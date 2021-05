Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, miről egyeztetett a miniszterelnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel.","shortLead":"Kiderült, miről egyeztetett a miniszterelnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel.","id":"20210501_Orban_egyuttmukodes_Kina_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c089032-aa7f-4059-8923-4a8b8343eceb","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Orban_egyuttmukodes_Kina_vakcina","timestamp":"2021. május. 01. 20:59","title":"Orbán erősítené az együttműködést Kínával a vakcinák terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df15bef-2643-4cd8-8007-f195e47c5ed0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több tucat fekete és piros kézlenyomat borítja egy mexikói barlang falát, a régészek szerint ezek az egykor ott élő maják felnőtté válási rituáléjához kötődhetnek.","shortLead":"Több tucat fekete és piros kézlenyomat borítja egy mexikói barlang falát, a régészek szerint ezek az egykor ott élő...","id":"20210503_kezjegy_rituale_lelet_keznyom_gyerekek_osi_szokas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8df15bef-2643-4cd8-8007-f195e47c5ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52c183b-c803-4a9f-92f7-d8d823f80af8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_kezjegy_rituale_lelet_keznyom_gyerekek_osi_szokas","timestamp":"2021. május. 03. 14:03","title":"Rejtélyes kéznyomokat találtak egy mexikói barlangban, egy rituáléhoz kötődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e917de81-c8ea-4c0f-b885-10fc4e91ab7f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"\"Nagyon jó élni. 