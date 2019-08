Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak mi, emberek szenvedjük meg a hőhullámokat, a grönlandi jégmezőkön sem jobb a helyzet. A legutolsó jókora bajt csinált. ","shortLead":"Nem csak mi, emberek szenvedjük meg a hőhullámokat, a grönlandi jégmezőkön sem jobb a helyzet. A legutolsó jókora bajt...","id":"20190801_gronland_jegmezo_olvadas_hohullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b44305c-8c70-4409-8864-78ec75003654","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_gronland_jegmezo_olvadas_hohullam","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:33","title":"Úgy olvadnak a grönlandi jégmezők, mintha egy hatalmas hajszárítóval melegítenék őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1a0405-910d-44d9-a3b7-d8675f030154","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De még ennyiért is kelendőek a lakások.","shortLead":"De még ennyiért is kelendőek a lakások.","id":"20190802_Ketmillio_forintra_nott_a_luxuslakasok_negyzetmeterara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f1a0405-910d-44d9-a3b7-d8675f030154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbff341d-93d8-4b6e-af2b-d1ef5d405e36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Ketmillio_forintra_nott_a_luxuslakasok_negyzetmeterara","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:55","title":"Kétmillió forintra nőtt a luxuslakások négyzetméterára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde196b7-f827-4f96-9624-e27c8023c23f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A most véget ért dél-koreai versenynél is ütemesen emelkedtek a kiadások, de egy szint után megálltak. A magyarországiról ez már aligha mondható el.","shortLead":"A most véget ért dél-koreai versenynél is ütemesen emelkedtek a kiadások, de egy szint után megálltak...","id":"20190731_Feleannyiba_kerult_a_delkoreai_vizes_vb_mint_a_budapesti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cde196b7-f827-4f96-9624-e27c8023c23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e32011-c1c5-45b2-a860-dd18dd98b819","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Feleannyiba_kerult_a_delkoreai_vizes_vb_mint_a_budapesti","timestamp":"2019. július. 31. 12:24","title":"Feleannyiba került a dél-koreai vizes vb, mint a budapesti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6f76e-e6b7-4374-aeaa-874eaad9ed77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség megvásárolja az eddig kisebbségi tulajdonában álló, földgáztárolást végző MMBF Földgáztároló Zrt.-t.","shortLead":"A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség megvásárolja az eddig kisebbségi tulajdonában álló, földgáztárolást végző...","id":"20190801_Felprivatizalja_a_bizonsagi_gaztarozot_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee6f76e-e6b7-4374-aeaa-874eaad9ed77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fdbdf1-9996-4025-be21-635fe5647b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Felprivatizalja_a_bizonsagi_gaztarozot_a_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:39","title":"Félprivatizálja a biztonsági gáztározót a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Domokos László arról is beszélt egy konferencián, hogy az állami szférában is mérni kellene a hatékonyságot.\r

\r

","shortLead":"Domokos László arról is beszélt egy konferencián, hogy az állami szférában is mérni kellene a hatékonyságot.\r

\r

","id":"20190731_Tovabbi_allami_elbocsatasokat_varna_el_az_ASZ_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b0cb26-d7b5-4ff1-9213-b6b513859233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Tovabbi_allami_elbocsatasokat_varna_el_az_ASZ_elnoke","timestamp":"2019. július. 31. 20:48","title":"További állami elbocsátásokat várna el az ÁSZ elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ment a harc a cégek közt az ügyfelekért alacsony árakkal, amit nem is bírt minden szereplő. ","shortLead":"Ment a harc a cégek közt az ügyfelekért alacsony árakkal, amit nem is bírt minden szereplő. ","id":"20190801_Veszteseges_uzlet_volt_kotelezobiztositas_ezert_dragult_70_szazalekot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e7f23d-18a4-47ad-8ef1-76cfe3b9a3e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Veszteseges_uzlet_volt_kotelezobiztositas_ezert_dragult_70_szazalekot","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:21","title":"Veszteséges üzlet volt a kötelező-biztosítás, ezért drágult 70 százalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A változás már augusztus 1-jétől életbe lép.","shortLead":"A változás már augusztus 1-jétől életbe lép.","id":"20190801_Emeli_a_kiszallitasi_dijakat_a_Tesco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e5eef5-1ffc-40ca-8253-edb18f7cf92a","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Emeli_a_kiszallitasi_dijakat_a_Tesco","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:35","title":"Emeli a kiszállítási díjakat a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfit nemzetközi körözés alapján Frankfurtban fogták el a német nyomozók. ","shortLead":"A fiatal férfit nemzetközi körözés alapján Frankfurtban fogták el a német nyomozók. ","id":"20190801_Kobanyai_gyilkossag_feltekenysegbol_olhette_meg_baratja_a_23_eves_lanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f09cbb6-73f8-47a1-a3b8-cf80266da167","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Kobanyai_gyilkossag_feltekenysegbol_olhette_meg_baratja_a_23_eves_lanyt","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:58","title":"Kőbányai gyilkosság: volt barátja ölhette meg a 23 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]