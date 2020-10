Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Politikailag és szellemileg is képzi magát, a mezőgazdaság külföldtől való függetlenségét és agrár new dealt szeretne Lázár János, aki nagy interjút adott a Magyar Nemzetnek. Óriási lehetőségnek látja, hogy az országos politikából egy vidéki gazdaság élére kerülhetett.","shortLead":"Politikailag és szellemileg is képzi magát, a mezőgazdaság külföldtől való függetlenségét és agrár new dealt szeretne...","id":"20201008_lazar_janos_interju_a_magyar_nemzetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b0adcc-40ae-4109-a0cc-08a9ec0efc35","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_lazar_janos_interju_a_magyar_nemzetben","timestamp":"2020. október. 08. 10:27","title":"Lázár János: A Fideszben és azon kívül is fognak még hallani rólam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63b543f-c914-49c2-91bf-bc3163cbdd7f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201009_Marabu_Feknyuz_A_Kuria_szintet_lep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d63b543f-c914-49c2-91bf-bc3163cbdd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a067e500-a3fe-42ef-a27f-5dff7c716c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Marabu_Feknyuz_A_Kuria_szintet_lep","timestamp":"2020. október. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A Kúria szintet lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Még soha nem vettek fel olyan kevés babaváró hitelt, mint augusztusban. Nem egyértelmű, hogy véget ért-e a hitel diadalmenete, vagy csak a nyár és a koronavírus nyomta rá a bélyegét a konstrukcióra. ","shortLead":"Még soha nem vettek fel olyan kevés babaváró hitelt, mint augusztusban. Nem egyértelmű, hogy véget ért-e a hitel...","id":"20201008_babavaro_hitel_hiteligenyles_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc71c1b4-cedc-44b6-9615-13c7fafb09f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_babavaro_hitel_hiteligenyles_bank360","timestamp":"2020. október. 08. 07:15","title":"Már szinte mindenki felvette a Babavárót, akinek kellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a17727-7f42-431a-ae7f-5d4a42623c7d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és Kristina Mladenovic legyőzték a bajnokságot két éve megnyerő párost.","shortLead":"A magyar teniszező és Kristina Mladenovic legyőzték a bajnokságot két éve megnyerő párost.","id":"20201009_babos_timea_dontos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30a17727-7f42-431a-ae7f-5d4a42623c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7bf363-8a55-434d-8907-714c399c9d7b","keywords":null,"link":"/sport/20201009_babos_timea_dontos","timestamp":"2020. október. 09. 14:46","title":"Babosék döntőbe jutottak a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 21 Kutatóközpont friss tanulmányban modellezi a 2022-es országgyűlési választások feltételezett eredményeit, szerintük két év múlva is jelentősen a jelenlegi kormánypártoknak fog lejteni a pálya. ","shortLead":"A 21 Kutatóközpont friss tanulmányban modellezi a 2022-es országgyűlési választások feltételezett eredményeit...","id":"20201009_mandatumkalkulator_valasztasi_terkep_21_kutatokozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb06040-fa78-432f-b16b-bf3cf6a62ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_mandatumkalkulator_valasztasi_terkep_21_kutatokozpont","timestamp":"2020. október. 09. 13:49","title":"Mennyire kellene nyernie 2022-ben az ellenzéknek? – erről írt tanulmányt egy kutatócég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban megerősítette, a következő három hétben nem kell a tervezett műtéteket elhalasztani, jövő június-júliusban lehet vakcina. Az interjúban a külföldi bírálatoknál arról beszélt, a baloldal ősi ösztönből örömét leli abban, hogy a saját fajtájával szemben idegenekkel fogjon össze. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban megerősítette, a következő három hétben nem kell a tervezett műtéteket...","id":"20201009_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d0de1e-1ac1-4426-a447-57c32fd20f30","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Orban_Viktor","timestamp":"2020. október. 09. 07:43","title":"Orbán Viktor: A rosszkedvünk tele jövő júliusig tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0631f7-aa9b-4d87-ab64-f56bce27022b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a HírTv-nek adott 25 perces interjúban elmondta, egyelőre nincs szükség a mindennapi életet érintő szigorításokra és reagált a Magyar Orvosi Kamara kritikáira is. ","shortLead":"A miniszterelnök a HírTv-nek adott 25 perces interjúban elmondta, egyelőre nincs szükség a mindennapi életet érintő...","id":"20201007_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b0631f7-aa9b-4d87-ab64-f56bce27022b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e111a1-a678-46f6-a035-885283ae5426","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Orban_Viktor","timestamp":"2020. október. 07. 19:35","title":"Orbán Viktor: Egyelőre nem lesz szigorítás, visszajön az 5 százalékos áfa a lakásépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem sok jót várnak a magyarok a pénzügyi helyzetükkel kapcsolatban, rekord lehet az amerikai elnökválasztáson, egy lépésre az Eb-től a magyar fociválogatott. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nem sok jót várnak a magyarok a pénzügyi helyzetükkel kapcsolatban, rekord lehet az amerikai elnökválasztáson...","id":"20201009_Radar360_Csokkeno_esetszam_a_gyerekeknel_Putyin_bekitene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e7ae7b-252c-4e11-b6d5-c4869c68e9c2","keywords":null,"link":"/360/20201009_Radar360_Csokkeno_esetszam_a_gyerekeknel_Putyin_bekitene","timestamp":"2020. október. 09. 08:00","title":"Radar360: Csökkenő esetszám a gyerekeknél, Putyin békítene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]