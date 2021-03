Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f72802ec-4f3a-4c15-8bf9-a7f44d0bcb82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mesebeli bakot (nyitóképünkön nem az látható) egy természetjárónak sikerült megörökítenie.","shortLead":"A mesebeli bakot (nyitóképünkön nem az látható) egy természetjárónak sikerült megörökítenie.","id":"20210329_feher_ozbak_oz_termeszetfotos_tokaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f72802ec-4f3a-4c15-8bf9-a7f44d0bcb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d174514-63fb-43cf-be66-8609a0e51bb3","keywords":null,"link":"/elet/20210329_feher_ozbak_oz_termeszetfotos_tokaj","timestamp":"2021. március. 29. 17:23","title":"Nem trükkfelvétel: teljesen fehér őzet fotóztak Tokajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Valaki nagyon sok pénzt nyert vasárnap. ","shortLead":"Valaki nagyon sok pénzt nyert vasárnap. ","id":"20210328_Hatos_lotto_telitalalat_sorsolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78190b56-8f33-4a90-b4c4-4e687cc5c9f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210328_Hatos_lotto_telitalalat_sorsolas","timestamp":"2021. március. 28. 16:59","title":"Elő a szelvényekkel, volt telitalálat a hatos lottón!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4fdb64f-09f3-4b2c-98ce-d3fda2bdc741","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen logikusnak tűnő lépést vezet be a romániai márka. ","shortLead":"Egészen logikusnak tűnő lépést vezet be a romániai márka. ","id":"20210329_Nincs_is_kozponti_kijelzo_az_alap_Dacia_Sanderoban_a_sajat_telefonunk_lehet_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4fdb64f-09f3-4b2c-98ce-d3fda2bdc741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c6cd1-fe35-48bd-883c-cacf017aef6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Nincs_is_kozponti_kijelzo_az_alap_Dacia_Sanderoban_a_sajat_telefonunk_lehet_az","timestamp":"2021. március. 29. 15:27","title":"Nincs is központi kijelző az alap Dacia Sanderóban, a saját telefonunk lehet az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf1649c-ae67-41cc-8d22-34274e47543b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Tragikus véget vetett egy alaszkai helikopterbaleset az egyik leggazdagabb közép-európai üzletember, a Telenorban, a Mallban és a Barionban is tulajdonos életének és karrierjének. Petr Kellnert sokan az amerikai álom megtestesülésének tartották hazájában, Csehországban, ám politikai nézetei sokakat aggodalommal töltöttek el.","shortLead":"Tragikus véget vetett egy alaszkai helikopterbaleset az egyik leggazdagabb közép-európai üzletember, a Telenorban...","id":"20210329_Korszakos_zseni_vagy_a_politikusokat_mozgato_oligarcha_Petr_Kellner_portreja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bf1649c-ae67-41cc-8d22-34274e47543b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddbd607-b519-4307-bea9-f26617c1b27b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_Korszakos_zseni_vagy_a_politikusokat_mozgato_oligarcha_Petr_Kellner_portreja","timestamp":"2021. március. 29. 17:01","title":"Korszakos zseni vagy a politikusokat mozgató oligarcha? – Így tört előre a most Alaszkában elhunyt Petr Kellner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc15a7-3506-440f-b9bd-87c1f22db2c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tóparti települések lakossága eddig az országos átlagnál is gyorsabban fogyott, de 2020 a visszájára fordította a trendet.","shortLead":"A tóparti települések lakossága eddig az országos átlagnál is gyorsabban fogyott, de 2020 a visszájára fordította...","id":"20210329_sokan_koltoznek_a_balaton_kore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93dc15a7-3506-440f-b9bd-87c1f22db2c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c8c879-f323-4db5-81c7-2a08162d1657","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210329_sokan_koltoznek_a_balaton_kore","timestamp":"2021. március. 29. 10:39","title":"Százával költöztek a Balaton-parti településekre tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az export 5,2, az import 10 százalékkal esett vissza euróban számolva az egy évvel korábbihoz képest januárban. ","shortLead":"Az export 5,2, az import 10 százalékkal esett vissza euróban számolva az egy évvel korábbihoz képest januárban. ","id":"20210329_kulker_kereskedelem_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d385e5-8355-45c2-850d-2d92471a6dea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_kulker_kereskedelem_ksh","timestamp":"2021. március. 29. 10:05","title":"Az autók, a húsok és a harmatgyenge forint miatt indult rosszul 2021 a magyar külkereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f05828-f27e-4e6d-8197-57d48d81ac49","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Gyerekkorában elhatározta, hogy mérnök lesz és az emberiség javát fogja szolgálni. Valóra váltotta az álmát, még nincs 27 éves, és saját ötlete alapján épp egy sokak számára nagy segítséget jelentő orvostechnikai eszközt fejleszt. Ám amíg idáig eljutott, nagyon sok mindenen kellett átmennie. Thuróczy Bertalannal beszélgettünk, aki Futni, Hinni, Élni címmel írta meg nem mindennapi történetét.\r

\r

","shortLead":"Gyerekkorában elhatározta, hogy mérnök lesz és az emberiség javát fogja szolgálni. Valóra váltotta az álmát, még nincs...","id":"20210330_Fogadott_a_halallal_lefutotta_a_rakot_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89f05828-f27e-4e6d-8197-57d48d81ac49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9278f9-bf56-4d82-94c4-0e8ff5ba9689","keywords":null,"link":"/elet/20210330_Fogadott_a_halallal_lefutotta_a_rakot_is","timestamp":"2021. március. 30. 11:35","title":"Fogadott a halállal, lefutotta a rákot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az elmúlt egy év alatt négyszer fél órát találkozhatott Belicza Bea idős édesanyjával, aki egyike volt azoknak, akik a járvány első hullámában a Pesti Úti Idősek Otthonában kapták el a vírust. Hogyan élte meg az Angliában dolgozó nő és az intézmény rabjává vált édesanyja a világjárványt? Interjú.","shortLead":"Az elmúlt egy év alatt négyszer fél órát találkozhatott Belicza Bea idős édesanyjával, aki egyike volt azoknak, akik...","id":"20210329_Pesti_uti_idosekotthona_koronavirus_jarvany__belicza_bea_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1fd483-b738-47a4-806e-e8228a7cfa0f","keywords":null,"link":"/360/20210329_Pesti_uti_idosekotthona_koronavirus_jarvany__belicza_bea_interju","timestamp":"2021. március. 29. 06:30","title":"Egy év a Pesti úton: Alig bírtak járni, de látniuk kellett, hogy a másik is túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]