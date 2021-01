Cikkünk frissül

Milyen érvek voltak a korlátozás fenntartása mellett - ezzel a kérdéssel kezdte a miniszterelnök interjút Nagy Katalin a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A kérdést úgy vezette fel, hogy a kormány meghallotta a nemzetközi szervezetek szavát, amit Orbán Viktor kapásból hárított, közölte, az számít a legkevésbé, hogy azok mit mondanak erről.

Orbán azt mondta, ők is szabadulnának már ettől a félrab-félszabad élettől, de az operatív törzset meghallgatva "fájó szívvel adtak igazat" a járványügyi szakembereknek. A fő érv az, hogy ne áldozzuk fel a három hónap alatt elért eredményt, ha túl korán jön az enyhítés, a semmibe hullik, amit eddig elértünk.

Most még az óvatosságé a főszerep, még ha vágjuk is a centit.

Nagy firtatta, hogy egy kicsit sem lehetett-e volna enyhíteni, például csak az edzőtermeket nyitni. Vagy akkor megsértődnek az éttermek? Orbán szerint akkor, amikor 100-200 ember hal meg naponta, a harag, az indulat és az érzések másodlagosak a hideg ésszerűséghez képest. A vezető felelőssége, hogy amikor mindenki ideges, ő nyugodt maradjon.

Nem az a döntő, hogy ki fog megharagudni, hanem mi segíti elő és mi akadályozza a járvány terjedését.

Ugyan sokan mondták, hogy akár este 10-től is kezdődhetne a kijárási tilalom, de Orbán szerint az nem tett volna jót.

Ne hatalmasodjon el az az érzés, hogy hamarosan visszatérhetünk a normál életünkhöz, mert nem tudni, mikor lesz elég vakcina.

Egy ilyen helyzetből hatalmas csalódás is lehet. Magyarország november óta ugyanazokkal a szabályokkal megy, amikor lesz elég vakcina, "ledöfjük a vírust, szabadok leszünk és kimegyünk újra."

Áttérnek arra is, hogy nagyon sok vendéglátós azt tervezi, február elsején kinyit. Orbán azt mondta, kérte, hogy ne tartóztassanak le senkit, amíg nincs erőszak - mint egyes külföldi országokban -, addig csak szabálysértés történik. De szeretné arra kérni a türelmetlen embereket - vendéglőst vagy közönséget -, hogy ne tegyék. Egy fertőző vírusról van szó, emberek halhatnak bele abba, hogy néhány hétig nem bírtuk ki.

Nem zárja ki, hogy igazuk van azoknak, akik szerint túl lassan érkezik a vendéglátásnak megítélt támogatás, ezért kérte a kifizetések felgyorsítását (az érintettek korábban panaszkodtak, hogy nem kaptak pénzt). Azt azért hangsúlyozta, hogy aki megszegi a szabályt, 150 ezertől 1 milliós bírságot kap, a szabályt szegő éttermet fél, második alkalommal egy évre bezárják, a működtetőt pedig ugyanennyi időre eltiltják a foglalkozásától.

A reggeli interjúra az operatív törzs üléséről érkezett, így bemondta a friss járványszámokat: 83 ember hunyt el, 1459 új fertőzöttet találtak, 258 ember van lélegeztetőgépen.

Orbán Viktor bejelentette,

jövő hét elejétől megkezdőik a regisztráció alapú oltás.

Aki oltást akar, regisztráljon - tette egyértelművé a miniszterelnök a vakcinainfo.gov.hu kormányzati oldal szerepét. Aki regisztrál, kap értesítést, hogy mikor hova érdemes mennie. Eddig nagyjából 2 millióan jelentkeztek, de ez kevés.

Orbán is beoltatja magát,

a kínai vakcinában bízik a legjobban, azt fogja megvárni.

Orbán azzal érvelt, hogy a kínaiak ismerik legjobban a vírust, ezért nyilván ők tudják legjobban, hogyan kell kezelni, ezért választja a Sinopharm készítményét.

