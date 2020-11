Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 szerint Curtis cserbenhagyta a rajongóit, a nézőket és a stábot. Bocsánatkérést várnak tőle, cserébe félig-meddig, de visszaengednék a műsorba. \r

","shortLead":"A TV2 szerint Curtis cserbenhagyta a rajongóit, a nézőket és a stábot. Bocsánatkérést várnak tőle, cserébe...","id":"20201104_Jogi_lepesekre_szamithat_Curtis_amiert_nem_jelent_meg_az_elodontoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3511764a-cf22-4189-9477-5ca8be101b92","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Jogi_lepesekre_szamithat_Curtis_amiert_nem_jelent_meg_az_elodontoben","timestamp":"2020. november. 04. 12:41","title":"Jogi lépésekre számíthat Curtis, amiért nem jelent meg a Sztárban sztár elődöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65322efb-4bf2-45da-ac2b-fd376cc0affd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jégbe rejtették, de az hamarabb elolvadt, mint gondolták.","shortLead":"A jégbe rejtették, de az hamarabb elolvadt, mint gondolták.","id":"20201105_Negyezer_kilometert_sodrodott_egy_idokapszula_az_Eszakisarkrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65322efb-4bf2-45da-ac2b-fd376cc0affd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6230972c-369e-4c44-bd98-2bc7503088e8","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Negyezer_kilometert_sodrodott_egy_idokapszula_az_Eszakisarkrol","timestamp":"2020. november. 05. 15:36","title":"Négyezer kilométert sodródott egy időkapszula az Északi-sarkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budai önkormányzat saját erőből az óvodai és bölcsődei dolgozókat is leteszteli.","shortLead":"A budai önkormányzat saját erőből az óvodai és bölcsődei dolgozókat is leteszteli.","id":"20201104_A_II_kerulet_teszt_pedagogus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32e60b8-8408-43c8-9067-6c845a6b35a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_A_II_kerulet_teszt_pedagogus","timestamp":"2020. november. 04. 17:12","title":"A II. kerület is besegít a pedagógusok tesztelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint nem szabad, hogy az ellenzéket megtévessze a látszólagos, ötvenszázalékos esély, mert a Fidesz folyton méri a közvélemény ingadozását, amihez tudja igazítani a politikáját és játékszabályokat is. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint nem szabad, hogy az ellenzéket megtévessze a látszólagos, ötvenszázalékos...","id":"20201104_Hadhazy_Akos_Hazudunk_ha_azt_mondjuk_az_osszefogas_mindent_megold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d62ef8-c98b-4fe7-a6d9-472786db92fd","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Hadhazy_Akos_Hazudunk_ha_azt_mondjuk_az_osszefogas_mindent_megold","timestamp":"2020. november. 04. 13:27","title":"Hadházy Ákos: Hazudunk, ha azt mondjuk, az összefogás mindent megold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég minden részvénnyel 62 centes veszteséget könyvelhetett el a harmadik negyedévben.

","shortLead":"A cég minden részvénnyel 62 centes veszteséget könyvelhetett el a harmadik negyedévben.

","id":"20201106_Tobb_mint_1_milliard_dollart_bukott_az_Uber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e272a73e-58ee-4704-9609-6cde6b55c613","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_Tobb_mint_1_milliard_dollart_bukott_az_Uber","timestamp":"2020. november. 06. 10:35","title":"Több mint 1 milliárd dollárt bukott az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi korábbi minisztere Dunamelléki Református Egyházkerületben látja el a tisztséget hat évig.","shortLead":"Az Emmi korábbi minisztere Dunamelléki Református Egyházkerületben látja el a tisztséget hat évig.","id":"20201105_Balog_Zoltant_puspokke_valasztottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df115b06-05f5-43b3-b32d-6fc59d04f07d","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Balog_Zoltant_puspokke_valasztottak","timestamp":"2020. november. 05. 18:40","title":"Balog Zoltánt püspökké választották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b29b3b7-bebe-41d0-937f-d3123566d638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs jelentős hatással az időjárás – legyen akár meleg, akár hideg – a koronavírus terjedésére, az szinte kizárólag az emberi magatartástól függ – állapították meg a Texasi Egyetem kutatói új tanulmányukban.","shortLead":"Nincs jelentős hatással az időjárás – legyen akár meleg, akár hideg – a koronavírus terjedésére, az szinte kizárólag...","id":"20201106_koronavirus_terjedese_jarvany_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b29b3b7-bebe-41d0-937f-d3123566d638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9944a76d-dfa7-4937-94fb-5dacc66a3223","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_koronavirus_terjedese_jarvany_idojaras","timestamp":"2020. november. 06. 08:03","title":"Jó hír, ami rossz hír is: a koronavírusra nincs hatással az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07958d8d-aeef-4286-9e37-a6d8bf46f980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen akkor járt arra, amikor az Autobanon meghajtották az Audit. ","shortLead":"Éppen akkor járt arra, amikor az Autobanon meghajtották az Audit. ","id":"20201105_Utolerte_a_szuperexpresszt_is_322_kmhval_ez_az_Audi_RS3as__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07958d8d-aeef-4286-9e37-a6d8bf46f980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124729a5-9667-479d-a13a-ca91c62c6f2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_Utolerte_a_szuperexpresszt_is_322_kmhval_ez_az_Audi_RS3as__video","timestamp":"2020. november. 06. 07:12","title":"Utolérte a szuperexpresszt is 322 km/h-val ez az Audi RS3-as - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]