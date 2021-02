„A vendéglátás súlyos helyzetbe került. Tömegesen szűntek és szűnnek meg munkahelyek éttermekben, szállodákban, turisztikában. Sokan végleg elhagyják a pályát, akik nem zártak be, a csőd szélén állnak” – kezdi Éttermek vírus idején című bejegyzését a Magyar Gasztronómiai Egyesület. Lassan egy éve, hogy – a nyarat leszámítva – korlátozások kezdődtek a vendéglátóiparban, és hogy mikor lesz ezeknek vége, senki sem tudja.

Az őszi hónapokban a járvány második hulláma miatti újabb zárás alatt hiába kétszerezték meg a házhoz szállítást és az elvitelt a vendéglők, a blokkk.com szerint ez is csak a piac felét jelentette bevételben. A vendéglátók mérlege 2020-ban 400 milliárd forintos piacvesztést mutat. És nincs vége: Orbán Viktor miniszterelnök az állami rádióban korábban azt mondta, húsvét előtt senki ne reménykedjen enyhítésben.

© MTI/EPA/Philipp Gülland

Ez abszolút katasztrófahelyzet – mondta a hvg.hu-nak Molnár B. Tamás, az egyesület elnöke, aki szerint memcsak a csúcsgasztronómiát képviselő éttermek vannak tragikus helyzetben Magyarországon, hanem a hazai közönségre jobban támaszkodó helyek is. Úgy látja,

a vírus után az éttermek 50 százaléka nyit ki.

Közgazdászokkal, jogászokkal és vendéglátóipari szakemberekkel összefogva 13 pontban foglalták össze javaslataikat a vendéglátóipar megsegítéséért. „Nem támogatást vár a szakma, hanem kárenyhítést, katasztrófaelhárítást” – fogalmazott az elnök.

Azt szeretnék, ha

az állam átvállalná a korlátozások idejére a helyiségbérleti díjakat,

minden hónap 10. napjáig megkapnák a bértámogatásokat, utólagos elszámolási kötelezettséggel, hogy ne a vállalkozások finanszírozzák hónapokig ezeket az összegeket,

a bértámogatás mértékét 75%-ra emelnék, és az újranyitás után még legalább 2-3 hónapig fizetnék, mivel a forgalom a turizmus elmaradása és a teljes átoltottság hiányában még jó ideig nem áll vissza a korábbi szintre,

a korlátozások idején felhalmozódó – bevétel hiányában nem teljesített – adó- és járuléktartozások elengedné, jóváírná vagy átvezetné más adónemre az állam, vagy legalább türelmi időt vezet be részletfizetés lehetőségével 5 millió forintig,

elengednék a vendéglátóteraszok területfoglalási díját 2021-ben is,

a számlával igazolt alapanyag-beszerzéseket kompenzálná az állam a novemberi korlátozásokkor keletkezett károk miatt (a rapid határidővel meghirdetett bezárás miatt rengeteg élelmiszer szavatossága lejárt, ezek anyagi terhét is a vállalkozások viselik),

átlátható módon kiírt és elbírált pályázatok jelennének meg a vendéglátószektor számára,

rezsitámogatási programot dolgoznának ki a közműszolgáltatók bevonásával,

legkésőbb március elejétől, a járványügyi szempontok betartásával, nemzetközi és hazai példák figyelembevételével fokozatosan megnyithatnának az éttermek,

eltörölnék a vállalatok által igénybevett éttermi szolgáltatás után fizetendő extra közterheket,

az elvitelre és házhozszállítással értékesített ételek és alkoholmentes italok 5%-os áfakulcsa maradna,

csökkenne a cafeteria adótartalma.

Molnár B. Tamás szerint mindent összeadva

nemzetgazdaságilag triviális összeg,

amibe a segítség kerül, sokaknak viszont a túlélést jelentheti. „Úgy gondolom, hogy az első 3-4 pont a legfontosabb” – hangsúlyozta, hozzátéve, az államnak joga és feladata, hogy veszélyhelyzetben intézkedéseket hozzon. „Arról van szó, hogy arra az időszakra, amikor gyakorlatilag egy szakmában foglalkozási tilalom van, lépjen közbe az állam” – tette hozzá.

© Máté Péter

A miniszterelnök legutóbbi rádióinterjújában nem zárta ki, hogy igazuk van azoknak, akik szerint túl lassan érkezik a vendéglátásnak megítélt, 50 százalékos bértámogatás, ezért kérte a kifizetések felgyorsítását. „Sokan nem kaptak azóta még semmit” – reagált a kormányfő bejelentésére a Gasztronómiai Egyesület elnöke. Közben megjelent a rendelet arról, hogy előlegként fizetik ki a vendéglátók bértámogatását.

A bértámogatások kifizetését intéző megyei kormányhivatali kollégák 12 órás nyújtott munkaidőben igyekeznek teljesíteni az elvárásokat

– közölte megkeresésünkre Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének vezetője. „Központi személyes megkeresések történtek és ez annak lett a következménye” – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy az étteremtulajdonosok, szakácsok és beszállítók miért vártak eddig javaslataikkal, Molnár B. Tamás azt felelte,

gyújtózsinór volt a Balaton-kör és a SVÉT ügye, illetve az MTÜ-vel való többszörös összefonódások nyilvánosságra jutása, ez nagyon felzaklatta a szakmát.

Ahogyan arról a hvg.hu is beszámolt a 24.hu információja alapján, a balatoni vendéglátóhelyek közül Laposa Bence érdekeltségei kapták a legtöbb támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ), miközben ő a szervezet tanácsadója, és a hírek szerint tavaly augusztusban, egy titkos találkozón ő tett javaslatot a támogatottak névsorára is. Miután ez kiderült, Laposa és a teljes elnökség felajánlotta lemondását.

„A szereplők jogosan várnak kárenyhítést. Ilyenkor különösen szerencsétlen, ha csupán szűk kör számára nyílnak meg pályázatok. Ez a szakma egészén nem segít, csak feszültséget okoz, megosztottsághoz vezet” – vélik a Magyar Gasztronómiai Egyesületnél, ahol „sokakban felmerült az igény, hogy fogalmazzuk meg,mire lenne valóban szükség”.

Molnár B. Tamás © Fazekas István

Molnár B. Tamás szerint az ágazat életben tartását célzó hatékony és átfogó program kellene. „Ez közös ügy, nemcsak a vendéglátóiparé, érinti a beszállítókat, a termelőket, a vendégeket, az egész társadalmat”. Javaslatcsomagjukat egyesületen kívüli étteremtulajdonosok is aláírták, ahogyan szakácsok, beszállítók is csatlakoztak, és csatlakozhatnak még most is. A tervezetet a Pénzügyminisztériumnak küldték el. Keressük a Pénzügyminisztériumot, hogy megtudjuk, mi az, amit a Gasztronómiai Egyesület javaslatai közül támogatni tudnak. Amint válasz érkezik, közöljük.