[{"available":true,"c_guid":"d09e4607-5c30-44d1-8c6b-ebba9806461e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosz elnök a védelmi miniszterével ment a tajgára enni és lánctalpas terepjárót vezetni, de sokkal érdekesebb számunkra, mivel ízesítették meg a szalonnájukat.","shortLead":"Az orosz elnök a védelmi miniszterével ment a tajgára enni és lánctalpas terepjárót vezetni, de sokkal érdekesebb...","id":"20210321_putyin_sziberia_kepsorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d09e4607-5c30-44d1-8c6b-ebba9806461e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f401cf-2ec6-4515-929c-26c594972d5e","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_putyin_sziberia_kepsorozat","timestamp":"2021. március. 21. 17:36","title":"Vlagyimir Putyin annyira kemény férfi, hogy Kotányi fűszerekkel ízesítette az ebédjét Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bbb017-e23d-44df-b599-6f4332103032","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Szemrevaló formaterv, remek vezethetőség, fejlett hibrid hajtáslánc és alacsony fogyasztás. A japán gyártó legújabb kisautója kiválóra sikeredett. De mi van a mérleg másik serpenyőjében? Utánajártunk. ","shortLead":"Szemrevaló formaterv, remek vezethetőség, fejlett hibrid hajtáslánc és alacsony fogyasztás. A japán gyártó legújabb...","id":"20210321_ev_autoja_2021_toyota_yaris_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4bbb017-e23d-44df-b599-6f4332103032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1c8dd9-a5d9-49cd-8a40-48576da3aac5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210321_ev_autoja_2021_toyota_yaris_teszt_velemeny","timestamp":"2021. március. 21. 14:00","title":"Megérdemelt győzelem: teszten a 2021-es Év Autója, a Toyota Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf83b0c-9fcb-44c1-8a90-1469c85b6490","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dubajban járt a „NER-magángép”, egyre népszerűbbek Magyarországon is a vízparti ingatlanok, Rogánék viszont már nem akarják megvenni az óriási borsodi birtokot. A kormány rengeteg uniós támogatást adna Budapestnek, viszont visszavonatta a HÉV-ek felújítására kiírt közbeszerzést. Egész gazdasági szektorok küzdenek a túlélésért, közben a kormány magyarságkutatásra csoportosít pénzeket. Az EU bírósága zöld utat adott a reklámadónak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Dubajban járt a „NER-magángép”, egyre népszerűbbek Magyarországon is a vízparti ingatlanok, Rogánék viszont már nem...","id":"20210321_Es_akkor_dubaj_mszros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbf83b0c-9fcb-44c1-8a90-1469c85b6490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4183404-95bd-4306-9526-50c966d626da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_Es_akkor_dubaj_mszros","timestamp":"2021. március. 21. 07:00","title":"És akkor a Burdzs Kalifa és egy Mészáros-forma férfi együtt emlékezett a szabadságharcra Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8dd2f5-e216-46b6-b442-ebaf39357e07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Noha az Egyesült Államokban napi átlag ezren halnak meg a koronavírus-járvány következtében és napi 54 ezer új esetet regisztrálnak, a tavaszi szünetben bulizó fiatalok lepték el Miami Beach szórakozóhelyeit. ","shortLead":"Noha az Egyesült Államokban napi átlag ezren halnak meg a koronavírus-járvány következtében és napi 54 ezer új esetet...","id":"20210321_Elarasztottak_a_bulizok_Miami_beach_kijarasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b8dd2f5-e216-46b6-b442-ebaf39357e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a1b85c-2abf-456c-843d-8dc596b333ff","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Elarasztottak_a_bulizok_Miami_beach_kijarasi_tilalom","timestamp":"2021. március. 21. 11:52","title":"Elárasztották a bulizók Miami szórakozóhelyeit, kijárási tilalmat és vészhelyzetet rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8066373-d609-41fc-871c-2cb2ff61d16f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abban már biztosak lehettünk, hogy a Xiaominak is lesz összehajtható telefonja. A kérdés csak az volt, hogy milyen lesz ez az eszköz. Most már fotók is kiszivárogtak róla.","shortLead":"Abban már biztosak lehettünk, hogy a Xiaominak is lesz összehajtható telefonja. A kérdés csak az volt, hogy milyen lesz...","id":"20210321_xiaomi_elso_osszehajthato_telefonja_fotok_weibo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8066373-d609-41fc-871c-2cb2ff61d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0ed177-14c4-4d6c-8baf-4cf1bd7ef261","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_xiaomi_elso_osszehajthato_telefonja_fotok_weibo","timestamp":"2021. március. 21. 08:03","title":"Képek szivárogtak ki: ilyen lehet a Xiaomi első összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban, Svájcban, Hollandiában, Svédországban és Ausztriában is tüntettek a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellen.","shortLead":"Németországban, Svájcban, Hollandiában, Svédországban és Ausztriában is tüntettek a koronavírus-járvány miatt...","id":"20210320_Tiltakoztak_a_korlatozasok_ellen_Europa_szerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a050bab1-1316-4a48-b062-c29073f25d2a","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_Tiltakoztak_a_korlatozasok_ellen_Europa_szerte","timestamp":"2021. március. 20. 18:32","title":"Tiltakoztak a korlátozások ellen Európa szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3fef77e-70b3-4f80-9dc3-ba682be515da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA nem csak a tudósokat látta el hasznos eszközökkel és ötletekkel, azokból a fogyasztói társadalom is profitálhatott. Most egy újabb ilyen technológia válhat a mindennapok részévé. ","shortLead":"A NASA nem csak a tudósokat látta el hasznos eszközökkel és ötletekkel, azokból a fogyasztói társadalom is...","id":"20210322_kerekpar_bicikli_nasa_metl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3fef77e-70b3-4f80-9dc3-ba682be515da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40369f54-349d-4788-b948-0b003d32a494","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_kerekpar_bicikli_nasa_metl","timestamp":"2021. március. 22. 11:34","title":"Bicikliken köszönhet vissza a NASA elpusztíthatatlan kereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b093914-a571-4e02-a32c-130f925de2f1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Disney animációs kalandfilmje, a Raya és az utolsó sárkány vezeti immár harmadik hete az észak-amerikai mozis kasszasikerlistát, 5,2 millió dolláros forgalmazással zárta a vasárnapot iparági becslések szerint – adta hírül a Variety.



","shortLead":"A Disney animációs kalandfilmje, a Raya és az utolsó sárkány vezeti immár harmadik hete az észak-amerikai mozis...","id":"20210322_Nyitnak_az_amerikai_mozik_ez_a_jegyeladasokon_is_latszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b093914-a571-4e02-a32c-130f925de2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290e424a-f97a-453b-b47f-2f590cf979f5","keywords":null,"link":"/kultura/20210322_Nyitnak_az_amerikai_mozik_ez_a_jegyeladasokon_is_latszik","timestamp":"2021. március. 22. 09:27","title":"Nyitnak az amerikai mozik, a Disney filmjét nézik a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]