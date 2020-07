Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor milliárdos barátjának több cége is sínre került az állami gigaberuházással.","shortLead":"Orbán Viktor milliárdos barátjának több cége is sínre került az állami gigaberuházással.","id":"202029_chinahungary_railway_materials_meszaros_avasember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b42e8eb-17ea-4085-aa95-366f0dc88d81","keywords":null,"link":"/360/202029_chinahungary_railway_materials_meszaros_avasember","timestamp":"2020. július. 16. 12:00","title":"Mészáros gyűjti a vasat és a fémet a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vállalást tevő 12 cég között van az Exxon Mobile is, ami eddig semmilyen elköteleződést sem volt hajlandó tenni a klímakatasztrófa elkerülése érdekében.","shortLead":"A vállalást tevő 12 cég között van az Exxon Mobile is, ami eddig semmilyen elköteleződést sem volt hajlandó tenni...","id":"20200716_olajipar_ogci_kozos_vallalasok_klimavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48203e76-97de-4007-9ccf-5e326331084e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_olajipar_ogci_kozos_vallalasok_klimavedelem","timestamp":"2020. július. 16. 20:40","title":"Először tett közös klímavédelmi vállalást egy sor olajipari óriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Szimpla píárakciót kanyarítottak Orbán Viktorék abból a felismerésből, hogy a társadalom sokkal súlyosabban ítéli meg a gyermekek bántalmazását, mint ahogy az a kormány tetteiből és az álláspontját tükröző büntetőjogszabályokból következik.","shortLead":"Szimpla píárakciót kanyarítottak Orbán Viktorék abból a felismerésből, hogy a társadalom sokkal súlyosabban ítéli meg...","id":"202029__pedofilia_es_gyermekvedelem__felebredt_akormany__lincshangulat__gyerekes_viselkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a7bcaf-957c-4773-8dc7-809fad8924b5","keywords":null,"link":"/360/202029__pedofilia_es_gyermekvedelem__felebredt_akormany__lincshangulat__gyerekes_viselkedes","timestamp":"2020. július. 16. 07:00","title":"A Fidesz úgy tesz, mintha nem rajta múlt volna, mire ítélhetik a pedofil Kaletát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d35608-6099-4054-9167-2303a565f668","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évente több milliárd óvszer landol a szemétben, és a fogamzásgátló tabletták környezetre káros hatásáról is egyre több szó esik. A szex óriási üzlet, és úgy tűnik a zöld szex is. Vegán óvszerek, napelemes, energiatakarékos szexjátékok: a zöldhullám, úgy tűnik, hogy a hálószobát is utolérte. ","shortLead":"Évente több milliárd óvszer landol a szemétben, és a fogamzásgátló tabletták környezetre káros hatásáról is egyre több...","id":"20200717_Hogyan_szexeljunk_kornyezetbarat_modon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48d35608-6099-4054-9167-2303a565f668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b650401a-3009-46c7-b276-55340f821507","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_Hogyan_szexeljunk_kornyezetbarat_modon","timestamp":"2020. július. 17. 11:00","title":"Hogyan szexeljünk környezetbarát módon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzati ingatlanok hasznosításáról kérdezett körbe az Átlátszó, de Újpest korábbi, fideszes vezetése nem válaszolt.","shortLead":"Az önkormányzati ingatlanok hasznosításáról kérdezett körbe az Átlátszó, de Újpest korábbi, fideszes vezetése nem...","id":"20200716_A_momentumos_keruletvezetes_megvalaszolta_az_adatkerest_amit_korabban_a_Fidesz_megtagadott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931f43a2-8148-41d4-9229-993486a84a12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_A_momentumos_keruletvezetes_megvalaszolta_az_adatkerest_amit_korabban_a_Fidesz_megtagadott","timestamp":"2020. július. 16. 07:22","title":"A momentumos kerületvezetés megválaszolta az adatkérést, amit korábban a Fidesz megtagadott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45370851-c068-4169-aacd-779b04d9c0ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pénteki második szabadedzést jelentősen befolyásolta az esőzés. ","shortLead":"A pénteki második szabadedzést jelentősen befolyásolta az esőzés. ","id":"20200717_Vettel_ment_a_legjobban_a_masodik_szabadedzesen_Hamilton_kint_sem_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45370851-c068-4169-aacd-779b04d9c0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb175f21-851e-4ab7-a927-911130bcc32c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_Vettel_ment_a_legjobban_a_masodik_szabadedzesen_Hamilton_kint_sem_volt","timestamp":"2020. július. 17. 16:54","title":"Hungaroring: Vettel ment a legjobban délután, Hamilton elengedte a szabadedzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3322af38-eb23-47a1-a10d-5f1ff5faf383","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fürdőhöz kiszállt a katasztrófavédelem is.","shortLead":"A fürdőhöz kiszállt a katasztrófavédelem is.","id":"20200717_klorgaz_debrecen_elmenyfurdo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3322af38-eb23-47a1-a10d-5f1ff5faf383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce99807-dbf6-41c9-8ce6-ac6da2b61310","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_klorgaz_debrecen_elmenyfurdo","timestamp":"2020. július. 17. 16:32","title":"Klórgáz miatt kerülhetett kórházba három gyerek egy debreceni élményfürdőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c1bd49-2fe3-4acb-a194-de4578bf4e66","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az algák nagy mennyisége miatt azonnali kármentésre volt szükség. ","shortLead":"Az algák nagy mennyisége miatt azonnali kármentésre volt szükség. ","id":"20200716_Keszultseg_Balaton_Vizugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13c1bd49-2fe3-4acb-a194-de4578bf4e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6daa0bd5-174e-4c0e-93e7-a948f77440fb","keywords":null,"link":"/elet/20200716_Keszultseg_Balaton_Vizugy","timestamp":"2020. július. 16. 16:41","title":"Baj van a Balatonnál, vízminőség-védelmi készültséget rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]