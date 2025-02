Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a463291-5777-4818-9acf-6b73464e64f2","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Rácz Gergő","category":"kkv","description":"Az IKEA már nemcsak olyan áruház, amely ágyat akar eladni, hanem amelyik minden mást, amitől jó lesz az alvás – erről beszélt a HVG-nek a svéd óriáscég régiós vezérigazgatója. David McCabe-et arról is kérdeztük, tervezik-e új áruház nyitását, és azt is megtudtuk, hogyan teljesített az IKEA, hány adag ikonikus húsgolyó és hány komplett konyha fogyott tavaly a meglévőkben.","shortLead":"Az IKEA már nemcsak olyan áruház, amely ágyat akar eladni, hanem amelyik minden mást, amitől jó lesz az alvás – erről...","id":"20250210_ikea-interju-david-mccabe-butor-husgolyo-digitalizacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a463291-5777-4818-9acf-6b73464e64f2.jpg","index":0,"item":"01fb7899-01bf-43cd-8675-2b775a2d2848","keywords":null,"link":"/kkv/20250210_ikea-interju-david-mccabe-butor-husgolyo-digitalizacio-ebx","timestamp":"2025. február. 10. 11:35","title":"8,3 millió látogató, 1,4 millió hotdog és napi 60 eladott konyha – erős évet zárt az IKEA Magyarországon, és még csak most jönnek a „transformers bútorok” – interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6f1c64-96a0-4609-a0c0-1e4744d5e241","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az orvosi kamara szerint az uniós alapjogi charta és a magyar Alaptörvény is kimondja, hogy a munkavállalóknak joguk van a fizetett szabadsághoz.","shortLead":"Az orvosi kamara szerint az uniós alapjogi charta és a magyar Alaptörvény is kimondja, hogy a munkavállalóknak joguk...","id":"20250210_takacs-peter-mok-beragadt-szabadsag-egeszsegugyi-dolgozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a6f1c64-96a0-4609-a0c0-1e4744d5e241.jpg","index":0,"item":"c02660d3-59f8-430c-a329-2316d4b3a10c","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_takacs-peter-mok-beragadt-szabadsag-egeszsegugyi-dolgozok","timestamp":"2025. február. 10. 12:01","title":"Takács Péter a MOK-nak: elvesztették a beragadt szabadságaikat az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fef7941-d196-4ad3-aefe-4b317e8897be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Plymouth 1-0-ra győzte le a PL-t és BL-t is vezető csapatot.","shortLead":"A Plymouth 1-0-ra győzte le a PL-t és BL-t is vezető csapatot.","id":"20250209_Kiesett-a-Liverpool-az-FA-Kupabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fef7941-d196-4ad3-aefe-4b317e8897be.jpg","index":0,"item":"71f41f4b-3f54-419a-8ea2-9a27993a39f1","keywords":null,"link":"/sport/20250209_Kiesett-a-Liverpool-az-FA-Kupabol","timestamp":"2025. február. 09. 18:17","title":"Kiesett a Liverpool az FA Kupából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f32597-e308-485e-abf7-eb097580000a","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Egyszerre zöld, lila és rózsaszín, olcsó, nagy és biztonságos, nem kötődik egy országhoz sem, de mégis nemzeti, mi az? Váradi József vezérigazgató szerint a Wizz Air – akár Ferihegyen, akár Londonban, akár Abu-Dzabiban.","shortLead":"Egyszerre zöld, lila és rózsaszín, olcsó, nagy és biztonságos, nem kötődik egy országhoz sem, de mégis nemzeti, mi az...","id":"20250209_varadi-jozsef-wizzair-fapados-repules-fenntarthatosag-legikozlekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f32597-e308-485e-abf7-eb097580000a.jpg","index":0,"item":"1ca33dc3-42d7-4ca8-8a2a-bbeaf7ccda1d","keywords":null,"link":"/kkv/20250209_varadi-jozsef-wizzair-fapados-repules-fenntarthatosag-legikozlekedes-ebx","timestamp":"2025. február. 09. 17:00","title":"Váradi József, a Wizz Air vezére: Nem ülhetünk vissza a lovakra repülés helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be9aa73-5493-4472-b9c9-d5eec7ef0e7b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A svájciak döntő többsége attól tart, hogy egy túl szigorú kibocsátási előírással a svájci munkahelyek és az állampolgárok jóléte is veszélybe kerül.","shortLead":"A svájciak döntő többsége attól tart, hogy egy túl szigorú kibocsátási előírással a svájci munkahelyek és...","id":"20250209_svajc-klimavedelem-karosanyag-kibocsatas-szigoritasa-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9be9aa73-5493-4472-b9c9-d5eec7ef0e7b.jpg","index":0,"item":"fdf7f066-7ae9-4253-a044-4c4b1075292e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250209_svajc-klimavedelem-karosanyag-kibocsatas-szigoritasa-nepszavazas","timestamp":"2025. február. 09. 16:23","title":"Népszavazáson utasították el a svájciak, hogy szigorítsák a károsanyag-kibocsátást az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Még a Fidesz-szavazók 21 százaléka szerint is igazak lehetnek a vádak.","shortLead":"Még a Fidesz-szavazók 21 százaléka szerint is igazak lehetnek a vádak.","id":"20250210_publicus-intezet-felmeres-rogan-antal-amerikai-szankciok-korrupcius-vadak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"6480ee03-ebda-40fb-97e2-23935206643e","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_publicus-intezet-felmeres-rogan-antal-amerikai-szankciok-korrupcius-vadak","timestamp":"2025. február. 10. 07:29","title":"Publicus: A magyarok fele szerint igazak a Rogán Antalt ért amerikai korrupciós vádak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8125714e-5595-4160-83ce-adddcf05a9a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Andrew Gwynne többek között a választók halálával viccelődött, a miniszterelnök-helyettessel kapcsolatban pedig szexista megjegyzéseket tett.","shortLead":"Andrew Gwynne többek között a választók halálával viccelődött, a miniszterelnök-helyettessel kapcsolatban pedig...","id":"20250209_andrew-gwynne-brit-allamtitkar-szexista-rasszista-uzenetek-lemondas-munkaspart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8125714e-5595-4160-83ce-adddcf05a9a8.jpg","index":0,"item":"49dc9c17-fd10-4491-97e6-57337e84060a","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_andrew-gwynne-brit-allamtitkar-szexista-rasszista-uzenetek-lemondas-munkaspart","timestamp":"2025. február. 09. 14:31","title":"Rasszista, szexista üzeneteket küldött WhatsAppon, lemondatták a brit államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f1f569-f53e-4693-ae70-75948ff05649","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Boldog István volt fideszes képviselő a Facebookon jelentette be, hogy sikerült a 60 kilométeres túrát teljesítenie.","shortLead":"Boldog István volt fideszes képviselő a Facebookon jelentette be, hogy sikerült a 60 kilométeres túrát teljesítenie.","id":"20250209_boldog-istvan-kitores-napi-tura-neonaci-rendezveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4f1f569-f53e-4693-ae70-75948ff05649.jpg","index":0,"item":"15330c6c-694e-4680-bc74-40717d1970a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_boldog-istvan-kitores-napi-tura-neonaci-rendezveny","timestamp":"2025. február. 09. 18:15","title":"Boldog István is teljesítette a szélsőjobbos túrát a Kitörés napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]