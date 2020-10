Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon 34 797 492 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 031 576, a gyógyultaké pedig 24 168 711 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint vasárnap reggeli adatai szerint.","shortLead":"A világon 34 797 492 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 031 576, a gyógyultaké...","id":"20201004_Nem_lassul_a_koronavirus_terjedese_a_vilagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5a73d1-bdda-4e36-a965-4fc39ecb8716","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Nem_lassul_a_koronavirus_terjedese_a_vilagban","timestamp":"2020. október. 04. 09:10","title":"Nem lassul a koronavírus terjedése a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a84430-a5c7-4c6e-805a-0dbdea1480f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyon jó évük volt 2019-ben az utazási irodáknak, így bár idén tizedére esett a forgalmuk, nem mennek tömegével csődbe.","shortLead":"Nagyon jó évük volt 2019-ben az utazási irodáknak, így bár idén tizedére esett a forgalmuk, nem mennek tömegével csődbe.","id":"20201004_A_2019ben_felszedett_zsirparna_megmentheti_az_utazasi_irodakat_a_jarvanytol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a84430-a5c7-4c6e-805a-0dbdea1480f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe962a8-f54b-4c89-905e-aa85988c08de","keywords":null,"link":"/kkv/20201004_A_2019ben_felszedett_zsirparna_megmentheti_az_utazasi_irodakat_a_jarvanytol","timestamp":"2020. október. 04. 10:44","title":"A 2019-ben felszedett zsírpárna megmentheti az utazási irodákat a járványtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggasztó a magyar igazságszolgáltatás helyzete és nagyok a korrupciós kockázatok az Európai Bizottság szerint; 50 pontos csomagot tett közzé a Magyar Nemzeti Bank a válságkezelésről; belengették a közmunkásbér megemelését. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aggasztó a magyar igazságszolgáltatás helyzete és nagyok a korrupciós kockázatok az Európai Bizottság szerint; 50...","id":"20201004_Es_akkor_jourova_eu_jarvany_mnb_usa_jogallamisag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a077e3-685e-4274-aabf-5e30e91f4e15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201004_Es_akkor_jourova_eu_jarvany_mnb_usa_jogallamisag","timestamp":"2020. október. 04. 11:00","title":"És akkor a magyar kormány megsértődött egy rémes szóvicc miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi bérek emeléséhez illeszkedő nagyságrendű, 1,9 szorzójú bérrendezést kérnek az egészségügyi szakdolgozók.","shortLead":"Az orvosi bérek emeléséhez illeszkedő nagyságrendű, 1,9 szorzójú bérrendezést kérnek az egészségügyi szakdolgozók.","id":"20201004_Beremeles_kovetelnek_az_egeszsegugyi_szakdolgozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1954e14c-4bf1-436d-bcab-e63b5ec70c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Beremeles_kovetelnek_az_egeszsegugyi_szakdolgozok","timestamp":"2020. október. 04. 21:19","title":"Béremelést követelnek az egészségügyi szakdolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg a felhasználók. A redmondi óriás a professzionális kategória híveire is gondolt: nekik az ARM-alapú hibridjét ajánlja.","shortLead":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg...","id":"20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b6bb6f-f3de-44e1-8833-fc04a40cc92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","timestamp":"2020. október. 04. 09:03","title":"Újfajta olcsó laptoppal jött ki a Microsoft, könnyű, a kijelzője érintésérzékeny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"30 575 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. ","shortLead":"30 575 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. ","id":"20201004_10_ujabb_halott_mellett_858_fovel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a79fc41-1c09-4197-b5c1-d4930380fcd2","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_10_ujabb_halott_mellett_858_fovel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. október. 04. 09:39","title":"10 újabb halott mellett 858 fővel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn belül a publikus változatba is bekerülhet.","shortLead":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn...","id":"20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d16d96-c4c8-4196-9bf2-e50eb78f1add","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","timestamp":"2020. október. 05. 09:40","title":"Elege van egy csoportból a WhatsAppon? Örökre elnémíthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acd6140-13d9-481d-b2ae-dd4846adc579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest volt főpolgármestere szerint a főváros jelenlegi vezetése legalább 2022-ig csak időhúzásra játszik és látványpolitizál, az ellenzéki kommunikáció pedig a hangulatra, az indulatokra épít. Ha megnyernék a választást, vendettát rendeznének, véli Tarlós, de a győzelmüknek ennél súlyosabb következménye is lenne. ","shortLead":"Budapest volt főpolgármestere szerint a főváros jelenlegi vezetése legalább 2022-ig csak időhúzásra játszik és...","id":"20201005_tarlos_istvan_volt_fopolgarmester_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1acd6140-13d9-481d-b2ae-dd4846adc579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8b7e60-b14c-4e1f-af85-2cf23b819003","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_tarlos_istvan_volt_fopolgarmester_budapest","timestamp":"2020. október. 05. 10:20","title":"Vendettát vizionál Tarlós arra az esetre, ha az ellenzék nyerné a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]