[{"available":true,"c_guid":"8d5c44b4-b354-4306-9509-2c8d07971adc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oculus VR társalapítója, Nirav Patel egy olyan laptopot álmodott meg, amiben a tulajdonosok cserélgethetik az alkatrészeket.","shortLead":"Az Oculus VR társalapítója, Nirav Patel egy olyan laptopot álmodott meg, amiben a tulajdonosok cserélgethetik...","id":"20210310_framework_laptop_szerelheto_laptop_modularis_laptop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d5c44b4-b354-4306-9509-2c8d07971adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb028f0-d74d-4bfc-b9d9-3c83b238c169","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_framework_laptop_szerelheto_laptop_modularis_laptop","timestamp":"2021. március. 10. 11:03","title":"Erősebb processzort szeretne a laptopjába? Ebben bármikor kicserélheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5ded7e-2564-46ab-b08b-509118d33a56","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Hétfőn összeomlott a KRÉTA-rendszer, kedden a köznevelési államtitkár ahhoz hasonlította ezt a hibát, mint amikor leesik ez első hó és megbénul a város. Maruzsa Zoltán azt is mondta, a kormány által megbízott cég számára világossá tette: a rendszernek bírnia kell a terhelést. Sok más dolgot azonban nem tett világossá.



","shortLead":"Hétfőn összeomlott a KRÉTA-rendszer, kedden a köznevelési államtitkár ahhoz hasonlította ezt a hibát, mint amikor...","id":"20210309_Balla_Istvan_Maruzsa_Zoltan_vilagossaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf5ded7e-2564-46ab-b08b-509118d33a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87901982-cacb-4ceb-9644-6e941fa284ec","keywords":null,"link":"/360/20210309_Balla_Istvan_Maruzsa_Zoltan_vilagossaga","timestamp":"2021. március. 09. 17:15","title":"Balla István: Maruzsa államtitkár világossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Talán nem szívesen látják egy hírben a híres modell és a budapesti főpolgármester nevét, akinek az újdonsült férj dolgozik.","shortLead":"Talán nem szívesen látják egy hírben a híres modell és a budapesti főpolgármester nevét, akinek az újdonsült férj...","id":"20210309_ferjhez_ment_mihalik_eniko_koranyi_david_karacsony_gergely_kormanysajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0604b712-fa23-4180-adf8-b13097bc5c81","keywords":null,"link":"/elet/20210309_ferjhez_ment_mihalik_eniko_koranyi_david_karacsony_gergely_kormanysajto","timestamp":"2021. március. 09. 18:52","title":"Férjhez ment Mihalik Enikő, de a kormánymédia hallgat arról, kihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538f04fb-8aaf-49ee-a7d2-fa6debc5fd3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brazil arénát ezentúl Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelének hívják majd.","shortLead":"A brazil arénát ezentúl Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelének hívják majd.","id":"20210310_Pele_Maracana_stadion_Rio_de_Janeiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=538f04fb-8aaf-49ee-a7d2-fa6debc5fd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78fbf73-b91a-4248-8e1c-16352a6be976","keywords":null,"link":"/sport/20210310_Pele_Maracana_stadion_Rio_de_Janeiro","timestamp":"2021. március. 10. 15:11","title":"Peléről nevezik el a legendás riói Maracana stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe6aab9-4752-4389-9d9e-e3fd762423f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX már a harmadik prototípust veszítette el tesztelés közben a Starship (Csillaghajó) nevű űrhajójából. Elon Musk egy héttel az utolsó robbanás után árulta el, mi lehetett a gond.","shortLead":"A SpaceX már a harmadik prototípust veszítette el tesztelés közben a Starship (Csillaghajó) nevű űrhajójából. Elon Musk...","id":"20210310_spacex_elon_musk_csillaghajo_sn10_prototipus_robbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfe6aab9-4752-4389-9d9e-e3fd762423f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c48a24-6426-489c-bcd7-3bf042be6621","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_spacex_elon_musk_csillaghajo_sn10_prototipus_robbanas","timestamp":"2021. március. 10. 16:05","title":"Elárulta Elon Musk, miért robbant fel újra a SpaceX Csillaghajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f0c22e-2866-42ee-9890-e0b55af2d2f4","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Más a magasabb és a mélyebb hangszín jelentése.","shortLead":"Más a magasabb és a mélyebb hangszín jelentése.","id":"20210309_Elarulja_a_hangom_mit_gondolok_rolad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85f0c22e-2866-42ee-9890-e0b55af2d2f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314c2c2f-5b1f-43b2-94a5-1da51c6dd496","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210309_Elarulja_a_hangom_mit_gondolok_rolad","timestamp":"2021. március. 09. 13:30","title":"Elárulja a hangom, mit gondolok rólad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan visszatér az elnöki rezidenciára a két németjuhász, akik közül a fiatalabbik hétfőn belekóstolt egy titkosügynökbe.","shortLead":"Hamarosan visszatér az elnöki rezidenciára a két németjuhász, akik közül a fiatalabbik hétfőn belekóstolt...","id":"20210310_usa_joe_biden_kutya_harapas_feher_haz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0278810-3240-4b38-8a27-e5529b7d6706","keywords":null,"link":"/elet/20210310_usa_joe_biden_kutya_harapas_feher_haz","timestamp":"2021. március. 10. 17:11","title":"Csak ideiglenesen tették ki Biden kutyáinak szűrét a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54979265-8255-461b-9eb8-c9c3f1d36d1d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Színházfoglalási akciókkal követelik színművészeti egyetemek hallgatói és szabadúszó művészeti dolgozók Párizsban a kulturális intézmények újranyitását.



","shortLead":"Színházfoglalási akciókkal követelik színművészeti egyetemek hallgatói és szabadúszó művészeti dolgozók Párizsban...","id":"20210310_Parizsban_mar_szinhazat_foglalnak_az_egyetemistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54979265-8255-461b-9eb8-c9c3f1d36d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e959f60-12cf-44e1-be2c-3d930894d936","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Parizsban_mar_szinhazat_foglalnak_az_egyetemistak","timestamp":"2021. március. 10. 08:58","title":"Párizsban már színházat foglalnak az egyetemisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]