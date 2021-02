Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a57bf1fe-1270-4389-ac65-e42337dbdc8f","c_author":"Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"elet","description":"A járvány ellenére nyitva tartanak a hazai sípályák, így most ezek a terepek lehetnek az alternatívák az egyébként külföldi síparadicsomokba járóknak. De mennyire Covid-biztosak ezek a helyek, és mekkora a tömeg Mátraszentistvánon vagy Eplényben? Kárpótolhatnak-e a magyar lejtők az elmaradt alpesi élményekért? Felkerestük a két legnagyobb magyar síterepet. ","shortLead":"A járvány ellenére nyitva tartanak a hazai sípályák, így most ezek a terepek lehetnek az alternatívák az egyébként...","id":"20210201_magyar_sipalyak_epleny_siarena_matraszentistvan_sipark_hol_lehet_sielni_itthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a57bf1fe-1270-4389-ac65-e42337dbdc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b89fd6-d196-4f02-87b8-51c5933f79ab","keywords":null,"link":"/elet/20210201_magyar_sipalyak_epleny_siarena_matraszentistvan_sipark_hol_lehet_sielni_itthon","timestamp":"2021. február. 01. 20:00","title":"Két perc alatt túl vagy rajta, de így is jobb a semminél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","id":"20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d11581-3faf-444d-b8f6-ff4005e48bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","timestamp":"2021. február. 02. 11:29","title":"Úgy kell számolni az adókedvezményekkel, mint ha már januárban is az új minimálbért fizették volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten és délen alig oszlik fel a köd a délelőtt – figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délután melegfront érkezik, néhol akár 8 fokig is felmehet a hőmérséklet.","shortLead":"Északkeleten és délen alig oszlik fel a köd a délelőtt – figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délután...","id":"20210202_kod_idojaras_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ba3d1f-ea1c-40d7-a2ae-48054aebef46","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_kod_idojaras_omsz","timestamp":"2021. február. 02. 07:22","title":"Köd miatt adtak ki figyelmeztetést, akár 8 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A testület szerint megfelel az uniós feltételeknek az a program, amely a kis- és középvállalkozásoknak hivatott segítséget nyújtani és likviditást biztosítani a koronavírus-válság hatásainak enyhítése érdekében.\r

","shortLead":"A testület szerint megfelel az uniós feltételeknek az a program, amely a kis- és középvállalkozásoknak hivatott...","id":"20210201_europai_bizottsag_iparuzesi_ado_csokkentes_jovahagyas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe8b7c7-0772-4fe2-be2a-411f66a552c2","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_europai_bizottsag_iparuzesi_ado_csokkentes_jovahagyas","timestamp":"2021. február. 01. 19:08","title":"Jóváhagyta az iparűzési adó csökkentését az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fda2630-61e9-4b9c-944b-730257ac929d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap pár százan, hétfőn már ennél is kevesebben vonultak ki a Hősök terére a korlátozások ellen. ","shortLead":"Vasárnap pár százan, hétfőn már ennél is kevesebben vonultak ki a Hősök terére a korlátozások ellen. ","id":"20210201_tuntetes_korlatozasok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fda2630-61e9-4b9c-944b-730257ac929d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55606eb-6bc7-4b64-a1cb-c51c1a80e689","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_tuntetes_korlatozasok_ellen","timestamp":"2021. február. 01. 15:12","title":"Hétfőn is volt tüntetés a Hősök terén, a rendőrség megbírságolta a résztvevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Zavaros szavazással döntöttek a Szegedi Tudományegyetem sorsáról pénteken, de jogorvoslati lehetőség alig van. Csak szenátor óvhatja meg az ügyrend megsértése miatt a határozatot, valamint a modellváltást „kierőszakoló” ITM-nek kell a döntéshozatal jogszerűségét ellenőrizni. Sakk-matt. ","shortLead":"Zavaros szavazással döntöttek a Szegedi Tudományegyetem sorsáról pénteken, de jogorvoslati lehetőség alig van. Csak...","id":"20210201_szegedi_egyetem_modellvaltas_szavazas_itm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726f5ad1-e0d0-4b1c-9748-228184b6801a","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_szegedi_egyetem_modellvaltas_szavazas_itm","timestamp":"2021. február. 01. 14:18","title":"Kifogásolható módon született döntés a szegedi egyetemi modellváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de83e6e-78df-4ccb-b98a-50ad6e81788e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha már unalmasak az európai és japán SUV-ok, akkor érdemes egy pillantást vetni erre a hamisítatlan amerikai életérzést biztosító új Lincolnra. Hatalmas méret, erős motor, luxustól túláradó utastér – Magyarországra érkezett az Aviator.","shortLead":"Ha már unalmasak az európai és japán SUV-ok, akkor érdemes egy pillantást vetni erre a hamisítatlan amerikai életérzést...","id":"20210131_lincoln_aviator_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1de83e6e-78df-4ccb-b98a-50ad6e81788e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b554b655-a5d5-4a5c-8ff4-fd644573870f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_lincoln_aviator_teszt","timestamp":"2021. január. 31. 17:00","title":"Elnöki ügy: teszten az új Lincoln Aviator","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabef7a3-1e20-4007-ab84-7d98f1309de3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából száz, hosszú hatótávú Tesla Model 3-as tenné ki a hajó akkumulátorkapacitását.","shortLead":"Nagyjából száz, hosszú hatótávú Tesla Model 3-as tenné ki a hajó akkumulátorkapacitását.","id":"20210201_Kinaban_epul_a_vilag_legnagyobb_elektromos_turistahajoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dabef7a3-1e20-4007-ab84-7d98f1309de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f9beee-563c-4664-bd3c-22800ea54c94","keywords":null,"link":"/cegauto/20210201_Kinaban_epul_a_vilag_legnagyobb_elektromos_turistahajoja","timestamp":"2021. február. 01. 16:55","title":"Kínában épül a világ legnagyobb elektromos turistahajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]