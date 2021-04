Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87b847ce-3ac5-4758-9d0e-417ff5f08950","c_author":"","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó egyik legkomolyabb vezetési élménnyel kecsegtető modellje most minden korábbinál erősebb lett.","shortLead":"A bajor gyártó egyik legkomolyabb vezetési élménnyel kecsegtető modellje most minden korábbinál erősebb lett.","id":"20210412_740_loeros_lett_a_kis_bmw_m2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87b847ce-3ac5-4758-9d0e-417ff5f08950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9f812e-5fea-44af-a156-20285c0f59f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_740_loeros_lett_a_kis_bmw_m2","timestamp":"2021. április. 12. 07:59","title":"740 lóerős lett a kis BMW M2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22dd942f-113d-4738-acbe-414f65be3d10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy nőt kirabolt, egy másikat pedig megerőszakolt a gyanú szerint.","shortLead":"A férfi egy nőt kirabolt, egy másikat pedig megerőszakolt a gyanú szerint.","id":"20210412_Prostitualt_tamadas_gyanu_rendorseg_kulfoldi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22dd942f-113d-4738-acbe-414f65be3d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b010bf-8182-4268-bcb7-be736a0b26c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Prostitualt_tamadas_gyanu_rendorseg_kulfoldi_ferfi","timestamp":"2021. április. 12. 14:49","title":"Hat prostituált megtámadásával gyanúsít a rendőrség egy külföldi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Illetve a favipiravir nevű gyógyszer is.","shortLead":"Illetve a favipiravir nevű gyógyszer is.","id":"20210413_taj_szam_koronavirus_oltas_favipiravir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c21c202-643b-4aee-868f-de8ba4da2e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_taj_szam_koronavirus_oltas_favipiravir","timestamp":"2021. április. 13. 06:15","title":"Akkor is jár és ingyenes a koronavírus elleni oltás, ha érvénytelen a TAJ-szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan Egyetemmel, csak a keletről érkező tudással szemben próbál meg politikai bizalmatlanságot kelteni.","shortLead":"A külügyminiszter az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan...","id":"20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fcafd4-b20c-432c-b8ba-b29a6b584366","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","timestamp":"2021. április. 12. 20:38","title":"Szijjártó: Nem veszélyes, ha a Kínai Népköztársaság egyeteme folytat diplomáciai képzést Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62bf71c-6493-4bcc-b6f2-5181d865375d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Nem mindennapi üzletet hozott össze a brit uralkodócsalád: kilenc generáció óta örökítik tovább a jelenleg közel 30 ezer milliárd forintosra becsült üzleti értéküket, az ingatlan- és földvagyonuk pedig évente több tízmillió font nyereséget hoz számukra az állami támogatáson felül. De miből élnek meg ők pontosan, és mit tesznek, hogy évről évre érkezzen hozzájuk a bevétel?","shortLead":"Nem mindennapi üzletet hozott össze a brit uralkodócsalád: kilenc generáció óta örökítik tovább a jelenleg közel 30...","id":"20210412_brit_monarchia_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d62bf71c-6493-4bcc-b6f2-5181d865375d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf6adb5-4076-4832-962c-f46e03067793","keywords":null,"link":"/kkv/20210412_brit_monarchia_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. április. 12. 14:30","title":"Európa egyik legnagyobb családi üzlete: a brit monarchia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk az újabban kiszivárgott információknak, a Samsung az öszecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3 premierjét előrébb hozta a tavalyi évhez képest.","shortLead":"Ha hihetünk az újabban kiszivárgott információknak, a Samsung az öszecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3 premierjét...","id":"20210412_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip2_osszecsukhato_telefon_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8ed527-1bd3-418f-b729-f335bedae28f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip2_osszecsukhato_telefon_bemutato","timestamp":"2021. április. 12. 19:03","title":"Kiderült, mikor mutathatják be a Samsung új összecsukható mobilját, a Galaxy Z Fold3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e3f33c-f88c-4054-a44e-3f7e5c039d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Guardian brit napilap oknyomozója arra jutott, hogy Facebook nem minden országban számolja fel azokat a kamuprofil-hálózatokat, melyeket a helyi hatalom az ellenfelek lejáratására és a saját pozíciója megerősítésére hoz létre.","shortLead":"A The Guardian brit napilap oknyomozója arra jutott, hogy Facebook nem minden országban számolja fel azokat...","id":"20210412_facebook_oldal_pages_kormanyzat_lejaratas_propaganda_kamu_oldalak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2e3f33c-f88c-4054-a44e-3f7e5c039d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a48aee8-2daa-4d2c-bfb7-d83cf68056bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_facebook_oldal_pages_kormanyzat_lejaratas_propaganda_kamu_oldalak","timestamp":"2021. április. 12. 15:15","title":"Van egy kiskapu a Facebook rendszerében, több politikus visszaél vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hertha BSC menesztett kapusedzője szerint a kormányközeli lap több mondatot is kihagyott a vele készített interjúból. A Magyar Nemzet szerint a Petry-interjú szövege hangfelvételen is megvan, de azt a szakember érdekében nem hozzák nyilvánosságra.","shortLead":"A Hertha BSC menesztett kapusedzője szerint a kormányközeli lap több mondatot is kihagyott a vele készített interjúból...","id":"20210412_petry_zsolt_magyar_nemzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f49fd4-cb6f-4329-bd5c-53fb8f38f3db","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_petry_zsolt_magyar_nemzet","timestamp":"2021. április. 12. 13:55","title":"Petry szerint a Magyar Nemzet egyeztetés nélkül változtatott interjúja tartalmán, a lap „Petry érdekében” nem közli a hangfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]