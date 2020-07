Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"012b00f8-b1eb-4578-b284-0054e8459a26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közautózás lehet a cégautó jövője, már nálunk is elérhető a Share Now for Business szolgáltatás.","shortLead":"A közautózás lehet a cégautó jövője, már nálunk is elérhető a Share Now for Business szolgáltatás.","id":"20200708_megosztott_autok_ceges_hasznalatra__magyarorszagon_ujit_a_share_now_for_business","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012b00f8-b1eb-4578-b284-0054e8459a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a977817-764b-4aaa-abf0-fa7590e417bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_megosztott_autok_ceges_hasznalatra__magyarorszagon_ujit_a_share_now_for_business","timestamp":"2020. július. 08. 07:59","title":"Megosztott autók céges használatra – Magyarországon újít a Share Now","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjak reálértéke is csökkent a tavalyihoz képest.","shortLead":"A nyugdíjak reálértéke is csökkent a tavalyihoz képest.","id":"20200708_inflacio_ksh_statisztika_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a6ccde-9dee-443c-9705-462acb63473a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200708_inflacio_ksh_statisztika_dragulas","timestamp":"2020. július. 08. 09:18","title":"Nem áll meg az élelmiszerek drágulása – itt az új inflációs adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f3a730-419a-46e6-a257-13570edad70d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a macOS-felhasználókat célzó új típusú ransomware-t fedeztek fel a kutatók a napokban. A rosszindulatú program kalózoldalakról letöltött alkalmazásokkal terjed.","shortLead":"Egy, a macOS-felhasználókat célzó új típusú ransomware-t fedeztek fel a kutatók a napokban. A rosszindulatú program...","id":"20200707_evilquest_zsarolovirus_macos_rendszerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2f3a730-419a-46e6-a257-13570edad70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408174b2-c59c-4e90-8376-43acbc4ff151","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_evilquest_zsarolovirus_macos_rendszerek","timestamp":"2020. július. 07. 14:03","title":"Csak óvatosan, ha Apple gépet használ, felbukkant egy veszélyes zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23616d07-0826-4367-85e2-1a83cb57d252","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Egy kórházi épület, ahol mindenki az elvesztett szabadságát keresi – a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Művészetterápiás Részlegén figyelmet, életteret, és az alkotás örömét kínálják a skizofrén, depressziós és függő pácienseknek. De hogy jelennek meg a vásznon a félelmek és a fájdalmak? És mi köze mindennek a szülinapi tortákhoz? Riport.","shortLead":"Egy kórházi épület, ahol mindenki az elvesztett szabadságát keresi – a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és...","id":"20200707_Ugy_kell_ide_bejonniuk_hogy_a_felelem_nem_ul_a_nadragjuk_szelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23616d07-0826-4367-85e2-1a83cb57d252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e821a06-1c48-4588-9d45-e18cbaa6dbb6","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Ugy_kell_ide_bejonniuk_hogy_a_felelem_nem_ul_a_nadragjuk_szelen","timestamp":"2020. július. 07. 14:00","title":"Úgy kell ide bejönniük, hogy a félelem nem ül a nadrágjuk szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A betegség orvosi segítség nélkül 24 órán belül halálos lehet.","shortLead":"A betegség orvosi segítség nélkül 24 órán belül halálos lehet.","id":"20200707_bubopestis_betegseg_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9b2b3c-502e-4046-acd4-45456b58e9b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_bubopestis_betegseg_kina","timestamp":"2020. július. 07. 09:53","title":"Bubópestis miatt egészségügyi készültség van egy kínai városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74f0bf6-1959-4991-a237-83d00a2f1820","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A 84 éves Amancio Ortega, a Zara ruházati lánc alapítója és tulajdonosa öreg napjaiban komoly ingatlanportfóliót alakított ki – írja a Bloomberg, amely szerint Európa szupergazdagjai közül neki van a legnagyobb ingatlanbirodalma, melynek értéke 15,2 milliárd euró. ","shortLead":"A 84 éves Amancio Ortega, a Zara ruházati lánc alapítója és tulajdonosa öreg napjaiban komoly ingatlanportfóliót...","id":"20200708_Ingatlanban_latja_a_jovo_a_Zara_atyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a74f0bf6-1959-4991-a237-83d00a2f1820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b70b242-c755-4748-91dc-609631ffa9fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Ingatlanban_latja_a_jovo_a_Zara_atyja","timestamp":"2020. július. 08. 12:33","title":"Ingatlanban látja a jövőt a Zara atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyosbodik a járványhelyzet.","shortLead":"Súlyosbodik a járványhelyzet.","id":"20200708_Berobbant_a_koronavirus_a_kornyezo_orszagokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ddb5cc-4ec5-4371-8d35-15e4cd129df0","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Berobbant_a_koronavirus_a_kornyezo_orszagokban","timestamp":"2020. július. 08. 17:35","title":"Berobbant a koronavírus a környező országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636c33d9-cb46-48d3-aa1e-7befb753c270","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz eldönteni, hogy menő vagy inkább kiszúrás a kicsivel.","shortLead":"Nehéz eldönteni, hogy menő vagy inkább kiszúrás a kicsivel.","id":"20200708_usain_bolt_kasi_bennett_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=636c33d9-cb46-48d3-aa1e-7befb753c270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a00d00-b36e-4f1e-8844-3dd66acba9fa","keywords":null,"link":"/elet/20200708_usain_bolt_kasi_bennett_","timestamp":"2020. július. 08. 12:59","title":"Szójáték lett Usain Bolt kislányának neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]