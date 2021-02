Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre egy mintából azonosították az afrikai variánst, míg a brit mutációt már 418 embernél.","shortLead":"Egyelőre egy mintából azonosították az afrikai variánst, míg a brit mutációt már 418 embernél.","id":"20210226_koronavirus_operativ_torzs_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5537b0-c85a-453d-ae6c-97f1f81a6a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_koronavirus_operativ_torzs_mutacio","timestamp":"2021. február. 26. 12:47","title":"Müller: Kimutatták Magyarországon a dél-afrikai vírusmutációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2e6ba9-4b27-4814-8856-14c13a5d72b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portik Tamás azt is mondta a bírósági meghallgatáson, hogy a Gyárfás Tamás és közte zajlott beszélgetésekről készült hanganyagok manipuláltak.","shortLead":"Portik Tamás azt is mondta a bírósági meghallgatáson, hogy a Gyárfás Tamás és közte zajlott beszélgetésekről készült...","id":"20210225_portik_gyarfas_princz_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec2e6ba9-4b27-4814-8856-14c13a5d72b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbef891-74d2-4816-ae53-ababd4f9b9f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_portik_gyarfas_princz_targyalas","timestamp":"2021. február. 25. 22:02","title":"Portik szerint rendőrök megbízására húzta csőbe Gyárfást és Princzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt (EPP) új szabályai miatt több fideszes politikus is bajba kerülhetne Deutsch Tamás miatt.","shortLead":"Az Európai Néppárt (EPP) új szabályai miatt több fideszes politikus is bajba kerülhetne Deutsch Tamás miatt.","id":"20210226_Politico_Trocsanyi_perrel_fenyegeti_a_Neppartot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcbe3e2-7b73-472c-bdd1-aa789569bd58","keywords":null,"link":"/vilag/20210226_Politico_Trocsanyi_perrel_fenyegeti_a_Neppartot","timestamp":"2021. február. 26. 12:51","title":"Politico: Trócsányi perrel fenyegeti a Néppártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori magyar válogatott focista szerint a kapus szivárványcsaládok melletti kiállása akkor is becsülendő, ha valaki nem ért vele egyet.","shortLead":"Az egykori magyar válogatott focista szerint a kapus szivárványcsaládok melletti kiállása akkor is becsülendő, ha...","id":"20210226_Hrutka_Janos_Gulacsi_szivarvanycsaladok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5863bc-f7fb-4aff-8509-f4f2594aa646","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Hrutka_Janos_Gulacsi_szivarvanycsaladok","timestamp":"2021. február. 26. 08:22","title":"Hrutka János a Gulácsi-kiállásról: Így születnek hősök, példaképek, a pályán és a pályán kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2010-ben megöltek otthonában egy idős férfit. A tettes akkor nem lett meg, a nyomozást pedig 2020-ig felfüggesztették.","shortLead":"2010-ben megöltek otthonában egy idős férfit. A tettes akkor nem lett meg, a nyomozást pedig 2020-ig felfüggesztették.","id":"20210227_11_eves_gyilkossag_gyanusitott_bortonben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73219efe-4157-4eb0-86e7-88b5b1c78a08","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_11_eves_gyilkossag_gyanusitott_bortonben","timestamp":"2021. február. 27. 10:16","title":"Börtönben találták meg egy 11 éves gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken két körben is összehívta a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai Központ vezetése azt a több száz orvost, akik nem írták alá az egészségügyi szolgálati munkaszerződést. Úgy tudjuk, hogy az egyetemi vezetőknek nem sikerült meggyőzniük az orvosokat. Ha hétfő éjfélig nem gondolják meg magukat, keddtől megáll az élet a szegedi klinikákon.","shortLead":"Pénteken két körben is összehívta a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai Központ vezetése azt a több száz orvost, akik...","id":"20210226_Kedden_akar_mutetek_maradhatnak_el_a_szegedi_klinikakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e958181e-fe4f-4451-98f1-321f136b6572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Kedden_akar_mutetek_maradhatnak_el_a_szegedi_klinikakon","timestamp":"2021. február. 26. 21:30","title":"Nincs megállapodás, keddtől veszélyben a műtétek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Nemcsak a munkanélküli, hanem az inaktívnak besorolt munka nélkül lévő magyarok száma is megugrott januárban, összességében már rosszabb volt a helyzet, mint a tavaszi első hullám idején.","shortLead":"Nemcsak a munkanélküli, hanem az inaktívnak besorolt munka nélkül lévő magyarok száma is megugrott januárban...","id":"20210226_Tobben_vannak_munka_nelkul_Magyarorszagon_mint_a_jarvany_kitorese_ota_barmikor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666fb4de-f847-4b52-98c7-99ae80e9c305","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Tobben_vannak_munka_nelkul_Magyarorszagon_mint_a_jarvany_kitorese_ota_barmikor","timestamp":"2021. február. 26. 13:58","title":"Valójában már többen vannak munka nélkül Magyarországon, mint a járvány kitörése óta bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618fcdf9-f282-410f-9f13-6bcaf21dd0e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung változtat az eddigi biztonsági frissítési ciklusán: a 2019 után kiadott telefonokhoz és táblagépekhez ezentúl négy éven át jár a gyártó biztonsági pakkja.","shortLead":"A Samsung változtat az eddigi biztonsági frissítési ciklusán: a 2019 után kiadott telefonokhoz és táblagépekhez ezentúl...","id":"20210225_samsung_telefon_tablagep_biztonsagi_frissites_felhasznaloi_adatok_vedelme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=618fcdf9-f282-410f-9f13-6bcaf21dd0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0b1edb-b8d4-4f89-a1ad-0d7756d413e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_samsung_telefon_tablagep_biztonsagi_frissites_felhasznaloi_adatok_vedelme","timestamp":"2021. február. 25. 18:03","title":"Négy éven át küld biztonsági frissítéseket készülékeire a Samsung – az öné köztük van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]