[{"available":true,"c_guid":"928b2567-51c5-412f-b0ae-9fece1c6373c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ennek orvoslására a katonai logisztikából, ellátásból és karbantartástól vonnak el személyzetet.","shortLead":"Ennek orvoslására a katonai logisztikából, ellátásból és karbantartástól vonnak el személyzetet.","id":"20250119_orosz-ukran-haboru-szirszkij-letszamhiany-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/928b2567-51c5-412f-b0ae-9fece1c6373c.jpg","index":0,"item":"075442cb-d42e-4bd9-a9bf-8caaf366fb2d","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_orosz-ukran-haboru-szirszkij-letszamhiany-hadsereg","timestamp":"2025. január. 19. 20:18","title":"Az ukrán főparancsnok szerint túl kevés katonájuk van a hadseregben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbaffdfc-210f-4fd2-b345-78f2418c0733","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Még a San Diegó-i fegyvertartók klubja is szervez hétfő esti partit Trump tiszteletére.","shortLead":"Még a San Diegó-i fegyvertartók klubja is szervez hétfő esti partit Trump tiszteletére.","id":"20250120_A-hagyomanyosan-demokrata-Kaliforniaban-is-tukon-ulve-varjak-Donald-Trump-beiktatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbaffdfc-210f-4fd2-b345-78f2418c0733.jpg","index":0,"item":"3ddccac3-df3a-493c-9f0f-971a578c1d61","keywords":null,"link":"/elet/20250120_A-hagyomanyosan-demokrata-Kaliforniaban-is-tukon-ulve-varjak-Donald-Trump-beiktatasat","timestamp":"2025. január. 20. 14:20","title":"A hagyományosan demokrata Kaliforniában is nagy bulikkal készülnek Donald Trump beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2aeb12-eea8-465b-b481-3dfc60ae43ac","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Metal Shredder Hungary Zrt. elektronikai hulladékokat dolgoz fel, aranyat és ezüstöt is kinyer belőlük. Tulajdonosai között volt ügynökmúltú exállamtitkár, és van bankvezér is.","shortLead":"A Metal Shredder Hungary Zrt. elektronikai hulladékokat dolgoz fel, aranyat és ezüstöt is kinyer belőlük. Tulajdonosai...","id":"20250121_hulladekfeldolgozas-mol-nyrt-metal-shredder-hungary-zrt-tasnadi-laszlo-csanyi-sandor-vallalkozas-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd2aeb12-eea8-465b-b481-3dfc60ae43ac.jpg","index":0,"item":"98f8adc5-495d-4e95-8c2d-f7778e776e50","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_hulladekfeldolgozas-mol-nyrt-metal-shredder-hungary-zrt-tasnadi-laszlo-csanyi-sandor-vallalkozas-kkv","timestamp":"2025. január. 21. 08:06","title":"Hulladékból aranyat csináló céget vesz a Mol, de még érdekesebb, hogy kitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A brit lap úgy értékeli, hogy Trump ezúttal derűsebb beiktatási beszédet mondott, mint nyolc éve, mert akkor vérontást emlegetett, rozsdás üzemeket, szegénységet és bűnözést vázolt fel disztópiájában. Ám a sorok között ezúttal is ott bujkált a bosszúvágy, a sértettség, valamint a személyes küldetés hite, miután hihetetlen módon visszatért a politikába.","shortLead":"A brit lap úgy értékeli, hogy Trump ezúttal derűsebb beiktatási beszédet mondott, mint nyolc éve, mert akkor vérontást...","id":"20250121_Financial-Times-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef.jpg","index":0,"item":"54218229-b9be-4a80-870e-f3675fb5c027","keywords":null,"link":"/360/20250121_Financial-Times-Trump","timestamp":"2025. január. 21. 07:05","title":"Financial Times: Trump második korszakában a hatalom fékjei és ellensúlyai olyan próbának lesznek kitéve, mint még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A raj 6-7 hajóból áll majd, feladata, hogy ne fordulhasson elő olyasmi mint karácsonykor, amikor egy gyanús hátterű tanker feltehetően 100 kilométeren át vonszolta a horgonyát, míg elvágott egy fontos energiavezetéket.","shortLead":"A raj 6-7 hajóból áll majd, feladata, hogy ne fordulhasson elő olyasmi mint karácsonykor, amikor egy gyanús hátterű...","id":"20250119_Elkezdtek-osszerakni-a-NATO-flottat-ami-a-Balti-tengert-vedi-az-orosz-szabotazstol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266.jpg","index":0,"item":"eceb3f84-4381-4530-a089-40ce53926525","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_Elkezdtek-osszerakni-a-NATO-flottat-ami-a-Balti-tengert-vedi-az-orosz-szabotazstol","timestamp":"2025. január. 19. 15:33","title":"Elkezdték összerakni a NATO-flottát, ami a Balti-tengert védi az orosz szabotázstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392762c0-a3ae-4d72-ad23-c8bcacd304db","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Romi Gonent, Emily Damarit és Doron Steinbrechert közel másfél év gázai fogság után ölelhette újra át a családja.","shortLead":"Romi Gonent, Emily Damarit és Doron Steinbrechert közel másfél év gázai fogság után ölelhette újra át a családja.","id":"20250120_izrael-hamasz-gaza-tusz-tuzszunet-foto-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392762c0-a3ae-4d72-ad23-c8bcacd304db.jpg","index":0,"item":"fd47527e-b96e-4102-a1af-6e515870ef71","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_izrael-hamasz-gaza-tusz-tuzszunet-foto-video","timestamp":"2025. január. 20. 09:45","title":"Videó: Így fogadták családjaik a 471 nap után szabaduló izraeli túszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ba3443-8f86-4cb8-bd10-2f16e96cfc77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szülők arról sem gondoskodtak, hogy a fiú a kötelező védőoltásokat időben megkapja.","shortLead":"A szülők arról sem gondoskodtak, hogy a fiú a kötelező védőoltásokat időben megkapja.","id":"20250120_ugyeszseg-vademeles-bortonbuntetes-elhanyagolt-gyerek-iskolai-hianyzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35ba3443-8f86-4cb8-bd10-2f16e96cfc77.jpg","index":0,"item":"3fd75847-7ba1-42c9-8c3a-86e0d2c5b0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_ugyeszseg-vademeles-bortonbuntetes-elhanyagolt-gyerek-iskolai-hianyzas","timestamp":"2025. január. 20. 11:28","title":"Börtönt kértek egy zalavári házaspárra, amiért nem járatták iskolába 15 éves gyermeküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Arab Emirátusok és a magyar kormány támogatásával indulhat majd a Grand Budapestnek nevezett rákosrendezői fejlesztés, a terület most került az új tulajdonosához.","shortLead":"Az Arab Emirátusok és a magyar kormány támogatásával indulhat majd a Grand Budapestnek nevezett rákosrendezői...","id":"20250120_Mini-Dubaj-ingatlanvasarlasi-szerzodes-alairas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"8b162e8b-b18c-4969-86c2-06d69b9ab0b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Mini-Dubaj-ingatlanvasarlasi-szerzodes-alairas-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 08:58","title":"Aláírták a Mini-Dubaj ingatlanvásárlási szerződését, az arab befektetőké lett a terület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]