Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megindul a felmelegedés, helyenként akár 14 fok is lehet.","shortLead":"Megindul a felmelegedés, helyenként akár 14 fok is lehet.","id":"20250123_idojaras-elorejelzes-meteorologia-figyelmeztetes-onos-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b.jpg","index":0,"item":"59db4a35-3bd5-41d8-a355-13df36f60a98","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_idojaras-elorejelzes-meteorologia-figyelmeztetes-onos-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. január. 23. 06:21","title":"Megint ónos esőre figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce922f2-0334-4219-9b4b-b05b100f8410","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Erről az Unió gazdaságpolitikai biztosa beszélt Davosban a Reutersnek adott interjújában.","shortLead":"Erről az Unió gazdaságpolitikai biztosa beszélt Davosban a Reutersnek adott interjújában.","id":"20250123_Az-EU-hajlando-lenne-amerikai-fegyvert-es-energiat-vasarolni-hogy-elkerulje-a-vamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ce922f2-0334-4219-9b4b-b05b100f8410.jpg","index":0,"item":"0d5915e6-4f72-4007-b7e8-0f317b114234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Az-EU-hajlando-lenne-amerikai-fegyvert-es-energiat-vasarolni-hogy-elkerulje-a-vamokat","timestamp":"2025. január. 23. 15:20","title":"Az EU hajlandó lenne amerikai fegyvert és energiát vásárolni, hogy elkerülje a vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf796ad-d32f-4999-9f23-ed56ab24d6e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol bajnok kieső helyen várja a jövő heti folytatást.","shortLead":"Az angol bajnok kieső helyen várja a jövő heti folytatást.","id":"20250123_bajnokok-ligaja-manchester-city-real-madrid-bayern-munchen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edf796ad-d32f-4999-9f23-ed56ab24d6e4.jpg","index":0,"item":"e46a8558-be01-4a05-b1f5-f7249035b819","keywords":null,"link":"/sport/20250123_bajnokok-ligaja-manchester-city-real-madrid-bayern-munchen","timestamp":"2025. január. 23. 05:15","title":"Nagyot nyert a Real, két gólos előnyről kapott ki a City a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347ce26f-fa7c-4fa1-997f-d91ef1c79550","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétszeres világbajnok leginkább Monacoban használta a kocsit.","shortLead":"A hétszeres világbajnok leginkább Monacoban használta a kocsit.","id":"20250123_Schumacher-Ferrari-F355-GTS","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/347ce26f-fa7c-4fa1-997f-d91ef1c79550.jpg","index":0,"item":"6e7b9e84-bf98-45e3-aab1-728ce97f872d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_Schumacher-Ferrari-F355-GTS","timestamp":"2025. január. 23. 20:20","title":"Aukcióra kerül Michael Schumacher kék Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0700cc-59ff-4f22-a9a3-083500c907f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség egy férfi és egy nő ellen emelt vádat az ügyben, az üldözést térfigyelő kamerák rögzítették.","shortLead":"Az ügyészség egy férfi és egy nő ellen emelt vádat az ügyben, az üldözést térfigyelő kamerák rögzítették.","id":"20250123_kecskemet-megkergetett-lany-ferfi-no-konfliktus-bantalmazas-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd0700cc-59ff-4f22-a9a3-083500c907f1.jpg","index":0,"item":"4ec0c2fc-b9de-47d6-afd4-1cf1c717bb98","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_kecskemet-megkergetett-lany-ferfi-no-konfliktus-bantalmazas-vademeles","timestamp":"2025. január. 23. 12:20","title":"A nyílt utcán kergették a kecskeméti lányt, így végül a rendőrségen keresett menedéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c71b75a-9d7b-49c2-8211-223c23374e5c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bejegyezték azt az állami vállalatot, amely az Operáról leválasztott intézményt üzemelteti majd.","shortLead":"Bejegyezték azt az állami vállalatot, amely az Operáról leválasztott intézményt üzemelteti majd.","id":"20250123_erkel-szinhaz-nonprofit-kft-szente-vajk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c71b75a-9d7b-49c2-8211-223c23374e5c.jpg","index":0,"item":"909e44f7-9a95-4ad8-8851-17e0a2a8826f","keywords":null,"link":"/360/20250123_erkel-szinhaz-nonprofit-kft-szente-vajk","timestamp":"2025. január. 23. 16:00","title":"Szente Vajk viszi a zenés-táncos műfajokra váltott Erkel Színház ügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160b5647-6520-4fe0-9b69-74a56d881d92","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hétfőn hivatalba lépett amerikai elnök aláírt egy rendeletet, amellyel közelebb került a nemzeti kriptovaluta-tartalék kialakítása.","shortLead":"A hétfőn hivatalba lépett amerikai elnök aláírt egy rendeletet, amellyel közelebb került a nemzeti...","id":"20250124_trump-kripto-usa-bitcoin-rendelet-tartalek-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160b5647-6520-4fe0-9b69-74a56d881d92.jpg","index":0,"item":"5d0cc23b-0b5a-4694-aebb-b48b9cfb6973","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_trump-kripto-usa-bitcoin-rendelet-tartalek-arfolyam","timestamp":"2025. január. 24. 11:45","title":"Donald Trump nem áll le, tényleg kriptomennyország lesz az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3176366c-4f00-4c1a-ba3e-cdb32c13937a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Cadillac Lyriq-V SUV még az amerikai gyártó kompresszoros V8-as sportszedánját is legyorsulja.","shortLead":"A vadonatúj Cadillac Lyriq-V SUV még az amerikai gyártó kompresszoros V8-as sportszedánját is legyorsulja.","id":"20250124_rekordgyorsan-katapultal-a-legujabb-villany-cadillac-lyriq-v","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3176366c-4f00-4c1a-ba3e-cdb32c13937a.jpg","index":0,"item":"eb2e836c-30a6-47a6-9774-6960b6f4c10b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_rekordgyorsan-katapultal-a-legujabb-villany-cadillac-lyriq-v","timestamp":"2025. január. 24. 07:59","title":"Rekordgyorsan katapultál a legújabb villany Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]