A gyöngyösi polgármester Hiesz György soron kívüli oltása is szóba került, mire Orbán visszafogottan csak annyit mondott, ő megért mindenkit, aki az életéért aggódik, de tudni kell, hogy vannak még náluk is nehezebb helyzetben lévők, akiket illendő és jogilag kötelező is előnyben részesíteni. Szerinte gyáva dolog lett volna, ha a kormánytagok az elsők között oltatják be magukat. A 60 évesnél idősebb krónikus betegeket is maguk elé kell engedni, a kormányt a katonákkal és más, a védekezésben szintén résztvevőkkel oltják.

Nagy megkérdezte, hogy ha többféle vakcina lesz, választhat-e a regisztrációs sorban sorra kerülő ember. Orbán azt mondta, igen, de

ha nincs olyan, ami neki kell, a sor végére teszik, és majd jelentkeznek, ha lesz olyan vakcina.

Szeretné, ha már itt tartanánk, de pillanatnyilag nincs elég vakcina.

A miniszterelnök elmondta, hogy most Szerbiát követi "kitüntetett figyelemmel", ahol már a kínai vakcinával is oltanak. Arról is van előtte egy táblázat, hogy melyik héten mennyi vakcina jöhet. A kínaiakkal pénteken vagy szombaton szerződhetünk a beszállításról, de ha az nem jönne, akkor március elejéig 880 ezer ember tudnak egyszer beoltani úgy, hogy a második adag is rendelkezésre áll.

Ha jön kínai vakcina, ezt meg is lehet kétszerezni.

Orbán arra számít, radikálisan más lesz a helyzet húsvétkor, akkor kell sok kérdést megfontolni: hogy nagy nyitás legyen, vagy több lépcsőben, lépcsőzetesen? Más szabály vonatkozzon-e a beoltottakra? Egyelőre a vakcinabeszerzésre kell koncentrálni, ezeket a kérdéseket pedig széles körben elkezdheti vitatni az egész ország március közepén.

Hosszan beszélt a közös uniós vakcinabeszerzésről, Orbán azt mondta, a bonyolult tárgyalási folyamatok részleteibe nem lát bele, csak azt tudja számon kérni, hogy fair legyen a szétosztás, de a baj az, hogy nem tudnak elég vakcinát szerezni. Ezért kell a magyar kormánynak is lépni. A vakcina nem lehet politikai kérdés, kelet vagy nyugat kérdés.

Választani akkor lehet, ha van oltóanyag. Ha nincs, választani sincs miből.

A gazdaságot érintő döntésekről is beszélt Orbán. Azt mondta, amíg nincs elég vakcina, a munkahelyek megvédése a legfontosabb, mikor viszont lesz elég, újra kell indítani a gazdaságot. A kormány elfogadott egy akciótervet, amelyben 6000 milliárd forintról döntöttek. Ennek részeként kidolgoztak egy olyan programot, amellyel megadják a támogatást ahhoz, hogy minden faluban legyen bolt.

Orbán szerint Magyarország Brüsszel legszorosabb szövetségesének számít a gazdaság digitalizálása és a zöld gazdaság területén. Beszélt arról is, hogy a gazdasági újraindítási akcióterv legnagyobb nyertese a felsőoktatás, 1500 milliárdot fektetnek majd be a magyar egyetemekbe. Ezért is javasolta, hogy az egyetemek fontolják meg mindenhol a korszerűsítést, a modellváltást (a napokban négy egyetem is döntöttek vagy döntenek erről). A mostani teljesítményszinten ugyanis kis mértékben térül meg a befektetés, akkor tudják jól felhasználni, ha hatékonyabbak lesznek a jelenleginél.

Reméli, hogy a következő évtizedben a gazdaság lokomotívja a felsőoktatás, a tudomány lesz. A következő hetekben a következő több ezer milliárdos fejlesztésről fognak dönteni - zárta az interjút Orbán.