Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban rendszerint már csak ennyi természetes tartalékunk marad, hogy megőrizzük immunrendszerünk stabilitását. Van azonban másik opció is: mehetünk a napsugarak után a csodás Karintiába, ahol a hegycsúcsok tövében, a lábunkon sícipővel vagy túrabakanccsal élvezhetjük a meleget. Feltöltődés az egész családnak: az ausztriai Alpok után a téli szürkeség fogalmát el is felejthetjük, új értelmet nyer a telelés. ","shortLead":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban...","id":"feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67162606-3c4b-4bb6-a2fe-ecb5c58c598f","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","timestamp":"2020. november. 11. 09:30","title":"Lenyűgöző Karintia: attól még, hogy nyakunkon a tél, nem kell nélkülöznünk a napfényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"f731ce07-77aa-4e6d-a9d1-44da7ba33fd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kutatásban annak járt utána, mikor a legjobb elfogyasztani a reggeli kávét. Úgy tűnik, sokat árt magának, aki egy rosszabb éjszaka után ezzel indítja a napot. ","shortLead":"Egy kutatásban annak járt utána, mikor a legjobb elfogyasztani a reggeli kávét. Úgy tűnik, sokat árt magának, aki...","id":"20201111_reggeli_kavezas_hatasa_cukor_anyagcsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f731ce07-77aa-4e6d-a9d1-44da7ba33fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd997c7d-d4fb-4674-a56a-8dbef12c9867","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_reggeli_kavezas_hatasa_cukor_anyagcsere","timestamp":"2020. november. 11. 08:03","title":"Kávézik ébredés után? Lehet, hogy rosszul teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szabályozás október 6-i megszavazása óta a kamarának nem volt lehetősége megismerni a normaszöveget, így véleményezni sem tudta.","shortLead":"A szabályozás október 6-i megszavazása óta a kamarának nem volt lehetősége megismerni a normaszöveget, így véleményezni...","id":"20201111_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kormanyzat_egyeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3fa881-7d67-4dc1-b0f7-09c3b27498f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kormanyzat_egyeztetes","timestamp":"2020. november. 11. 14:41","title":"Magyar Orvosi Kamara: Többszörös kérés ellenére sem történt egyeztetés az egészségügyi törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e831fbdb-4573-4058-b515-0cc31552c577","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"Kétség sem férhet hozzá, hogy az okostelefonok fontos részét képezik a mindennapjainknak, és ez ugyanúgy igaz a kamaszokra vagy a fiatal huszonévesekre, mint a családosokra vagy nyugdíjasokra. Ahhoz képest, hogy mára már minden korosztálynak van okostelefonja, egészen másként használják a készüléket és a rajta található alkalmazásokat. Négy korosztályt kérdeztünk arról, hogyan használják a telefonjukat a mai digitális korban, és egészen eltérő válaszokat kaptunk.\r

","shortLead":"Kétség sem férhet hozzá, hogy az okostelefonok fontos részét képezik a mindennapjainknak, és ez ugyanúgy igaz...","id":"huawei_20201109_generaciok_petal_search_alkalmazasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e831fbdb-4573-4058-b515-0cc31552c577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba39ba-a56b-4ee4-a9e0-828f1b748e61","keywords":null,"link":"/brandcontent/huawei_20201109_generaciok_petal_search_alkalmazasok","timestamp":"2020. november. 09. 17:30","title":"Mit nyomogatsz? - Minden generációnak megvan a maga (h)appje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceec07d-31c0-4a7b-a09c-2abbb7018ce7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több okosóra, sőt fitneszkarkötő is kínál alvásfigyelési funkciókat. Azonban egy, az Apple Watchra készült újdonság jóval tovább megy ezeknél: segít a traumás rémálmokban szenvedőknek a pihentetőbb éjszakai alvásban.","shortLead":"Egyre több okosóra, sőt fitneszkarkötő is kínál alvásfigyelési funkciókat. Azonban egy, az Apple Watchra készült...","id":"20201111_nightware_alkalmazas_apple_watch_remalmok_erzekelese_megszakitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ceec07d-31c0-4a7b-a09c-2abbb7018ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93faefe-3741-438e-bbd3-38a64f71e0ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_nightware_alkalmazas_apple_watch_remalmok_erzekelese_megszakitasa","timestamp":"2020. november. 11. 10:03","title":"Szó szerint megszakíthatja a rémálmokat egy Apple Watchra készült alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb25827-2f45-42f9-a856-24ea84f92d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök bejelentése szembe ment a Nemzeti Népegészségügyi Központ állásfoglalásával. ","shortLead":"A miniszterelnök bejelentése szembe ment a Nemzeti Népegészségügyi Központ állásfoglalásával. ","id":"20201109_Karacsony_Gergely_kormanymedia_Orban_Viktor_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb25827-2f45-42f9-a856-24ea84f92d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbd8e5c-8337-4854-9660-3cdb385061fc","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Karacsony_Gergely_kormanymedia_Orban_Viktor_teszt","timestamp":"2020. november. 09. 15:56","title":"Csak egy napig tudta ekézni Karácsonyt a kormánymédia, aztán jött Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikus ellen hivatalos tisztségviselő munkájába való beavatkozás címén nyomoztak.\r

","shortLead":"A politikus ellen hivatalos tisztségviselő munkájába való beavatkozás címén nyomoztak.\r

","id":"20201110_ukrajna_nyomozas_lezarasa_joe_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e609b87c-925b-4c2d-b596-3bdd6c334871","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_ukrajna_nyomozas_lezarasa_joe_biden","timestamp":"2020. november. 10. 22:13","title":"Lezárták a büntetőeljárást Joe Biden ellen Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elhunytakat egy konténerben tárolják majd a Foter.ro szerint.","shortLead":"Az elhunytakat egy konténerben tárolják majd a Foter.ro szerint.","id":"20201111_koronavirus_megtelt_nagyszeben_halottashaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5050ecc9-04db-4f6d-97d4-b87ea33baf6d","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_koronavirus_megtelt_nagyszeben_halottashaza","timestamp":"2020. november. 11. 12:15","title":"Annyian haltak meg Nagyszebenben a koronavírus miatt, hogy már nincs több hely halottasházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]