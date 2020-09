Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games nemrég beperelte az Apple-t, mert a cupertinói cég kitette a Fortnite-ot, majd a komplett kiadót az App Store-ból. Az Apple nem ijedt meg, sőt: viszontperel.","shortLead":"Az Epic Games nemrég beperelte az Apple-t, mert a cupertinói cég kitette a Fortnite-ot, majd a komplett kiadót az App...","id":"20200909_apple_epic_games_fortnite_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1569c71c-bba0-4bd9-8117-1d7b4f2747b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_apple_epic_games_fortnite_per","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:03","title":"Visszavág az Apple, kártérítést követel az őt perelő Epic Games-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce70116-2031-4dcb-aa2a-7344f9a10a8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"V6-os biturbóval hajtott sportkocsit mutatott be a Maserati. Megérkezett az MC20. ","shortLead":"V6-os biturbóval hajtott sportkocsit mutatott be a Maserati. Megérkezett az MC20. ","id":"20200910_Maserati_MC20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fce70116-2031-4dcb-aa2a-7344f9a10a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ee7a92-7366-4f07-b921-29d8378e8304","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_Maserati_MC20","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:13","title":"Szárnyas ajtók és 621 lóerő: itt egy új klasszikus a Maseratitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár biztos, hogy a Huawei mobiltelefonokra is ráteszi a céget ért bojkott miatt fejlesztett operációs rendszert, a HarmonyOS-t.","shortLead":"Immár biztos, hogy a Huawei mobiltelefonokra is ráteszi a céget ért bojkott miatt fejlesztett operációs rendszert...","id":"20200910_huawei_harmonyos_oprendszer_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724c7a51-ff8c-4d84-abda-53c98e915059","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_huawei_harmonyos_oprendszer_android","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:39","title":"Huawei: Jön a saját rendszer, jönnek az egyáltalán nem androidos mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d794e6-9fa8-4159-be46-e211a991b5ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírusjárvány miatt törölték azt a gépet, ami hazahozta volna a balesetben elhunyt magyar férfit, más gép nincs, lassan lejár a határidő.","shortLead":"A koronavírusjárvány miatt törölték azt a gépet, ami hazahozta volna a balesetben elhunyt magyar férfit, más gép nincs...","id":"20200909_motorosbaleset_malta_halott_szallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4d794e6-9fa8-4159-be46-e211a991b5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1abcc7d-9971-4b7d-ab4c-b94669551fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_motorosbaleset_malta_halott_szallitas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:40","title":"Nem tudja hazahozatni Máltáról a motorbalesetben meghalt bátyját egy magyar nő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb eszközöket próbálnak bevetni a koronavírus terjedése ellen.","shortLead":"Újabb eszközöket próbálnak bevetni a koronavírus terjedése ellen.","id":"20200909_NagyBritannia_mar_ott_tart_hogy_hat_embernel_tobben_nem_csoportosulhatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045bcf8-87ff-4726-9bf8-26a8324fe515","keywords":null,"link":"/elet/20200909_NagyBritannia_mar_ott_tart_hogy_hat_embernel_tobben_nem_csoportosulhatnak","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:45","title":"Nagy-Britannia már ott tart, hogy hat embernél többen nem csoportosulhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f48aba8-4d4d-4744-a588-c93e91112873","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Katona József Színház társulatának tagja úgy véli, az SZFE-tiltakozás fontos ügy, amelyben részt kell venni.","shortLead":"A Katona József Színház társulatának tagja úgy véli, az SZFE-tiltakozás fontos ügy, amelyben részt kell venni.","id":"20200910_Elek_Ferenc_Molnar_Piroska_SZFE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f48aba8-4d4d-4744-a588-c93e91112873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5cb9b9-3a68-44d1-9798-187961627211","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Elek_Ferenc_Molnar_Piroska_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:50","title":"Elek Ferenc: Tudom, hogy az SZFE-n nincs ideológiai képzés, csak szakmaiság van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a52fb0-0866-48ae-bad2-3d90b96eda66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leleten szereplő Semmelweis Egyetem állítja: az özvegy ugyanolyan ellátásban részesült, mint bárki más.","shortLead":"A leleten szereplő Semmelweis Egyetem állítja: az özvegy ugyanolyan ellátásban részesült, mint bárki más.","id":"20200908_vajna_timea_koronavirus_covid_19_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a52fb0-0866-48ae-bad2-3d90b96eda66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9a6f14-47ff-4149-9a51-41d44dd247b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_vajna_timea_koronavirus_covid_19_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 08. 18:10","title":"A megfertőződött Vajna Tímea leletén ott volt, hogy \"VIP\", de ez a Semmelweis Egyetem szerint semmit nem jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de9fb98-5ed5-4c02-b6c2-30ad183a3863","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A belarusz helyzetet is megtárgyalják a lublini találkozón.","shortLead":"A belarusz helyzetet is megtárgyalják a lublini találkozón.","id":"20200910_orban_viktor_lengyelorszag_V4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7de9fb98-5ed5-4c02-b6c2-30ad183a3863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440091f7-fec3-48e6-ae84-f21091a7f251","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_orban_viktor_lengyelorszag_V4","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:38","title":"Orbán pénteken Lengyelországban tárgyal a V4-es kormányfőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]