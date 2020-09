Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai, az európai, a brit és a kínai versenyhatóságnak is rá kell bólintania.","shortLead":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai...","id":"20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bb5b17-bfb5-44ce-bad3-272c26b82898","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:33","title":"Az Nvidia felvásárolja az ARM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízszer annyi dúsított uránnal rendelkezik Irán, mint amennyiről a 2015-ös atomalkuban megegyeztek.","shortLead":"Tízszer annyi dúsított uránnal rendelkezik Irán, mint amennyiről a 2015-ös atomalkuban megegyeztek.","id":"20200914_Tobb_mint_ezer_urandusito_centrifugat_mukodtetnek_Iranban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20a2dda-0233-4111-b728-02d479003496","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_Tobb_mint_ezer_urandusito_centrifugat_mukodtetnek_Iranban","timestamp":"2020. szeptember. 14. 07:23","title":"Több mint ezer urándúsító centrifugát működtetnek Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola egyik pedagógusának lett pozitív a koronavírus-tesztje, ezért kellett haza vezényelni a diákok egy részét. ","shortLead":"A szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola egyik pedagógusának lett pozitív a koronavírus-tesztje, ezért kellett...","id":"20200913_Egy_szombathelyi_iskola_het_osztalyat_kuldtek_karantenba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82ddec5-86a8-47c1-9b7e-cc6447032e55","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Egy_szombathelyi_iskola_het_osztalyat_kuldtek_karantenba","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:02","title":"Egy szombathelyi iskola hét osztályát küldték karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Tarka keverék a németországi koronatagadók társasága: az egyszerű oltásellenesek mellett a legvadabb összeesküvés-elméletek hívei szintúgy megtalálhatók, mint a kemény szélsőjobboldaliak.","shortLead":"Tarka keverék a németországi koronatagadók társasága: az egyszerű oltásellenesek mellett a legvadabb...","id":"202037__nemet_virustuntetok__osszeeskuveshivok__szelsojobb__koronatagadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1993c710-46b3-4f6a-920c-7302a0790980","keywords":null,"link":"/360/202037__nemet_virustuntetok__osszeeskuveshivok__szelsojobb__koronatagadok","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:00","title":"Berlinben összefújta a politikai szél a vírustagadókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2827ca-69c4-4d0a-b27c-2ac776812b29","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb vállalkozást indít az állami támogatások segítségével eddig is aktív gazdagréti plébánia esperesének alapítványa.","shortLead":"Újabb vállalkozást indít az állami támogatások segítségével eddig is aktív gazdagréti plébánia esperesének alapítványa.","id":"202037_urangyala_teve_utan_idosellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef2827ca-69c4-4d0a-b27c-2ac776812b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fbc23b-1495-4693-a15c-0391a0c5c9fa","keywords":null,"link":"/360/202037_urangyala_teve_utan_idosellatas","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:15","title":"Az Apostol TV után itt az Úrangyala Kft.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4469ef33-7fcb-4d0f-b89d-c09c1dd3a48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, ahol már hozzáférhető a Microsoft kétkijelzős eszköze, a Surface Duo, így nem meglepő, hogy az iFixit csapata azonnal rá is tette a kezét, hogy elvégezze rajta a szokásos javíthatósági vizsgálatot.","shortLead":"Van, ahol már hozzáférhető a Microsoft kétkijelzős eszköze, a Surface Duo, így nem meglepő, hogy az iFixit csapata...","id":"20200913_microsoft_surface_duo_ifixit_teardown_gyenge_javithatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4469ef33-7fcb-4d0f-b89d-c09c1dd3a48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d43d00a-b8cc-4746-a56f-a301c2774a5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_microsoft_surface_duo_ifixit_teardown_gyenge_javithatosag","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:03","title":"Szétszedték a Microsoft új telefonját, kiderült, hogy mi hogy van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b32f91f-a4a1-42ac-ac96-15ea87507ded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendszerváltásra készülő Huawei jövőre dobja piacra első olyan telefonját, melyen a teljes mértékben saját fejlesztésű operációs rendszere fut majd. A szoftver most egy okosóra prototípusán látható.","shortLead":"A rendszerváltásra készülő Huawei jövőre dobja piacra első olyan telefonját, melyen a teljes mértékben saját...","id":"20200914_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b32f91f-a4a1-42ac-ac96-15ea87507ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ce284a-c627-482b-bbcc-b8f5243b7c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_okosora","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:03","title":"Hogy milyen a Huawei saját operációs rendszere? Videón a HarmonyOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d359f578-6039-40ce-a77f-7296d83e4b40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Amazon nem akarja megkockáztatni, hogy fennakadások legyenek a házhozszállításokban.","shortLead":"Az Amazon nem akarja megkockáztatni, hogy fennakadások legyenek a házhozszállításokban.","id":"20200914_Van_egy_ceg_amelyik_mar_nagyon_keszul_az_ujabb_lezarasokra_100_ezer_embert_vesznek_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d359f578-6039-40ce-a77f-7296d83e4b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659fc41f-b9a4-4b5f-89e7-526af6c4b895","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_Van_egy_ceg_amelyik_mar_nagyon_keszul_az_ujabb_lezarasokra_100_ezer_embert_vesznek_fel","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:13","title":"Az Amazon 100 ezer ember felvételével készül az újabb lezárásokra és a karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]