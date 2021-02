Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2732c991-d6b6-478e-b702-0163814e8e6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő héten több mint 800 ezerre emelkedhet Magyarországon azok száma, akiket legalább egy dózissal beoltottak.","shortLead":"A következő héten több mint 800 ezerre emelkedhet Magyarországon azok száma, akiket legalább egy dózissal beoltottak.","id":"20210223_koronavirus_magyarorszag_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2732c991-d6b6-478e-b702-0163814e8e6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2978c8-fc95-496d-aede-d1383e28388f","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_koronavirus_magyarorszag_operativ_torzs","timestamp":"2021. február. 23. 13:51","title":"Müller Cecília: Voltak olyan beoltottak, aki később elkapták a fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c4d2e8-436c-4ba4-961c-fbf813e3bd6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon sokan bíznak abban, hogy a tavasz második felében már beindulhat a turizmus.","shortLead":"Nagyon sokan bíznak abban, hogy a tavasz második felében már beindulhat a turizmus.","id":"20210223_szallas_turizmus_mtu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6c4d2e8-436c-4ba4-961c-fbf813e3bd6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557edb3b-a644-4cfa-b55d-9b0820112398","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_szallas_turizmus_mtu","timestamp":"2021. február. 23. 12:09","title":"Több százezren foglaltak szállást áprilisra és májusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Stumpf István kormánybiztosi kinevezése után megnéztük, hány fideszes politikus kell egy ország igazgatásához. Úgy tűnik, sokkal több, mint 2010-ben.","shortLead":"Stumpf István kormánybiztosi kinevezése után megnéztük, hány fideszes politikus kell egy ország igazgatásához...","id":"20210222_miniszterek_kormany_lista_fizetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1854186-6fcf-48c8-9112-ec5006f520ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_miniszterek_kormany_lista_fizetesek","timestamp":"2021. február. 22. 06:30","title":"Évente több mint 5 milliárdba kerül a tíz év alatt kétharmadával hizlalt kormányzati vezérkar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd94d3-cb77-45ef-8616-8a4fa91a5802","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Roland Freudenstein szerint a patthelyzet nyomán a Fidesz megpróbálkozhat más európai pártcsalád tagjává válni, de nem látszik, hogy bármelyik is megfelelne neki. ","shortLead":"Roland Freudenstein szerint a patthelyzet nyomán a Fidesz megpróbálkozhat más európai pártcsalád tagjává válni, de nem...","id":"20210222_Roland_Freudenstein_fidesz_neppart_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd94d3-cb77-45ef-8616-8a4fa91a5802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317d4dce-8d1f-4157-8e05-728f32762e8f","keywords":null,"link":"/360/20210222_Roland_Freudenstein_fidesz_neppart_lapszemle","timestamp":"2021. február. 22. 07:30","title":"A Néppárt agytrösztjének igazgatója nem hiszi, hogy a Fidesz megváltozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Minden oltóanyagra szükség van a koronavírus elleni világháborúban - hangsúlyozza Emmanuel Macron francia államfő. Ha túlságosan sokan utasítják el az AstraZeneca vakcinát, ezzel veszélybe sodorhatják az egész oltási kampányt – állítják német szakértők, akik a Der Spiegelnek nyilatkoztak.","shortLead":"Minden oltóanyagra szükség van a koronavírus elleni világháborúban - hangsúlyozza Emmanuel Macron francia államfő. Ha...","id":"20210222_Veszelyes_vitak_ovezik_az_AstraZeneca_vakcinat_Europaszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fd4bac-ca55-4f95-b02e-85779040188e","keywords":null,"link":"/kkv/20210222_Veszelyes_vitak_ovezik_az_AstraZeneca_vakcinat_Europaszerte","timestamp":"2021. február. 22. 13:55","title":"Veszélyes viták övezik az AstraZeneca vakcinát Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf99122-558c-4a03-a30d-92eed15c7fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Családi fotóként, de éppen tetoválásként is értelmezhető az az ábra, amely a Perseverance felső részén helyezkedik el. A kép azoknak a NASA-eszközöknek állít emléket, amelyek szintén elérték a Marsot.","shortLead":"Családi fotóként, de éppen tetoválásként is értelmezhető az az ábra, amely a Perseverance felső részén helyezkedik el...","id":"20210223_perseverance_csaladi_foto_tetovalas_marsjaro_nasa_mars","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bf99122-558c-4a03-a30d-92eed15c7fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05981e03-6bc9-450f-9d66-0e1af601a143","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_perseverance_csaladi_foto_tetovalas_marsjaro_nasa_mars","timestamp":"2021. február. 23. 10:48","title":"Csak most derült ki, hogy a Perseverance-nek “tetoválása” is van, nem akármit ábrázol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6957a65b-09f8-43f4-a3bb-f0b1418fcc4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, min vesztek össze a felek.","shortLead":"Nem tudni, min vesztek össze a felek.","id":"20210223_szeged_autosok_balhe_motorhazteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6957a65b-09f8-43f4-a3bb-f0b1418fcc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a602d2d1-3fb4-427b-bbdb-1ebb68cbd972","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_szeged_autosok_balhe_motorhazteto","timestamp":"2021. február. 23. 14:14","title":"„Normális vagy?!” – autósok balhéztak Szegeden, egyikük a motorháztetőre esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jagnesák Benett épp olyan élvezettel számol abakuszon, mint ahogy vadászrepülőt épít legóból. A kisfiú néhány hete nemzetközi bajnokságot nyert egy dubaji – a járvány miatt online tartott – versenyen.

","shortLead":"Jagnesák Benett épp olyan élvezettel számol abakuszon, mint ahogy vadászrepülőt épít legóból. A kisfiú néhány hete...","id":"20210222_Het_evesen_megnyerte_a_dubaji_szamolasi_versenyt_a_pestszentlorinci_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6dfa8f-6bca-44bc-8112-d5ed02faa7c4","keywords":null,"link":"/elet/20210222_Het_evesen_megnyerte_a_dubaji_szamolasi_versenyt_a_pestszentlorinci_fiu","timestamp":"2021. február. 22. 09:17","title":"Egy pestszentlőrinci fiú hétévesen megnyerte a dubaji számolási versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]