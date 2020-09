Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b67b036f-a57b-46d1-aed9-9d0cb760ed10","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szerinte \"a WeChatre vonatkozó bizonyítékok szerények\".","shortLead":"Szerinte \"a WeChatre vonatkozó bizonyítékok szerények\".","id":"20200920_Egy_kaliforniai_biro_felfuggesztette_az_amerikai_kormany_donteset_a_WeChat_betiltasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67b036f-a57b-46d1-aed9-9d0cb760ed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c837416e-9e9d-4ef7-bdd6-d8ea6f8e9055","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Egy_kaliforniai_biro_felfuggesztette_az_amerikai_kormany_donteset_a_WeChat_betiltasarol","timestamp":"2020. szeptember. 20. 18:35","title":"Egy kaliforniai bíró felfüggesztette az amerikai kormány döntését a WeChat betiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két tucat brit tudós és gyermekjogi szakértő írta alá azt a nyílt levelet, amelyet a világ vezető tech cégeinek küldtek el. Mint írják, semmi szükség arra, hogy a 12 éves gyerekeket is személyre szabott hirdetésekkel bombázzák.","shortLead":"Két tucat brit tudós és gyermekjogi szakértő írta alá azt a nyílt levelet, amelyet a világ vezető tech cégeinek küldtek...","id":"20200921_google_facebook_amazon_apple_microsoft_level_gyerek_szemelyre_szabott_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109d7b4c-4b49-46bf-9a58-606d0947aa6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_google_facebook_amazon_apple_microsoft_level_gyerek_szemelyre_szabott_hirdetes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 00:03","title":"Levelet kapott az Apple, a Facebook és a YouTube, hogy hagyják végre békén a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb7e046-dddb-4711-b9ac-4f40131f837d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már bőven 10 ezer forint alatt jár az OTP árfolyama.","shortLead":"Már bőven 10 ezer forint alatt jár az OTP árfolyama.","id":"20200921_otp_reszveny_bet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7e046-dddb-4711-b9ac-4f40131f837d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aabb1c4-4770-487f-ac22-c10181264559","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_otp_reszveny_bet","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:36","title":"Nagyot estek az OTP részvényei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többször is jogszabályt sértett a rádió, ezért nem kaphatja meg pályázat nélkül a most lejáró frekvenciáját - közölte a Médiahatóság. A Klubrádiónak más a véleménye.","shortLead":"Többször is jogszabályt sértett a rádió, ezért nem kaphatja meg pályázat nélkül a most lejáró frekvenciáját - közölte...","id":"20200920_klubradio_frekvenciapalyazat_mediahatosag_mediatanacs_nmhh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717e06fa-656c-442f-b53e-b652c936fc9d","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_klubradio_frekvenciapalyazat_mediahatosag_mediatanacs_nmhh","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:07","title":"A Médiahatóság szerint nem mérlegelhettek a Klubrádió ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában újabb 1333 embernél mutatták ki a koronavírust Romániában.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában újabb 1333 embernél mutatták ki a koronavírust Romániában.","id":"20200919_romania_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55c3da8-7076-4805-a197-2d2523276395","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_romania_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:28","title":"Romániában már 4400 halálos áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A táplálkozás és a tréning nem védi az idős kutyákat a szellemi leépüléstől – állapították meg a Bécsi Állatorvosi Egyetem kutatói.","shortLead":"A táplálkozás és a tréning nem védi az idős kutyákat a szellemi leépüléstől – állapították meg a Bécsi Állatorvosi...","id":"20200920_idos_kutyak_elbutulasa_trening_taplalkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c99dc93-075a-4eb6-a31a-277ed7c6dbbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_idos_kutyak_elbutulasa_trening_taplalkozas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 18:03","title":"Azt már tudjuk, mi nem védi meg az öreg kutyákat az elbutulástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4bd29-a0ca-4f2d-a8f5-dd99c8aafd6e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Most hétvégén az utasszállító járatok tavalyi forgalmának alig 3-5 százaléka száll fel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről. A Budapest Airport Zrt. télen is alacsony forgalomra számít.","shortLead":"Most hétvégén az utasszállító járatok tavalyi forgalmának alig 3-5 százaléka száll fel a Budapest Liszt Ferenc...","id":"20200920_legiforgalom_koronavirus_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasforgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4bd29-a0ca-4f2d-a8f5-dd99c8aafd6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d94e2f-8e39-4579-8576-97ff1ddff997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_legiforgalom_koronavirus_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasforgalom","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:58","title":"Kevesebb mint tizedére esett az utasforgalom Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a78d337-fd53-4529-9979-5f296c3c56aa","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A kisbefektetők körében ismét népszerűvé vált az arany, és nem csak fizikai formában. Több hazai és külföldi kereskedési platformon is elérhetőek határidős ügyletek, tőkeáttételes certifikátok, ezek azonban nagyon kockázatos eszközök. Ennél sokkal biztonságosabb megoldást kínálnak az árupiaci befektetési alapok.","shortLead":"A kisbefektetők körében ismét népszerűvé vált az arany, és nem csak fizikai formában. Több hazai és külföldi...","id":"20200921_Nem_minden_arany_fenylik_otp_alapkezelo_arupiaci_befektetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a78d337-fd53-4529-9979-5f296c3c56aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6ac7d4-1185-484c-8050-a6b39f6e005d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200921_Nem_minden_arany_fenylik_otp_alapkezelo_arupiaci_befektetesek","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:30","title":"Az év legjobb árupiaci befektetései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]