Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekre 191-gyel csökkent a kórházban ápoltak száma.","shortLead":"Péntekre 191-gyel csökkent a kórházban ápoltak száma.","id":"20210521_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d57a4e6-5bc1-4cc5-8271-df93f178206e","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 21. 09:12","title":"Koronavírus: 47 beteg meghalt, 657 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat 2026-ig tolta ki a fiatal magyar szerződését. ","shortLead":"A csapat 2026-ig tolta ki a fiatal magyar szerződését. ","id":"20210519_Szoboszlai_uj_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b20698-c465-46f0-a7ef-0efeffb7c214","keywords":null,"link":"/sport/20210519_Szoboszlai_uj_szerzodes","timestamp":"2021. május. 19. 17:07","title":"Egy percet nem játszott, mégis szerződést hosszabbított Szoboszlaival a RB Leipzig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14483e40-d211-45ee-ad0c-82dd8917e0c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyolcas Golf GTI is megkapta a maga izgalmas tuningját a wuppertali műhelytől. ","shortLead":"A nyolcas Golf GTI is megkapta a maga izgalmas tuningját a wuppertali műhelytől. ","id":"20210518_Manhart_Volkswagen_GTI","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14483e40-d211-45ee-ad0c-82dd8917e0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13587dc-ed5a-4faa-b15d-ceaeb1ac850c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Manhart_Volkswagen_GTI","timestamp":"2021. május. 20. 04:26","title":"Közel 300 lóerős és igen látványos a Manhart Volkswagen Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737843e6-224b-4482-868d-06898082efc6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kínaiak teljesítették a vakcinaszerződésben vállaltakat.","shortLead":"A kínaiak teljesítették a vakcinaszerződésben vállaltakat.","id":"20210521_Kina_Sinopharm_vakcina_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=737843e6-224b-4482-868d-06898082efc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c5a116-4c0a-498f-8f78-f0aa153c7006","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Kina_Sinopharm_vakcina_szerzodes","timestamp":"2021. május. 21. 08:07","title":"Kína 200 ezer adag Sinopharmot adományozott Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a246694-fdcd-4916-b879-a6193709a2f6","c_author":"Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Az áruszállítás és a járműgyártás területét is magukénak akarják Orbán-közeli oligarchák. Piacszerzési igyekezetük ezúttal száz ember munkahelyébe kerülhet.","shortLead":"Az áruszállítás és a járműgyártás területét is magukénak akarják Orbán-közeli oligarchák. Piacszerzési igyekezetük...","id":"202120__rail_cargo__matrai_eromu__teruletfoglalas__sinre_tettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a246694-fdcd-4916-b879-a6193709a2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68689d78-df80-44f4-bc34-b128c62a77f3","keywords":null,"link":"/360/202120__rail_cargo__matrai_eromu__teruletfoglalas__sinre_tettek","timestamp":"2021. május. 21. 07:00","title":"Habony és Hernádi körei startoltak rá a vasúti ágazatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennél magasabb összegű büntetést még senki sem kapott a Parlamentben.","shortLead":"Ennél magasabb összegű büntetést még senki sem kapott a Parlamentben.","id":"20210521_Jakab_Peter_buntetes_ficsur","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4af0bb1-c28f-49ea-981c-dbc109e52e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Jakab_Peter_buntetes_ficsur","timestamp":"2021. május. 21. 14:36","title":"Jakab Péter közel 10 millió forintos büntetést kapott a ficsúrozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","shortLead":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","id":"20210521_ausztria_belepes_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e346f2b0-f4c9-47bc-acdd-321379255345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_ausztria_belepes_oltas","timestamp":"2021. május. 21. 09:35","title":"Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie, ha Ausztriába utazna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363405cb-ba7c-493c-bf3f-9465bf76f6b3","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A Nemzetközi Sportlövő Szövetség szerint is szabotázs történt, Sidi Péter egyértelműen azonosítható a felvételen.

","shortLead":"A Nemzetközi Sportlövő Szövetség szerint is szabotázs történt, Sidi Péter egyértelműen azonosítható a felvételen.

","id":"20210521_peni_istvan_doppingugy_felmentes_sidi_peter_szabotazs_issf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=363405cb-ba7c-493c-bf3f-9465bf76f6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38008d-526e-4ed9-99f9-151632ea991a","keywords":null,"link":"/sport/20210521_peni_istvan_doppingugy_felmentes_sidi_peter_szabotazs_issf","timestamp":"2021. május. 21. 13:50","title":"Felmentették Péni Istvánt a doppingvádak alól, Sidi Péter szinte semmilyen fontos kérdésre nem válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]