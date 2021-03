Ugyan a kormány korábban azt ígérte, hogy már az év elejétől bevonja a magánszervizeket a külföldről behozott autók honosítás előtti műszaki vizsgáztatásába, ebből még mindig nem lett semmi – írta a Népszava. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium azt közölte:

a miniszteri rendeleti szintű részletszabályok közigazgatási egyeztetés alatt állnak, ezért késik az indulás.

A parlament még tavaly ősszel tette lehetővé, hogy ne csak a 29 állami vizsgahely, hanem magánszervizek is elvégezhessék a külföldről behozott autók magyarországi forgalombahelyezését megelőző vizsgáztatását – erre szükség is volt, mert óriási várólisták alakultak ki. Ez után a kormány ki is adott egy rendeletet a vizsgaállomások engedélyezésének szabályairól is, de abban csak annyi állt, hogy az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgaállomás kérelméről az innovációs miniszter dönt, de ez mindeddig nem történt meg.

Addig is marad a várakozás: a lap szerint Budapesten majdnem két hónap, Pest megyében pedig 20-30 nap, amíg valaki sorra kerül. Ez a legálisan működő budapesti autókereskedőket hozza nehéz helyzetbe, mivel kötbért fizethetnek, ha nem tudják időre átadni az autót.