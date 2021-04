Egyes szolgáltatók már a következő hetekre is be vannak táblázva, másoknál azonban továbbra is szünetel a bevételszerzés lehetősége.

Miután elértük a 2,5 milliomodik beoltottat, Orbán Viktor bejelentette: megkezdődhet a lépcsőzetes újranyitás első fokozata, melynek eredményeként sok szolgáltató ismét megnyithatta üzletét. Többeknek azonban még mindig zárva kell tartaniuk.

Az Mfor.hu összesítése szerint a fodrászok, kozmetikusok is újra munkába állhattak, náluk a több hetes leállás után most égnek a vonalak, nem kevesen már a következő hét végéig be vannak táblázva. A lap szerint amelyikük ki tudta húzni az elmúlt időszakot,

az most a kiesett bevételek java részét valószínűleg vissza tudja hozni.

Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ) elnöke szerint ezen szolgáltatók többségének sikerült túlélnie a kényszerű zárva tartást, bár még nem látni pontosan, hogy hányan vannak, akiknek végleg be kellett zárniuk. A szépészeti szolgáltatók java része kisvállalkozó, így tudtak élni a KATA-fizetés elengedésének lehetőségével, ami megnövelte a túlélési esélyeiket – mondta Németh a lapnak.

Akik viszont a többieknél is nagyobb bajban vannak, azok közül Németh a fotósokat, a vendéglátóegységek, szálláshelyek kiszolgálóit és a nyugati határnál működő fogtechnikusokat hozta fel példaként. A fényképészeknek ugyanis nem csak zárva kell tartaniuk a stúdiójukat, mivel családi rendezvények sem tarthatók, így ők terepre se tudnak menni – vagyis a pénzkeresés nem lehetséges.

A szálláshelyek kiszolgálói közül is óriási munka- és bevételkieséssel kell megküzdjenek a textiltisztítók, hűtőgépszerelők, klímakarbantartók: az Mfor szerint mivel a hotelek csak üzleti utazókat fogadhatnak, sokkal kevesebb ágyneműt kell kimosni, így a gépek is kisebb intenzitással üzemelnek, kevésbé szorulnak javításra. Az osztrák határ közelében működő fogtechnikusok pedig szinte teljes egészében a szomszédos országból beáramló fogászati turizmusra vannak ráállva, de az most nem létezik.

Németh László szerint utóbbi szolgáltatók közül sokan csődbe mennek.

Az elnök szerint mindig az enyhítések aktuális fázisának élesedésekor derül ki, hogy pontosan kinek nem fog már menni az újranyitás. Ilyenkor tudnak ők is hatékonyabban fellépni az érdekükben, és további segítséget, hitelfelvételi lehetőséget kérni nekik a kormánytól.

Az újabb lazítási intézkedésekről akkor dönt a kormány, ha megvan a 3 milliomodik beoltott magyar, erről a csütörtöki kormányinfón beszélt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, azt is megemlítve, hogy mindez 5-6 napon belül lehetséges. Az Mfor úgy fogalmaz: addig a zárva maradók nagyjából annyit tehetnek, hogy imádkoznak, hogy ők is benne legyenek majd abban a csoportban, a mely a következő körben megkapja az újrainduláshoz szükséges zöld jelzést.