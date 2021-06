Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8405f6c0-3ad6-4ba1-8998-3e97cff2a2c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas esőzések nyomán gyakorlatilag sárfolyammá vált az Ardennekben lévő versenypálya.","shortLead":"Hatalmas esőzések nyomán gyakorlatilag sárfolyammá vált az Ardennekben lévő versenypálya.","id":"20210608_Maximum_vadvizi_evezos_versenyt_lehetne_tartani_most_a_Spa_Francorchamps_Forma1es_palyan__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8405f6c0-3ad6-4ba1-8998-3e97cff2a2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557d6872-ad18-438c-9a84-5f99f3bb3c55","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_Maximum_vadvizi_evezos_versenyt_lehetne_tartani_most_a_Spa_Francorchamps_Forma1es_palyan__video","timestamp":"2021. június. 08. 11:15","title":"Maximum vadvízi evezős versenyt lehetne tartani most a Spa-Francorchamps Forma–1-es pályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0999c63-8d08-4cf0-9f58-ecb3270aa688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Skidmore, Owings & Merrill tervezőcég az Európai Űrügynökség és egy nyugalmazott NASA-űrhajós segítségével álmodta meg az első emberi telepet a Holdon.","shortLead":"Az amerikai Skidmore, Owings & Merrill tervezőcég az Európai Űrügynökség és egy nyugalmazott NASA-űrhajós segítségével...","id":"20210609_holdbazis_ember_a_holdon_life_beyond_earth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0999c63-8d08-4cf0-9f58-ecb3270aa688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f19cc1-b176-4991-b492-8ace2ef44a6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_holdbazis_ember_a_holdon_life_beyond_earth","timestamp":"2021. június. 09. 20:03","title":"Milyen lehet az első holdbázis? Videó készült róla, most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff235f8-c6eb-4a9e-804c-dd96fc13c9db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az emberi agy nagyjából 1 köbmilliméteréről készített háromdimenziós térképet, de már ez is óriási mennyiségű adatot eredményezett.","shortLead":"A Google az emberi agy nagyjából 1 köbmilliméteréről készített háromdimenziós térképet, de már ez is óriási mennyiségű...","id":"20210608_google_emberi_agy_felterkepezese_idegsejt_szinapszis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ff235f8-c6eb-4a9e-804c-dd96fc13c9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a806c1-535d-49ef-93c5-b063d43a9fc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_google_emberi_agy_felterkepezese_idegsejt_szinapszis","timestamp":"2021. június. 08. 13:03","title":"Soha nem látott részletességgel térképezte fel a Google az emberi agy egy szeletét, különös dolgokra bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb54dea-3d21-403e-a56d-f11ad806265d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólóanyaga, a Plastic Ono Band.



","shortLead":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólóanyaga, a Plastic Ono Band.



","id":"20210608_John_Lennon_elso_szololemeze_nyolclemezes_dobozban_jelent_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccb54dea-3d21-403e-a56d-f11ad806265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f3db91-9299-4e51-a167-b428cb0bf2e9","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_John_Lennon_elso_szololemeze_nyolclemezes_dobozban_jelent_meg","timestamp":"2021. június. 08. 15:05","title":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólólemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9353c064-bf9c-4c1e-aed8-2cd0bd9898d4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szűk családi és baráti körben, Kiss-Rigó László püspökkel.","shortLead":"Szűk családi és baráti körben, Kiss-Rigó László püspökkel.","id":"20210609_A_Bazilikaban_bucsuztattak_el_Puhl_Sandort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9353c064-bf9c-4c1e-aed8-2cd0bd9898d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd6710-34b5-44c2-9a18-9cf802240abc","keywords":null,"link":"/sport/20210609_A_Bazilikaban_bucsuztattak_el_Puhl_Sandort","timestamp":"2021. június. 09. 19:30","title":"A Bazilikában búcsúztatták el Puhl Sándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8997f0b-399c-4207-9cae-abe8eb7df12c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210609_Marabu_Feknyuz_Megvetesre_se_melto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8997f0b-399c-4207-9cae-abe8eb7df12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c73ed7-5a2a-4ea4-9a0a-4b303a9bc782","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_Marabu_Feknyuz_Megvetesre_se_melto","timestamp":"2021. június. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Megvetésre se méltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a914616-e6b2-45e7-9e72-a75a3a76391e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik-elnök közben kedélyesen elbeszélgetett az arra járó bv-sekkel, és kijelentette, hogy a bűnnek nincs színe.\r

\r

","shortLead":"A Jobbik-elnök közben kedélyesen elbeszélgetett az arra járó bv-sekkel, és kijelentette, hogy a bűnnek nincs színe.\r

\r

","id":"20210609_jakab_peter_szegedi_csillagborton_fenyfestes_orban_meszaros_performansz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a914616-e6b2-45e7-9e72-a75a3a76391e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bffd1a-74c5-4b5f-9be6-157288b8e8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_jakab_peter_szegedi_csillagborton_fenyfestes_orban_meszaros_performansz","timestamp":"2021. június. 09. 17:13","title":"A Csillag börtön falára vetítette Orbán és Mészáros portréját Jakab Péter ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zárta ki a pápa, hogy bárkivel is találkozzon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága szerint.","shortLead":"Nem zárta ki a pápa, hogy bárkivel is találkozzon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága szerint.","id":"20210609_ferenc_papa_eucharisztikus_kongresszus_orban_ader_talalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ead80b-2233-4888-bc66-c7e4698f4aea","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_ferenc_papa_eucharisztikus_kongresszus_orban_ader_talalkozo","timestamp":"2021. június. 09. 11:59","title":"Az a terv, hogy Ferenc pápa találkozik Orbánékkal, a többi álhír a magyar püspökök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]