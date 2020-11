Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cb19cf2-73e9-4d0d-98fe-79cbda5405e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrew Cuomo szerint a testület határozata csak egy \"közlemény\", aminek nem lesz gyakorlati hatása.","shortLead":"Andrew Cuomo szerint a testület határozata csak egy \"közlemény\", aminek nem lesz gyakorlati hatása.","id":"20201127_Az_amerikai_legfelsobb_birosag_felfuggesztette_rendelet_templomok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cb19cf2-73e9-4d0d-98fe-79cbda5405e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c681e4-fac7-4db6-9f5d-bd4fb56e3b41","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_Az_amerikai_legfelsobb_birosag_felfuggesztette_rendelet_templomok","timestamp":"2020. november. 27. 05:55","title":"Az amerikai legfelsőbb bíróság felfüggesztette a New York-i kormányzó rendeletét a templomok korlátozott látogathatóságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét 50 év alatti áldozata volt a járványnak a pénteki adatok szerint.","shortLead":"Hét 50 év alatti áldozata volt a járványnak a pénteki adatok szerint.","id":"20201127_koronavirus_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51886cca-8b6c-4a97-9af2-54c988184ddc","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_koronavirus_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 27. 12:21","title":"Négy harmincas éveiben járó koronavírusos beteg halt meg a pénteki adatok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbcb9c3-1e58-42a8-bc7d-8d6594f6670b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogy sejteni lehetett, a félév érvénytelenítéséhez kormány járványügyi veszélyhelyzetre hivatkozott rendeletét használta fel a Színház- és Filmművészeti Egyetem új fenntartója.","shortLead":"Ahogy sejteni lehetett, a félév érvénytelenítéséhez kormány járványügyi veszélyhelyzetre hivatkozott rendeletét...","id":"20201127_szfe_felev_ervenytelenites_vidnyanszky_attila_kuratorium_kormanyrendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fbcb9c3-1e58-42a8-bc7d-8d6594f6670b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9b88e-08b4-444d-a96f-322c61229949","keywords":null,"link":"/kultura/20201127_szfe_felev_ervenytelenites_vidnyanszky_attila_kuratorium_kormanyrendelet","timestamp":"2020. november. 27. 23:17","title":"Vidnyánszkyék érvénytelenítik az SZFE idei első félévét a friss kormányrendeletre hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d2281c-aeb0-4c0f-809a-b005ac5d6ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a magyar Spotify-felhasználók is felfigyeltek arra a hibára, ami miatt a Spotify csupán néhány másodpercet játszik le egy lejátszási listán elindított dalból, majd azonnal átugrik a következő zenére.","shortLead":"Már a magyar Spotify-felhasználók is felfigyeltek arra a hibára, ami miatt a Spotify csupán néhány másodpercet játszik...","id":"20201127_spotify_hiba_bug_zene_lejataszasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56d2281c-aeb0-4c0f-809a-b005ac5d6ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e4d4da-f439-45dd-a0e8-7252cf3fd54c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_spotify_hiba_bug_zene_lejataszasa","timestamp":"2020. november. 27. 12:06","title":"Nem működik a Spotify, nem játssza le a zenéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df39ee58-9d8d-4574-ba08-746eea6166d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok régóta sejtik, hogy a magány, a pénzügyi gondok, traumák és környezeti hatásokon kívül a genetika is szerepet játszhat az öngyilkosságokban. Egy nagyszabású kutatás ezt most megerősítette.","shortLead":"A tudósok régóta sejtik, hogy a magány, a pénzügyi gondok, traumák és környezeti hatásokon kívül a genetika is szerepet...","id":"20201127_ongyilkossag_genetika_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df39ee58-9d8d-4574-ba08-746eea6166d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbef29f-d7df-4963-b9a8-f7b0cffc740b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_ongyilkossag_genetika_kutatok","timestamp":"2020. november. 27. 19:08","title":"A kutatók találtak 22 gént, amelyek öngyilkosságba kergethetik az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a616012f-e6de-45a7-aa51-4954069eaff0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Ez itt Jani. Jani egy roma fiú, aki szegény környéken lakik. Ez itt Tomi, aki meg jó környéken lakik” – kezdődik az amerikai mintára készült, a romákkal szembeni megkülönböztetést bemutató rajzfilm. ","shortLead":"„Ez itt Jani. Jani egy roma fiú, aki szegény környéken lakik. Ez itt Tomi, aki meg jó környéken lakik” – kezdődik...","id":"20201127_Miert_nehezebb_a_roma_gyerekek_elete__most_hat_perc_alatt_megerthetjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a616012f-e6de-45a7-aa51-4954069eaff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926cb87b-fa85-4f37-b098-85184c86dc64","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Miert_nehezebb_a_roma_gyerekek_elete__most_hat_perc_alatt_megerthetjuk","timestamp":"2020. november. 27. 11:00","title":"“Miért nehezebb a roma gyerekek élete?” – most hat perc alatt megérthetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f12d0c-4327-411c-88e9-3e88fe341a99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Ryan szerint \"nagyon-nagyon\" valószínű, hogy életünk majd visszatérhet a régi kerékvágásba.","shortLead":"Mike Ryan szerint \"nagyon-nagyon\" valószínű, hogy életünk majd visszatérhet a régi kerékvágásba.","id":"20201127_WHOigazgato_vedooltas_koronavirusbetegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f12d0c-4327-411c-88e9-3e88fe341a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69145d3-2e9b-4fce-9268-961bf0fc8365","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_WHOigazgato_vedooltas_koronavirusbetegseg","timestamp":"2020. november. 27. 06:15","title":"WHO-igazgató: A védőoltások nem tüntetik el teljesen a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8001407-9e91-40ca-9078-37b068804bb4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Cirkon robotrepülőt ezúttal a Fehér-tengeren tesztelték.","shortLead":"Az orosz Cirkon robotrepülőt ezúttal a Fehér-tengeren tesztelték.","id":"20201127_oroszorszag_oroszok_szuperfegyver_cirkon_robotrepulo_raketakiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8001407-9e91-40ca-9078-37b068804bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f572b7d-5d5a-445f-b38a-857cfe5e96c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_oroszorszag_oroszok_szuperfegyver_cirkon_robotrepulo_raketakiserlet","timestamp":"2020. november. 27. 16:03","title":"450 kilométerrel arrébb lévő célpontot semmisített meg az új orosz szuperfegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]