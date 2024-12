Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"78fe4c03-9d52-4186-8b05-d7f7a0d9fd66","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin szándékosan választotta ezt az időpontot. ","shortLead":"Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin szándékosan választotta ezt az időpontot. ","id":"20241225_orosz-ukran-konfliktus-karacsony-raketatamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78fe4c03-9d52-4186-8b05-d7f7a0d9fd66.jpg","index":0,"item":"a215b31f-9790-450c-a28f-023ed95006c0","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_orosz-ukran-konfliktus-karacsony-raketatamadas","timestamp":"2024. december. 25. 14:56","title":"Oroszország rakétákat és drónokat indított ukrajnai célpontok ellen, Volodimir Zelenszkij szerint embertelen a karácsonyi támadássorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gép Chicagóból érkezett, de előzőleg Hawaii-on is járt.","shortLead":"A gép Chicagóból érkezett, de előzőleg Hawaii-on is járt.","id":"20241226_hawaii-repulogep-futomuakna-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7.jpg","index":0,"item":"9a099393-1665-488a-92db-6a45924b6fb5","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_hawaii-repulogep-futomuakna-holttest","timestamp":"2024. december. 26. 09:08","title":"Holttestet találtak egy repülőgép futóműaknájában Hawaii-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8679f5c5-d24a-45d2-a02b-bdd84f39161a","c_author":"Szvetelszky Zsuzsa","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241225_hvg-szvetelszky-zsuzsa-fritz-breithaupt-a-narrativ-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8679f5c5-d24a-45d2-a02b-bdd84f39161a.jpg","index":0,"item":"30358cc5-4629-49d3-b0e5-83ced8b4b50b","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-szvetelszky-zsuzsa-fritz-breithaupt-a-narrativ-agy","timestamp":"2024. december. 25. 16:00","title":"Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológus: Íme, egy könyv arról, miért vonzódunk a történetekhez, és azok hogyan formálnak bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b79797-2540-4213-a9a9-44e900f559de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már önt is zavarta a szomszédból átjövő vagy az utcáról feljövő zaj, akkor bizonyára értékelni fogja amerikai kutatók innovációját. Egy különleges anyagú függönyről van szó, amely kioltja a zajt a helyiségben.","shortLead":"Ha már önt is zavarta a szomszédból átjövő vagy az utcáról feljövő zaj, akkor bizonyára értékelni fogja amerikai...","id":"20241226_fuldugo-helyett-hajszalvekony-zajszuro-fuggony-zajszennyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59b79797-2540-4213-a9a9-44e900f559de.jpg","index":0,"item":"45361452-1f71-48b5-8b19-131ffe2189b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_fuldugo-helyett-hajszalvekony-zajszuro-fuggony-zajszennyezes","timestamp":"2024. december. 26. 20:03","title":"Füldugó helyett: hajszálvékony függöny, amely kiszűri a zajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322937cd-228d-4c49-9691-ae349a15bf48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli csapatok egy tiltakozáson lövéseket is leadtak, állítólag többen meg is sebesültek. ","shortLead":"Az izraeli csapatok egy tiltakozáson lövéseket is leadtak, állítólag többen meg is sebesültek. ","id":"20241225_OSDH-izraeli-csapatok-tovabbi-sziriai-teruletekre-nyomultak-be-a-Golan-fennsikon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/322937cd-228d-4c49-9691-ae349a15bf48.jpg","index":0,"item":"fdcf11ad-70ba-4186-b0d2-275b73dae854","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_OSDH-izraeli-csapatok-tovabbi-sziriai-teruletekre-nyomultak-be-a-Golan-fennsikon","timestamp":"2024. december. 25. 19:59","title":"Az izraeli csapatok további szíriai területekre nyomultak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4f9ebe-4cd8-4925-b31f-8efe16aea480","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hosszabb és biztonságosabb repülést ígérnek azok a drónok, amelyeket önellenőrző idegrendszerrel szerelnek fel. Persze nem pont olyan megoldásról van szó, mint amilyen az emberi idegrendszer, az ötletet mégis ez adta a fejlesztéshez.","shortLead":"Hosszabb és biztonságosabb repülést ígérnek azok a drónok, amelyeket önellenőrző idegrendszerrel szerelnek fel. Persze...","id":"20241226_optikai-szalas-onvizsgalati-lehetoseg-dronoknal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea4f9ebe-4cd8-4925-b31f-8efe16aea480.jpg","index":0,"item":"f0a191a0-11ae-4cee-af94-f6021eba0823","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_optikai-szalas-onvizsgalati-lehetoseg-dronoknal","timestamp":"2024. december. 26. 16:03","title":"Idegrendszert kapnak a drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1ab336-301f-4e01-a3ad-904fe90996df","c_author":"hvg360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241226_hvg-brilians-baratnom-szondy-mate","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd1ab336-301f-4e01-a3ad-904fe90996df.jpg","index":0,"item":"af5568e1-2677-472f-8c8e-e73b655033ba","keywords":null,"link":"/360/20241226_hvg-brilians-baratnom-szondy-mate","timestamp":"2024. december. 26. 15:45","title":"Szondy Máté pszichológus: Találtam egy sorozatot, ami nem használ hollywoodi vagy netflixes mázakat, és fontos kérdéseket feszeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c690dbf0-cbea-46d7-a6ae-b29b3ac96aca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy négyszintes, 32 lakásos épületbe csapódott rakéta Krivij Rihben.","shortLead":"Egy négyszintes, 32 lakásos épületbe csapódott rakéta Krivij Rihben.","id":"20241224_raketatamadas-oroszok-szenteste-krivij-rih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c690dbf0-cbea-46d7-a6ae-b29b3ac96aca.jpg","index":0,"item":"0f5682d4-4d1b-429f-82ad-91a315ca5f16","keywords":null,"link":"/vilag/20241224_raketatamadas-oroszok-szenteste-krivij-rih","timestamp":"2024. december. 24. 21:36","title":"Rakétával lőtték az oroszok szenteste Zelenszkij szülővárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]