[{"available":true,"c_guid":"e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külgazdasági és külügyminiszteren kívül öt újabb fertőzöttet jelentettek az országban. Mindannyian külföldiek.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszteren kívül öt újabb fertőzöttet jelentettek az országban. Mindannyian külföldiek.","id":"20201105_szijjarto_peter_kambodzsa_thaifold_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b706f5-3e17-490d-bccc-caf9e42ff04c","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_szijjarto_peter_kambodzsa_thaifold_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 05. 15:10","title":"Szijjártó egymaga tette ki az új thaiföldi koronavírus-fertőzöttek hatodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Többek között a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelemről is vitáztak az uniós pénzügyminiszterek szerdai videokonferenciájukon. A témának különös aktualitást adnak az újabb terrortámadások. Az EU-ban egy új keretszabály készül, amely lehetővé tenné, hogy bizonyos felügyeleti jogokat egy központi hatóság vegyen át szükség esetén.","shortLead":"Többek között a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelemről is vitáztak az uniós pénzügyminiszterek szerdai...","id":"20201105_Az_EU_uj_penzmosas_es_terrorizmus_elleni_szabalyokat_tervez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef34f57-9e6c-43e0-b223-d1c469ac6069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Az_EU_uj_penzmosas_es_terrorizmus_elleni_szabalyokat_tervez","timestamp":"2020. november. 05. 09:35","title":"Az EU hatékonyabb szabályokat tervez a pénzmosás és terrorizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907535e2-dd06-4777-80f3-84b44e6d7dc8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy fél ország találgatja, hogy pontosan mit is korlátoznak a szerdától érvényben lévő járványügyi intézkedések, és mi az, amit ezután is zavartalanul megtehetünk. Kisokosunkban megpróbálunk minden fontos kérdést tisztázni.","shortLead":"Egy fél ország találgatja, hogy pontosan mit is korlátoznak a szerdától érvényben lévő járványügyi intézkedések, és mi...","id":"20201105_kijarasi_korlatozas_kerdesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907535e2-dd06-4777-80f3-84b44e6d7dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336fc58a-7af9-44f1-ab42-2bc6c81d66c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_kijarasi_korlatozas_kerdesek","timestamp":"2020. november. 05. 06:30","title":"Mi az, amiért még kimehetünk éjjel az utcára, és mi az, amiért tilos? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1beb82dc-5373-45dc-bb45-eeebdbbbdf64","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több időt töltenek a képernyő előtt a koronavírus-járvány nyomán elrendelt korlátozások miatt az iskolások, e miatt nő a netes bullying veszélye – figyelmeztet az UNESCO.","shortLead":"Több időt töltenek a képernyő előtt a koronavírus-járvány nyomán elrendelt korlátozások miatt az iskolások, e miatt nő...","id":"20201106_A_koronavirus_miatt_drasztikusan_no_az_internetes_zaklatas_aranya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1beb82dc-5373-45dc-bb45-eeebdbbbdf64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17b799c-9ac2-4fff-a12a-1b1e2bf988bc","keywords":null,"link":"/elet/20201106_A_koronavirus_miatt_drasztikusan_no_az_internetes_zaklatas_aranya","timestamp":"2020. november. 06. 09:06","title":"A koronavírus miatt drasztikusan nő az internetes zaklatás aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f8e0-d057-41ef-9ecc-9f2d8ba91845","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagykáta önkormányzati képviselője büszkén számolt be arról, hogy meggyőzte a város jobboldali többségű képviselőtestületét a \"homoszexuális propaganda betiltásának\" szükségességéről.","shortLead":"Nagykáta önkormányzati képviselője büszkén számolt be arról, hogy meggyőzte a város jobboldali többségű...","id":"20201106_Betiltotta_a_Meseorszag_mindenkie_cimu_mesekonyvet_egy_fideszes_kepviselotestulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f8e0-d057-41ef-9ecc-9f2d8ba91845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967728b9-d088-4d9d-9c6a-856c560e343e","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Betiltotta_a_Meseorszag_mindenkie_cimu_mesekonyvet_egy_fideszes_kepviselotestulet","timestamp":"2020. november. 06. 11:01","title":"Betiltotta a Meseország mindenkié című mesekönyvet egy fideszes képviselőtestület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar külügyminiszter pozitív tesztet produkált. Vannak, akik a saját negatív tesztjük ellenére is karanténba vonulnak.","shortLead":"A magyar külügyminiszter pozitív tesztet produkált. Vannak, akik a saját negatív tesztjük ellenére is karanténba...","id":"20201104_szijjarto_peter_koronavirus_kambodzsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6d5c39-5178-452d-a6e1-5d59cebff6aa","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_szijjarto_peter_koronavirus_kambodzsa","timestamp":"2020. november. 04. 18:57","title":"Karanténba vonul több kambodzsai vezető, aki találkozott Szijjártó Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65322efb-4bf2-45da-ac2b-fd376cc0affd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jégbe rejtették, de az hamarabb elolvadt, mint gondolták.","shortLead":"A jégbe rejtették, de az hamarabb elolvadt, mint gondolták.","id":"20201105_Negyezer_kilometert_sodrodott_egy_idokapszula_az_Eszakisarkrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65322efb-4bf2-45da-ac2b-fd376cc0affd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6230972c-369e-4c44-bd98-2bc7503088e8","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Negyezer_kilometert_sodrodott_egy_idokapszula_az_Eszakisarkrol","timestamp":"2020. november. 05. 15:36","title":"Négyezer kilométert sodródott egy időkapszula az Északi-sarkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d8b684-9fe9-4812-a636-bba4a1151a38","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több csatatér-állam van a leginkább sújtott térségek között.","shortLead":"Több csatatér-állam van a leginkább sújtott térségek között.","id":"20201105_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43d8b684-9fe9-4812-a636-bba4a1151a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98545fa-b78f-4f18-9b9b-05340e27da75","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 07:16","title":"Egyetlen nap leforgása alatt 103 ezer új fertőzöttet találtak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]