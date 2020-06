Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c166583-1c2b-45d8-9468-53eb90c6d47d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Külön lesz egy nyilvános megemlékezés is, ahol a tisztelői leróhatják a kegyeletüket.","shortLead":"Külön lesz egy nyilvános megemlékezés is, ahol a tisztelői leróhatják a kegyeletüket.","id":"20200624_Benedek_Tibort_szuk_csaladi_korben_temetik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c166583-1c2b-45d8-9468-53eb90c6d47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a37d5c-d83d-48ae-b307-5f7dedeb87ce","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Benedek_Tibort_szuk_csaladi_korben_temetik","timestamp":"2020. június. 24. 08:34","title":"Benedek Tibort szűk családi körben temetik el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c041229d-f9b1-45dc-9f82-552b66c6810b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Freddy Nock egy kisebb sétát is megtett a kabinos felvonó kötelén. ","shortLead":"Freddy Nock egy kisebb sétát is megtett a kabinos felvonó kötelén. ","id":"20200625_kotelen_svajci_akrobata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c041229d-f9b1-45dc-9f82-552b66c6810b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5618aa82-2dec-4173-9136-29cbeeeb330a","keywords":null,"link":"/elet/20200625_kotelen_svajci_akrobata","timestamp":"2020. június. 25. 11:44","title":"3000 méter magasan, egy sífelvonó kötelén sétált és biciklizett a svájci akrobata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Inkább hosszabb távon lehet lakáspiaci és lakáshitelpiaci hatása az MNB keddi döntésének.","shortLead":"Inkább hosszabb távon lehet lakáspiaci és lakáshitelpiaci hatása az MNB keddi döntésének.","id":"20200624_lakasarak_havi_torleszto_kamatcsokkenes_mnb_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592b6158-423a-400e-a714-baf9ff9bc750","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200624_lakasarak_havi_torleszto_kamatcsokkenes_mnb_jegybank","timestamp":"2020. június. 24. 08:58","title":"Mi lesz a havi törlesztéssel és a lakásárakkal a kamatcsökkenés után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghiúsult Vitray Tamás fellépése Händel: Agrippina című operájában.\r

