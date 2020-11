Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3427c646-faa5-4b31-aeec-545429c75285","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az albumon közreműködik Presser Gábor és Karácsony János is.



","shortLead":"Az albumon közreműködik Presser Gábor és Karácsony János is.



","id":"20201117_A_dal_a_mienk__LGT_feldolgozaslemezt_ad_ki_a_Csik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3427c646-faa5-4b31-aeec-545429c75285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f64098-5338-411f-9887-2af5d4ea8a94","keywords":null,"link":"/kultura/20201117_A_dal_a_mienk__LGT_feldolgozaslemezt_ad_ki_a_Csik","timestamp":"2020. november. 17. 16:45","title":"A dal a miénk – LGT-feldolgozáslemezt ad ki a Csík","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0645d74-39c8-415a-a976-e221f93cead3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az arab származású elkövetők annak a klánnak lehetnek a tagjai, amely 2017-ben a berlini Bode Múzeumot is kirabolta.","shortLead":"Az arab származású elkövetők annak a klánnak lehetnek a tagjai, amely 2017-ben a berlini Bode Múzeumot is kirabolta.","id":"20201117_Drezdai_ekszerrablas_elkoveto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0645d74-39c8-415a-a976-e221f93cead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc43de5-321a-4562-82a9-0295d0a00a0a","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Drezdai_ekszerrablas_elkoveto","timestamp":"2020. november. 17. 16:30","title":"Elfogták a drezdai ékszerrablás három feltételezett elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év eleje óta teszteli a Twitter a Fleets nevű funkcióját, ami lehetővé teszi, hogy egy megosztott bejegyzés 24 óra után automatikusan törlődjön. Most mindenki számára elérhetővé tették az újdonságot.","shortLead":"Az év eleje óta teszteli a Twitter a Fleets nevű funkcióját, ami lehetővé teszi, hogy egy megosztott bejegyzés 24 óra...","id":"20201117_twitter_fleets_twitter_bejegyzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbeb9b3-528b-4baa-9afb-cbcf54b72d3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_twitter_fleets_twitter_bejegyzes","timestamp":"2020. november. 17. 20:03","title":"A Twitter is lemásolta a Snapchat funkcióját, jönnek az önmegsemmisítő bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több buszvezető is azt mondta, hogy a telephelyeken nem mérnek testhőmérsékletet, és nem jutnak kézfertőtlenítőhöz.\r

","shortLead":"Több buszvezető is azt mondta, hogy a telephelyeken nem mérnek testhőmérsékletet, és nem jutnak kézfertőtlenítőhöz.\r

","id":"20201119_BKVsofor_szakszervezet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc555b58-4674-401c-8ec4-75b991a363c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_BKVsofor_szakszervezet_koronavirus","timestamp":"2020. november. 19. 06:17","title":"Idegesek és félnek a fertőzéstől a BKV-sofőrök a szakszervezet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A magyar álláspont elfogadása mellett érvelt a szlovén kormányfő abban a levélben, amelyet valamennyi tagállami vezető megkapott. Janez Jansa szerint ellenkező esetben azt kockáztatja az EU, hogy a következő állam is elhagyja az uniót.","shortLead":"A magyar álláspont elfogadása mellett érvelt a szlovén kormányfő abban a levélben, amelyet valamennyi tagállami vezető...","id":"20201118_Jeghegy_fele_haladunk_es_az_etapon_vitatkozunk__irta_a_szloven_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1ce600-bb01-4744-a80b-5d5329886edf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_Jeghegy_fele_haladunk_es_az_etapon_vitatkozunk__irta_a_szloven_miniszterelnok","timestamp":"2020. november. 18. 13:10","title":"Jéghegy felé haladunk és az étlapon vitatkozunk – írta a szlovén miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17edc9c-b5ba-4ecd-8384-d8fbf9e3ef7f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Önéletrajzi könyvéhez, mintegy mellékletként újabb playlistet állított össze Barack Obama.



","shortLead":"Önéletrajzi könyvéhez, mintegy mellékletként újabb playlistet állított össze Barack Obama.



","id":"20201117_Az_Obamakorszak_zeneben_elbeszelve__ujabb_playlist_az_exelnoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a17edc9c-b5ba-4ecd-8384-d8fbf9e3ef7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b01ab91-ea25-4ad3-98b2-7963d4bb372f","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Az_Obamakorszak_zeneben_elbeszelve__ujabb_playlist_az_exelnoktol","timestamp":"2020. november. 17. 16:17","title":"Az Obama-korszak zenében elbeszélve – újabb ütős playlist az exelnöktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A két órán belül lefutott maratoni, vagyis 42,195 kilométeres táv élettani feltételeit tárta fel az Exeteri Egyetem új kutatása.","shortLead":"A két órán belül lefutott maratoni, vagyis 42,195 kilométeres táv élettani feltételeit tárta fel az Exeteri Egyetem új...","id":"20201118_maraton_ket_oran_belul_hogyan_elettani_feltetelek_vo2_max_oxigenfelvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f720c80-0301-4931-b7eb-c96561e8f5be","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_maraton_ket_oran_belul_hogyan_elettani_feltetelek_vo2_max_oxigenfelvetel","timestamp":"2020. november. 18. 11:33","title":"Hogyan lehet 2 órán belül lefutni a maratont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e83389d-dba4-42d2-a688-182f9917050e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vírusterjedés nyomon követéséhez és előrejelzéséhez nagy segítséget tud adni, aki minél gyakrabban kitölti a Szegedi Tudományegyetem kutatóinak egyszerű kérdőívét. Számítógépről és mobilról is gyorsan végigkattintható.","shortLead":"A vírusterjedés nyomon követéséhez és előrejelzéséhez nagy segítséget tud adni, aki minél gyakrabban kitölti a Szegedi...","id":"20201118_koronavirus_jarvany_maszk_kutatas_kerdoiv_kitoltese_szegedi_tudomanyegyetem_szte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e83389d-dba4-42d2-a688-182f9917050e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3cb66a-10ba-4b3f-abb4-0d98e4b859a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_koronavirus_jarvany_maszk_kutatas_kerdoiv_kitoltese_szegedi_tudomanyegyetem_szte","timestamp":"2020. november. 18. 09:03","title":"Járványkutatók kérik a magyaroktól: minden nap töltsék ki ezt az 5 perces kérdőívet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]