[{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"8,5 milliárd forintot spórolhatott a főváros a korábbi tender érvénytelenné nyilvánításával.","shortLead":"8,5 milliárd forintot spórolhatott a főváros a korábbi tender érvénytelenné nyilvánításával.","id":"20201217_lanchid_felujitas_27_milliardos_ajanlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819d4bc3-332f-4a9c-927a-ce5aa272782c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_lanchid_felujitas_27_milliardos_ajanlat","timestamp":"2020. december. 17. 13:28","title":"Közel 27 milliárdba kerülhet a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25322b79-4c1a-4f98-90cd-4c32af822db8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Koszos, poros, pókhálós helyen, a higiénikus kézmosás lehetősége nélkül dolgoztak egy étteremben, de az ellenőrök lejárt alapanyagokat is találtak.","shortLead":"Koszos, poros, pókhálós helyen, a higiénikus kézmosás lehetősége nélkül dolgoztak egy étteremben, de az ellenőrök...","id":"20201217_nebih_etterem_higienia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25322b79-4c1a-4f98-90cd-4c32af822db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebb57d3-c092-44a8-8c90-8c900607f2d9","keywords":null,"link":"/kkv/20201217_nebih_etterem_higienia","timestamp":"2020. december. 17. 10:59","title":"A konyha állapota láttán azonnal felfüggesztette egy étterem tevékenységét a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c107aefb-d6d8-4f2e-a61a-bef2bcf21c82","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Nestlé diósgyőri csokoládé üzemében idén 22 millió csokoládéfigurát, csaknem 1700 tonna terméket állítottak elő a karácsonyi szezonra, 15 százalékkal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor - közölte a vállalat.","shortLead":"A Nestlé diósgyőri csokoládé üzemében idén 22 millió csokoládéfigurát, csaknem 1700 tonna terméket állítottak elő...","id":"20201219_Csokkent_a_karacsonyi_kereslet_a_diosgyori_Nestle_csokoladefiguraira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c107aefb-d6d8-4f2e-a61a-bef2bcf21c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f1cf49-2bd7-4b7d-9f10-592093a40b60","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_Csokkent_a_karacsonyi_kereslet_a_diosgyori_Nestle_csokoladefiguraira","timestamp":"2020. december. 19. 09:37","title":"Csökkent a karácsonyi kereslet a diósgyőri Nestlé csokoládéfiguráira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G mélyreható változásokat hoz a gazdaság és a társadalom minden területén, így kulcsfontosságú szerepet játszik majd a vállalkozások sikeressé tételében is – hangsúlyozza a Vodafone, amely most arra szerződött le a Delta Csoporttal, hogy az új generációs mobilhálózatokra minél több hasznos szolgáltatás épüljön.","shortLead":"Az 5G mélyreható változásokat hoz a gazdaság és a társadalom minden területén, így kulcsfontosságú szerepet játszik...","id":"20201217_vodafone_5g_delta_csoport_ipar_40_smart_city","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95969442-5299-4c88-bda5-2e1227fbd30c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_vodafone_5g_delta_csoport_ipar_40_smart_city","timestamp":"2020. december. 17. 11:33","title":"Vodafone: Átírja a magyarországi vállalatok jövőjét az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzetnek nyilatkozott erről Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.","shortLead":"A Magyar Nemzetnek nyilatkozott erről Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.","id":"20201218_munkaeropiaci_jarulek_minimalber_munkastanacsok_orszagos_szovetsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368afe87-4756-471f-8d57-fda9d1fed30e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_munkaeropiaci_jarulek_minimalber_munkastanacsok_orszagos_szovetsege","timestamp":"2020. december. 18. 06:53","title":"A munkaerőpiaci járulék eltörléséről tárgyalhat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f405edb8-67f2-4598-8cfe-b98f7c793b9e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először repült orosz hajtóművel az MC-21-es (orosz jelzéssel MSz-21-es) utasszállító repülőgép Irkutszk felett.","shortLead":"Először repült orosz hajtóművel az MC-21-es (orosz jelzéssel MSz-21-es) utasszállító repülőgép Irkutszk felett.","id":"20201219_irkut_mc21_msz_orosz_utasszallito_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f405edb8-67f2-4598-8cfe-b98f7c793b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d77d7f-6f61-4830-b38e-3d64c6f1d60e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_irkut_mc21_msz_orosz_utasszallito_repules","timestamp":"2020. december. 19. 00:03","title":"Ez az a repülő, amellyel Oroszország lenyomná az Airbus A320-ast és a Boeing 737-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ee52b5-fc57-4455-a0e5-dda6031474e0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járványszkeptikus patikus ügye után a kútba ugrás szakértőjévé vált Litkai Gergely. Sőt, a nemzeti konzultáció mintájára azt is megszavaztatná, hogy mi legyen a valóság.","shortLead":"A járványszkeptikus patikus ügye után a kútba ugrás szakértőjévé vált Litkai Gergely. Sőt, a nemzeti konzultáció...","id":"20201218_Duma_Aktual_Godeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1ee52b5-fc57-4455-a0e5-dda6031474e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708fe8a8-6933-456d-a164-5a27ecf3820b","keywords":null,"link":"/360/20201218_Duma_Aktual_Godeny","timestamp":"2020. december. 18. 17:00","title":"Duma Aktuál Gődény Györgyről: Rájár a rúd a szakállasokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbf5e7f-d604-4f76-b53e-be83b7b4a7b6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hallott már a distresszről vagy az eustresszről? Netán a kihívásreakcióról és a gondoskodás-barátkozás reakcióról? A stressz ugyanis nem csak rossz lehet, érdemes kiaknázni a lehetőségeit.","shortLead":"Hallott már a distresszről vagy az eustresszről? Netán a kihívásreakcióról és a gondoskodás-barátkozás reakcióról...","id":"20201217_Letezik_olyan_stresszhelyzet_amelyben_megcsillan_a_remeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dbf5e7f-d604-4f76-b53e-be83b7b4a7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44324e5c-16d8-42a1-be10-d0bacb6b3db2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201217_Letezik_olyan_stresszhelyzet_amelyben_megcsillan_a_remeny","timestamp":"2020. december. 17. 13:30","title":"Létezik olyan stresszhelyzet, amelyben megcsillan a remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]