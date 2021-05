Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bensőséges esküvő volt, alig húsz vendéggel.","shortLead":"Bensőséges esküvő volt, alig húsz vendéggel.","id":"20210518_Ferjhez_ment_Ariana_Grande","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d3ee32-750c-4020-80ff-653d8d9669f6","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Ferjhez_ment_Ariana_Grande","timestamp":"2021. május. 18. 08:52","title":"Férjhez ment Ariana Grande","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2645745-b76f-41d0-891d-f3f94142c342","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy bukás miatt az élbolyban mindenki a győztesével azonos időt kapott.","shortLead":"Egy bukás miatt az élbolyban mindenki a győztesével azonos időt kapott.","id":"20210517_Peter_Sagan_nyerte_a_Giro_10_szakaszat_Valter_Attila_meg_mindig_otodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2645745-b76f-41d0-891d-f3f94142c342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea9cf77-24e1-4d9a-9625-4c8185aaa413","keywords":null,"link":"/sport/20210517_Peter_Sagan_nyerte_a_Giro_10_szakaszat_Valter_Attila_meg_mindig_otodik","timestamp":"2021. május. 17. 19:09","title":"Peter Sagan nyerte a Giro 10. szakaszát, Valter Attila még mindig ötödik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf8f77ea-f25b-4900-9eb9-edd83c7f6947","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korrupcióellenes ügyészség vagy szociális intézmény?","shortLead":"Korrupcióellenes ügyészség vagy szociális intézmény?","id":"20210517_fekete_gyor_andras_2022_karmelita_kolostor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf8f77ea-f25b-4900-9eb9-edd83c7f6947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b7b21a-7c4d-4eeb-ad08-5f8f637de147","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210517_fekete_gyor_andras_2022_karmelita_kolostor","timestamp":"2021. május. 17. 15:49","title":"Fekete-Győr András már azt tervezi, hogy mi legyen a Karmelitában 2022 után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben 5 helyett 31 napig lehet 2-8 Celsius-fok között tárolni azokat a Pfizer-vakcinákat, amelyeket még nem bontottak meg.","shortLead":"A jövőben 5 helyett 31 napig lehet 2-8 Celsius-fok között tárolni azokat a Pfizer-vakcinákat, amelyeket még nem...","id":"20210517_europai_gyogyszerugynokseg_pfizer_biontech_vakcina_vedooltas_comarnity_hutes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3429a998-53b5-49d5-bf92-53e00ca0b17a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_europai_gyogyszerugynokseg_pfizer_biontech_vakcina_vedooltas_comarnity_hutes","timestamp":"2021. május. 17. 17:03","title":"Fontos könnyítésről döntött az EMA, könnyebb lesz tárolni a Pfizer-vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint Lánczi András elégedett volt a főpolgármester oktatói munkájával.","shortLead":"A politológus szerint Lánczi András elégedett volt a főpolgármester oktatói munkájával.","id":"20210517_torok_gabor_karacsony_gergely_oktatas_corvinus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e92064-32ae-44f2-8102-f9acfe155385","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_torok_gabor_karacsony_gergely_oktatas_corvinus","timestamp":"2021. május. 17. 13:42","title":"Török Gábor is beszállt a vitába, ami Karácsony Gergely oktatói munkásságáról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol, a szürkeállományunkat már a kevés alkohol is csökkentheti, és a brit kutatóknak van egy rossz hírük a borkedvelőkre nézve is. ","shortLead":"Nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol, a szürkeállományunkat már a kevés alkohol is csökkentheti, és a brit...","id":"20210519_Mar_egy_keves_alkoholtol_is_butulunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184a6c60-7303-4455-b3fa-b06d8e390b8a","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Mar_egy_keves_alkoholtol_is_butulunk","timestamp":"2021. május. 19. 12:00","title":"Már egy kevés alkoholtól is butulunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360...","id":"20210518_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07855208-8121-4f72-a8c3-9adf456b7597","keywords":null,"link":"/360/20210518_Radar360","timestamp":"2021. május. 18. 08:00","title":"Radar360: Karácsony bízik magában, úttörő magyar kutatás űrhajósokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6053a18d-0ec7-44c6-894f-ab11d7e4ffc9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Van, aki pénzhiányból, van, aki kedvtelésből épít autót hulladékból. ","shortLead":"Van, aki pénzhiányból, van, aki kedvtelésből épít autót hulladékból. ","id":"202119_hobbiautok_hulladekbol_lemezarugyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6053a18d-0ec7-44c6-894f-ab11d7e4ffc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34f4fec-4b68-4b95-84ff-a3298143586f","keywords":null,"link":"/360/202119_hobbiautok_hulladekbol_lemezarugyar","timestamp":"2021. május. 19. 10:00","title":"200 dollárból 3 év alatt összerakott egy autót – és más ínyencségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]