[{"available":true,"c_guid":"142c964a-9c6e-4bb7-9c3c-9d28c61313c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már hosszított tengelytávú ultraluxus limuzinja is van a kínai autóiparnak.","shortLead":"Már hosszított tengelytávú ultraluxus limuzinja is van a kínai autóiparnak.","id":"20201004_Megerkezett_a_kinai_Maybach","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=142c964a-9c6e-4bb7-9c3c-9d28c61313c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bed248-08ec-414e-a186-0597ac133ada","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Megerkezett_a_kinai_Maybach","timestamp":"2020. október. 04. 10:28","title":"Megérkezett a kínai „Maybach”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2dcc1f-2548-4a24-a5dc-8cf9b77f8158","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden készen áll a Dacia első elektromos autójának bemutatkozására. ","shortLead":"Minden készen áll a Dacia első elektromos autójának bemutatkozására. ","id":"20201005_Jovo_heten_jon_az_elektromos_Dacia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e2dcc1f-2548-4a24-a5dc-8cf9b77f8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0bf595-6b87-48d4-b0fb-93774da4eaff","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_Jovo_heten_jon_az_elektromos_Dacia","timestamp":"2020. október. 05. 10:55","title":"Jövő héten jön az elektromos Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99427db3-d181-4dfe-919f-b6bad8b776b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a klasszikus Motorola Razr telefon felújított, összehajtható változata nem hozta meg az elvárt sikert, azért a gyártó nem mond le a modellről, sőt tovább fejleszti, illetve szépítgeti.","shortLead":"Bár a klasszikus Motorola Razr telefon felújított, összehajtható változata nem hozta meg az elvárt sikert, azért...","id":"20201004_motorola_razr_5g_montblanc_egyuttmukodes_specialis_kiadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99427db3-d181-4dfe-919f-b6bad8b776b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddba5b7-8591-4f4e-a015-1e40d06a04c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_motorola_razr_5g_montblanc_egyuttmukodes_specialis_kiadas","timestamp":"2020. október. 04. 15:03","title":"Luxussebességbe kapcsol új mobiljával a Motorola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d968894e-2e89-48f7-b1ae-f46a46b5eb99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nem őshonos leguánok, pitonok és tűzhalak mellett egy újabb betolakodóval kell felvennie a harcot Floridának – figyelmeztette a helyi lakosságot a hatóság.","shortLead":"A nem őshonos leguánok, pitonok és tűzhalak mellett egy újabb betolakodóval kell felvennie a harcot Floridának –...","id":"20201005_macrochlamys_indica_csiga_florida","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d968894e-2e89-48f7-b1ae-f46a46b5eb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a204c93b-0bb3-4291-be84-b2b5f3fdf236","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_macrochlamys_indica_csiga_florida","timestamp":"2020. október. 05. 13:33","title":"Falánk csigafaj ellen kell felvennie a kesztyűt Floridának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Színművészeti bérszámfejtője cáfolja az egyetem kancellárját, aki eddig azt állította: nem tud fizetést adni, amíg nem jut be az épületbe.","shortLead":"A Színművészeti bérszámfejtője cáfolja az egyetem kancellárját, aki eddig azt állította: nem tud fizetést adni, amíg...","id":"20201006_SZFE_kancellar_fizetes_utalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6de412e-b53a-4256-8359-19e47c52fa19","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_SZFE_kancellar_fizetes_utalas","timestamp":"2020. október. 06. 08:29","title":"SZFE: Nem igaz, hogy a kancellár csak akkor tud fizetést utalni, ha beengedik az egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683a1c99-5f2b-4f46-b3ac-29cf3596433e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA-konszern német márkájának kompakt modellje várhatóan 2021-ben újul meg teljesen.","shortLead":"A francia PSA-konszern német márkájának kompakt modellje várhatóan 2021-ben újul meg teljesen.","id":"20201005_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra_hogy_tetszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=683a1c99-5f2b-4f46-b3ac-29cf3596433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b71327f-c540-452c-be70-d568acbb1870","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra_hogy_tetszik","timestamp":"2020. október. 05. 06:41","title":"Így mutathat a teljesen új Opel Astra, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f677489-eb7e-42d6-8e49-b49bcc8a8600","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cápákat védő amerikai Shark Allies arra figyelmeztet, a koronavírus-járvány ellen kifejlesztett vakcina miatt nagyon sok cápa életét olthatják ki.","shortLead":"A cápákat védő amerikai Shark Allies arra figyelmeztet, a koronavírus-járvány ellen kifejlesztett vakcina miatt nagyon...","id":"20201005_koronavirus_jarvany_capa_szkvalen_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f677489-eb7e-42d6-8e49-b49bcc8a8600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42abe9ff-570c-4b37-aea6-d5413a3db31b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_koronavirus_jarvany_capa_szkvalen_vedooltas","timestamp":"2020. október. 05. 00:03","title":"500 000 további életet követelhet a koronavírus-járvány, de ezúttal nem emberekért kell aggódniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5959785c-7075-48a7-b00f-afe2774bec2f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A fogyasztási szokások megváltozásától a betakarításig újabb csapást mért a koronavírus-járvány a kávéiparra, amely a gyarmati múltból eredő egyenlőtlenségek és a klímaváltozás miatt amúgy is súlyos válság elé néz. A kiszolgáltatott termelők teljesen ellehetetlenülhetnek.","shortLead":"A fogyasztási szokások megváltozásától a betakarításig újabb csapást mért a koronavírus-járvány a kávéiparra, amely...","id":"202039__fenntarthatatlan_kaveipar__jarvany__klima__odaporkolve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5959785c-7075-48a7-b00f-afe2774bec2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131dce0e-56c5-4d5b-9539-4831cf9f3ad7","keywords":null,"link":"/360/202039__fenntarthatatlan_kaveipar__jarvany__klima__odaporkolve","timestamp":"2020. október. 04. 13:30","title":"Kevesebb kávét iszik a világ, és ennek komoly következménye lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]