cf-a0d4adb54aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f115265-18f9-40be-9704-dac59bb6be8d","keywords":null,"link":"/elet/20200630_ivokut_3_as_metro_legkondi","timestamp":"2020. június. 30. 12:26","title":"Ivókutak kerülnek a 3-as metró állomásaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d6fe9e-4738-45a0-822a-cc35352ac012","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt több szolgáltatónál kikapcsolási moratóriumot hirdettek, de a Népszava szerint ennek rövidesen vége.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt több szolgáltatónál kikapcsolási moratóriumot hirdettek, de a Népszava szerint ennek...","id":"20200630_kikapcsolasi_moratorium_tartozas_foldgaz_aramszolgaltatas_eon_nkm_elmu_emasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36d6fe9e-4738-45a0-822a-cc35352ac012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0924e2f2-5a6e-4104-9494-73e5ebd94e78","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_kikapcsolasi_moratorium_tartozas_foldgaz_aramszolgaltatas_eon_nkm_elmu_emasz","timestamp":"2020. június. 30. 07:56","title":"Újraindulnak a kikapcsolások a hosszú ideje tartozóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]