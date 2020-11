Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f260ac6-06f7-46c9-b2af-59abf63be043","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azon a napon, amikor kiderült, hogy Donald Trump elvesztette a választást, ügyvédje és kampánystábjának tagja, Rudy Giuliani szokatlan helyszínen tartott \"nagy sajtótájékoztatót\". Egyes vélekedések szerint a Four Seasonsbe szerették volna megszervezni az eseményt, de összekeverték a hotellánc nevét egy kertépítő céggel. ","shortLead":"Azon a napon, amikor kiderült, hogy Donald Trump elvesztette a választást, ügyvédje és kampánystábjának tagja, Rudy...","id":"20201108_Egy_kulvarosi_parkoloban_autoszerelo_muhelyek_es_szexshop_kozeleben_tartott_Trump_ugyvedje_sajtotajekoztatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f260ac6-06f7-46c9-b2af-59abf63be043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460afced-6fe7-4826-b526-dc7d618fd7d6","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Egy_kulvarosi_parkoloban_autoszerelo_muhelyek_es_szexshop_kozeleben_tartott_Trump_ugyvedje_sajtotajekoztatot","timestamp":"2020. november. 08. 14:15","title":"Egy külvárosi parkolóban, autószerelő műhelyek és szexshop közelében tartott Trump ügyvédje sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af00a7b2-547f-4948-a3c4-25e80e93d201","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha esetleg túl visszafogottnak találnánk a G-Klasse megjelenését. ","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha esetleg túl visszafogottnak találnánk a G-Klasse megjelenését. ","id":"20201110_oldalankent_33_kipufogo_a_legujabb_mercedes_gosztalyon_lumma_design","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af00a7b2-547f-4948-a3c4-25e80e93d201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f1774f-6cd0-450e-9f1c-67a29a184c66","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_oldalankent_33_kipufogo_a_legujabb_mercedes_gosztalyon_lumma_design","timestamp":"2020. november. 10. 06:41","title":"Oldalanként 3-3 kipufogó a legújabb Mercedes G-osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fél világ már gratulált az Egyesült Államok újonnan megválasztott elnökének, a másik fele viszont hallgat. ","shortLead":"A fél világ már gratulált az Egyesült Államok újonnan megválasztott elnökének, a másik fele viszont hallgat. ","id":"20201108_Putyintol_a_brazil_elnokig__ezek_a_vezetok_nem_sietik_el_hogy_gratulaljanak_Bidennek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc46998-2b70-42b2-abf9-54f872a9fc5e","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Putyintol_a_brazil_elnokig__ezek_a_vezetok_nem_sietik_el_hogy_gratulaljanak_Bidennek","timestamp":"2020. november. 08. 15:12","title":"Putyintól a brazil elnökig - ezek a vezetők nem sietik el, hogy gratuláljanak Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálat nem volt, de öt számot negyvenen is eltaláltak. ","shortLead":"Telitalálat nem volt, de öt számot negyvenen is eltaláltak. ","id":"20201108_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e54e6d-716f-4008-8c11-27d7957e6082","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. november. 08. 18:20","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kommunikációs igazgatója Donald Trump vereségére reagált egy posztban. ","shortLead":"A Fidesz kommunikációs igazgatója Donald Trump vereségére reagált egy posztban. ","id":"20201108_Hollik_Istvan_Koszonjuk_Trump_Elnok_Urnak_az_elmult_negy_evet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76dcda7-089d-46ed-8e88-903cc3720fad","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_Hollik_Istvan_Koszonjuk_Trump_Elnok_Urnak_az_elmult_negy_evet","timestamp":"2020. november. 08. 10:01","title":"Hollik István: Köszönjük, Trump Elnök Úrnak az elmúlt négy évet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31daeb18-9861-456f-b7bf-1fd96532a984","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Zavargásba torkollt a németországi Lipcsében egy demonstráció, amelyet a koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozások ellen tartottak, a tüntetők közül többen a rendőrök mellett újságírókra is rárontottak.","shortLead":"Zavargásba torkollt a németországi Lipcsében egy demonstráció, amelyet a koronavírus-járvány lassítására bevezetett...","id":"20201108_Rendorokre_ujsagirokra_tamadtak_a_szigoritasok_ellen_tuntetok_Lipcseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31daeb18-9861-456f-b7bf-1fd96532a984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c508ca0-6843-48f0-870a-3568ae50a0ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Rendorokre_ujsagirokra_tamadtak_a_szigoritasok_ellen_tuntetok_Lipcseben","timestamp":"2020. november. 08. 12:52","title":"Rendőrökre, újságírókra támadtak a szigorítások ellen tüntetők Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy ceglédi férfi ellen, aki a városi képviselő mellett a rendőrkapitányt is fenyegette. ","shortLead":"Vádat emeltek egy ceglédi férfi ellen, aki a városi képviselő mellett a rendőrkapitányt is fenyegette. ","id":"20201109_parkolas_fenyegetes_cegled","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ff95d7-f9f4-41a7-bcff-bd7745ee68ad","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_parkolas_fenyegetes_cegled","timestamp":"2020. november. 09. 12:01","title":"Halálosan megfenyegette az önkormányzati képviselőt, mert nem oldotta meg az óvodai parkolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d634f6d1-6fc7-40ce-952f-03912cc0b0ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villámrajtjairól híressé vált japán sportkocsi nem bírta, hogy álló helyzetben sokáig nyaggatják. ","shortLead":"A villámrajtjairól híressé vált japán sportkocsi nem bírta, hogy álló helyzetben sokáig nyaggatják. ","id":"20201109_Addig_turaztattak_az_utcan_a_Nissan_Godzillajat_hogy_kigyulladt__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d634f6d1-6fc7-40ce-952f-03912cc0b0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ebe1e4-bd1b-48d9-bbe2-ae0628ff82d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_Addig_turaztattak_az_utcan_a_Nissan_Godzillajat_hogy_kigyulladt__video","timestamp":"2020. november. 10. 07:15","title":"Addig túráztatták az utcán a Nissan 600 lóerős Godzilláját, hogy kigyulladt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]