[{"available":true,"c_guid":"1ca2a7bc-e492-47ef-8258-8c4034c51af9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott hivatalosan is a stuttgarti márka legújabb kompakt elektromos autója, amely az európai piacra Kecskeméten készül majd.","shortLead":"Bemutatkozott hivatalosan is a stuttgarti márka legújabb kompakt elektromos autója, amely az európai piacra Kecskeméten...","id":"20210418_Mar_elektromos_autot_is_gyartunk_megerkezett_a_Mercedes_EQB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ca2a7bc-e492-47ef-8258-8c4034c51af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9d586d-bbc7-40af-ae1e-e90842cfde14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Mar_elektromos_autot_is_gyartunk_megerkezett_a_Mercedes_EQB","timestamp":"2021. április. 18. 18:53","title":"Már elektromos autót is gyártunk, megérkezett a Mercedes EQB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Örülhetnek a budaörsi gazdák: a földrajzi árujelzővel ellátott agrártermékek értékesítési ára átlagosan kétszer magasabb, mint az ezzel nem rendelkező termékeké.","shortLead":"Örülhetnek a budaörsi gazdák: a földrajzi árujelzővel ellátott agrártermékek értékesítési ára átlagosan kétszer...","id":"20210419_budaorsi_oszibarack_unios_oltalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe744bb4-642e-4bdb-b3bf-9f4db42cb273","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_budaorsi_oszibarack_unios_oltalom","timestamp":"2021. április. 19. 11:47","title":"Uniós oltalom alá vették a budaörsi őszibarackot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3bab07-4413-47e8-be94-19622dea593e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Apple – már ha valóban belép a járműpiacra – nem lesz lemaradva a valódi önvezető gépkocsik kifejlesztésében.","shortLead":"Az Apple – már ha valóban belép a járműpiacra – nem lesz lemaradva a valódi önvezető gépkocsik kifejlesztésében.","id":"202115_onvezetogondok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad3bab07-4413-47e8-be94-19622dea593e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f35abac-d90e-45bb-81c9-662cfaf6e326","keywords":null,"link":"/360/202115_onvezetogondok","timestamp":"2021. április. 18. 08:20","title":"Önvezető BMW, Tesla, Apple Car – mit tudhatnak ma, mit holnap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tízezer koronavírus-tesztet osztott szét a főváros a kerületek között a hétfői iskola- és óvodakezdés előtt - közölte Karácsony Gergely főpolgármester.","shortLead":"Tízezer koronavírus-tesztet osztott szét a főváros a kerületek között a hétfői iskola- és óvodakezdés előtt - közölte...","id":"20210418_Tizezer_tesztet_osztott_szet_a_fovaros_a_keruletek_kozott_az_iskolanyitas_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca670d87-2ae2-4a6b-9cde-ed621fb0a960","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Tizezer_tesztet_osztott_szet_a_fovaros_a_keruletek_kozott_az_iskolanyitas_elott","timestamp":"2021. április. 18. 18:03","title":"Tízezer tesztet osztott szét a főváros a kerületek között az iskolanyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f47f033d-400f-4e11-b3a5-72572cc6dc4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyáron már az amerikai turistákra is számítanak, amihez nem kell az orosz vakcina.","shortLead":"Nyáron már az amerikai turistákra is számítanak, amihez nem kell az orosz vakcina.","id":"20210418_Majusban_nyitnak_a_franciak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f47f033d-400f-4e11-b3a5-72572cc6dc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba805f-15f9-410a-86c8-c925d40b3bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Majusban_nyitnak_a_franciak","timestamp":"2021. április. 18. 21:48","title":"Májusban nyitnak a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea199abc-2466-48df-b4c9-3ee1b9eba433","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A béren kívüli juttatásokat így kapják a japán cég egyik részlegénél.","shortLead":"A béren kívüli juttatásokat így kapják a japán cég egyik részlegénél.","id":"20210418_Bitcoinban_is_fizet_dolgozoinak_a_Toyota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea199abc-2466-48df-b4c9-3ee1b9eba433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265a6604-798d-469c-80a8-d789a81c9d0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Bitcoinban_is_fizet_dolgozoinak_a_Toyota","timestamp":"2021. április. 18. 10:14","title":"Kriptovalutában is fizet dolgozóinak a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2f1eb4-0048-45fd-83aa-0b331fae483c","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több fejlesztés lát napvilágot, amelyek alapja az élelmiszer-hulladék. A kérdés egyedül az: amilyen környezetbarát a végeredmény, nem annyira szennyező-e az előállítása.","shortLead":"Egyre több fejlesztés lát napvilágot, amelyek alapja az élelmiszer-hulladék. A kérdés egyedül az: amilyen...","id":"20210418_Mi_mindent_allitanak_elo_elelmiszerhulladekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab2f1eb4-0048-45fd-83aa-0b331fae483c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d786784a-e19a-4980-9931-38b589e2c8f0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210418_Mi_mindent_allitanak_elo_elelmiszerhulladekbol","timestamp":"2021. április. 18. 18:00","title":"Szájmaszk, tégla, műbőr és kozmetikum is lehet abból, amit kidobunk a szemétbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02af511e-8744-4bad-a51b-3e4f3a386618","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember meghalt és csaknem százan megsérültek vasárnap egy vonat balesetben Egyiptomban, Kairótól északra.","shortLead":"Tizenegy ember meghalt és csaknem százan megsérültek vasárnap egy vonat balesetben Egyiptomban, Kairótól északra.","id":"20210418_Ujabb_halalos_aldozatokkal_jaro_vonatbaleset_tortent_Egyiptomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02af511e-8744-4bad-a51b-3e4f3a386618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ddee6f-68c5-400b-af17-2c9ffc114850","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Ujabb_halalos_aldozatokkal_jaro_vonatbaleset_tortent_Egyiptomban","timestamp":"2021. április. 18. 21:19","title":"Újabb halálos áldozatokkal járó vonatbaleset történt Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]